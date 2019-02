Bremerhaven. Es ist eine Liga zum Vergessen für die Lateinformation des Grün-Gold-Club. Auch im dritten Saisonturnier der Bundesliga in Bremerhaven konnte die Mannschaft von Trainer Roberto Albanese das TSZ Velbert nicht von Platz eins verdrängen. Mit 34,56 Punkte belegten die Bremer knapp dahinter den zweiten Platz. Damit steht fest, dass Velbert, sollte das Team die beiden letzten Turniere ähnlich erfolgreich absolvieren, sich für die Weltmeisterschaft im Dezember in Bremen qualifiziert hat. In dieser Bundesligasaison scheinen die Wertungsrichter eine ganz bestimmte Linie zu verfolgen: Der Weltmeister der Lateinformationen aus Bremen muss sich hinter Velbert einreihen. Das macht die Situation bei den Lateinformationen zumindest national spannend, schließlich hatte der Grün-Gold-Club in den vergangenen Jahren die Szene dominiert. Das wurde in der Tanzsportszene nicht überall mit Begeisterung aufgenommen.

Zeigte sich die Bremer Formation bei den ersten beiden Turnieren nicht ganz so souverän wie gewohnt, zeigte Jens Steinmann, Vorsitzender des Grün-Gold-Club nach dem dritten Turnier in Bremerhaven ziemliches Unverständnis für den zweiten Platz. „Unsere Mannschaft hat beide Durchgänge super getanzt, das hätte locker für Platz eins gereicht.“ Aber auch die weiteren Wertungen erschlossen sich Steinmann nicht, vor allem die Tatsache, dass Blau-Weiß Buchholz nach einer tollen Leistung nicht ins Finale gewertet wurde. „Platz fünf für Buchholz ist völlig daneben“, kritisierte der Grün-Gold-Vorsitzende, „das macht mich sprachlos.“ Stattdessen konnte sich Gastgeber Bremerhaven in eigener Halle über den Sprung aufs Treppchen freuen, erstmals in dieser Saison. Die Wertungsrichter haben in Bremerhaven somit für einigen Wirbel gesorgt. Es bleibt abzuwarten, ob dieser Trend sich in den beiden letzten Turnieren in Ludwigsburg und Bremen fortsetzen wird.

Ergebnisse:

1. TSZ Velbert 34,813 Punkte

2. Grün-Gold Bremen 34,564

3. TSG Bremerhaven 31,814

4. FG Aachen/ Düsseldorf 29,377

5. Blau Weiß Buchholz 29,127

6. TSG Backnang 27,251

7. 1.TC Ludwigsburg 26,208

8. TSC Residenz Ludwigsburg 24,958