Der Wassersportverein Hemelingen mit (von links) Jens Tschentscher, Tjorben Wittor (vorne), Björn Schütte (dahinter) und Teamkapitän Jan Seekamp in Aktion auf dem St. Moritzsee. (Sailing Energie / SCL)

Der Wassersportverein Hemelingen (WVH) hat beim Finale der Champions League im Segeln auf dem St. Moritzsee einen guten Auftakt hingelegt. „In den vier Rennen hatten wir zum Glück noch kein schlechtes“, sagte der zufriedene WVH-Teamkapitän und -Steuermann Jan Seekamp am Donnerstagabend, „wir liegen noch im grünen Bereich.“ Nach den ersten vier der maximal 18 Flights – ein Flight besteht aus drei Rennen mit jeweils acht Booten – liegen die Bremer auf dem guten achten Platz unter 24 Teilnehmern. Nach dem zweiten Flight des Tages und den Plätzen zwei und drei war der WVH sogar Gesamtdritter, leistete sich danach aber mit den Rängen vier und fünf zwei leichte Durchhänger. „Andere Boote hat es noch viel schlimmer erwischt als uns“, sagte Seekamp.

Entsprechend ihrer Platzierung in den jeweiligen Rennen, erhalten die Klubs Punkte. Der WVH wahrte nach dem ersten Tag mit 14 Punkten (2+3+4+5) seine Chancen, sich für die vier entscheidenden Rennen (Final Series) der vier Gesamtbesten am Sonntag zu qualifizieren. Am Donnerstag führte der Verein Seglerhaus am Wannsee (6 Punkte) vor zwei dänischen Booten (7 und 10). „Wie erwartet, liegt das Feld eng zusammen“, sagte Seekamp.