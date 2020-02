(Frank Thomas Koch)

Der Weltmeister hat sich keine Blöße gegeben: Das A-Team des Grün-Gold-Clubs Bremen hat in dieser Saison auch das dritte Bundesligaturnier der Lateinformationen gewonnen und damit vor heimischer Kulisse den wohl schon entscheidenden Schritt zur Meisterschaft gemacht. Das Team von Trainer Roberto Albanese zeigte sich vor rund 1000 stimmungsvollen Zuschauern in der Messehalle 7 auf der Bürgerweide gut vorbereitet und wehrte den Angriff des Titelverteidigers aus Velbert ab, der zuvor vollmundig angekündigt hatte, mit einem Erfolg in Bremen noch einmal für Spannung im Ligageschehen sorgen zu wollen. Für die Bremer Formation, die souverän mit sieben Einsen gewann, bedeutet dieser Triumph überdies bereits die Fahrkarte zur Europameisterschaft, die am 23. Mai dieses Jahres in Wien stattfindet.

Große Freude herrschte derweil auch im Lager des Bremer B-Teams: Der Aufsteiger erreichte auch beim dritten von insgesamt fünf Ligaturnieren das Große Finale und belegte hier abermals Rang fünf. Eine bemerkenswerte Leistung der jungen Formation um Coach Angelo Adler, die damit bereits frühzeitig die Weichen auf Klassenerhalt gestellt hat und nun für ein weiteres Jahr im Oberhaus der besten acht Lateinformationen planen darf.

„Das war eine rundum gelungene Veranstaltung“, freute sich Grün-Gold-Präsident Jens Steinmann. Die sportliche Bilanz der beiden Bremer Teams fiel für den Klubchef „bemerkenswert gut“ aus, mehr habe man sich nicht erhoffen können. Und dass so kurz nach der Weltmeisterschaft im Dezember in Bremen nun rund 1000 Zuschauer in der Messehalle „schon wieder Lust auf Formationstanzen“ hatten, sorgte bei Steinmann und auch bei Organisationsleiter Malte Domsky für zufriedene Gesichter.

Der Endstand:

1. Grün-Gold-Club Bremen A (1-1-1-1-1-1-1)

2. TSZ Velbert A (2-2-3-2-2-2-2)

3. TSG Bremerhaven A (3-4-2-3-3-3-3)

4. Blau-Weiß Buchholz A (4-3-5-5-4-5-4)

5. Grün-Gold-Club Bremen B (5-5-4-4-5-4-5)

6. TSG Backnang 1846 Tanzsport A (6-6-8-7-6-6-7)

7. TSC Walsrode A (7-7-6-6-7-7-6)

8. FG TSZ Aachen/Boston-Club Düsseldorf A (8-8-7-8-8-8-8)

Die Aufstellungen:

Grün-Gold-Club Bremen A: Kevin Patrick Berger und Tabea Horstmann; Thomas Friedrich und Berit Horstmann; Jan Frost und Onondari Nergui; Jakob Kohmüller und Katrin Heister; Roland Piekarczyk und Joyce Hildebrand; Lars Quella und Melanie Sotskov; Michel Spiro und Franziska Streeb; Julian Warnke und Diana Starnets; Ersatz: Lukas Witte, Lea Buerfeind, Lea Sophie Pohle, Maren Dreger, Philipp Ziehdorn, Fabian Hattendorf.

Grün-Gold-Club Bremen B: Sven-Olaf Andersen und Carmen Kupisz; Raban Bottke und Kaya Möller; Luca Buschmeier und Nora Speckhardt; Renke Eckhoff und Stella Cirak; Simon Drefs und Lara Pehling; Eddy Muhamedagic und Julia Könitz; Anton Richter und Hannah Sophie Kübler; Alexander Thiessen und Lisa Nguyen; Ersatz: Yannik Hemmersbach, Iryna Ivanishyna.