Mit diesem Saisonverlauf hatte keiner beim Bremer Grün-Gold-Club gerechnet. Die ersten beiden Bundesligaturniere hat die Lateinformation verloren. Verloren heißt in dem Fall: Jeweils ein zweiter Platz hinter dem TSZ Velbert. Für den amtierenden Europa- und Weltmeister, der in Shenzhen die Herzen der chinesischen Tanzsport-Fans erobert hat, zu wenig. Das Ziel, auch die Bundesligasaison zu gewinnen, besteht zwar noch immer, aber ob es noch möglich sein wird, entscheidet sich am Sonnabend in Bremerhaven. Sollte das dritte Turnier von insgesamt fünf erneut für die Bremer verloren gehen, war's das. Dann wäre Velbert vorzeitig Gesamtsieger der Bundesliga und hätte sich mit diesem Erfolg bereits für die Weltmeisterschaft im Dezember in Bremen qualifiziert.

Von einem solchen Szenario aber will man bei den Verantwortlichen des Clubs nichts wissen. "Die Mannschaft hat sich noch nicht aufgegeben", erklärt der Vereinsvorsitzende Jens Steinmann. "Sie will es noch mal wissen, sagt Steinmann. Trainer und Mannschaft haben in diesen Tagen extrem intensiv trainiert, vor allem auch an ihrer mentalen Verfassung gearbeitet. "Das Team weiß, dass auch zwei Niederlagen ihnen und ihrer Leistung nichts anhaben können", erklärt Roberto Albanese. Zudem hat der Trainer noch ein paar kleine personelle Veränderungen vorgenommen, die dann auch greifen sollen. Im Training habe das alles schon sehr gut ausgesehen, betont Albanese. Gerüstet für Bremerhaven sei die Formation auf jeden Fall.