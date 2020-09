Lennard Kämna (dpa)

Drama im Duell um das Gelbe Trikot, entspannte Stimmung bei Lennard Känma. Soweit man von Entspannung sprechen kann am Ende des vorletzten Tages einer solch harten Rundfahrt – und am Ende eines Tages, der für die verbliebenen 146 Rennfahrer ein maximal anstrengendes Bergzeitfahren bereitgehalten hatte. Lennard Kämna, stark im Zeitfahren, stark am Berg, aber eben auch am Ende der dritten schlauchenden Tour-Woche, schaffte mit gut vier Minuten Rückstand auf den Tages- und dadurch höchstwahrscheinlich Gesamtsieger Tadej Pogacar Rang 21, im Gesamtklassement verbesserte er sich auf Platz 34. „Das ist eine gute Sache, zum Abschluss noch mal fast die Top 20 zu schaffen“, findet Erik Weispfennig. Jetzt freue sich Lennard Kämna mit Sicherheit auf seine Familie, die er – nicht erst später im Elternhaus in Fischerhude – sondern bereits an diesem Sonntag in Paris treffen dürfte. Es heißt, sie würden mit dem Wohnmobil in Frankreich unterwegs sein, der Treffpunkt am Sonntag sollte klar verortet sein.

Am ARD-Mikro sagte Lennard Kämna am Ziel des Zeitfahrens schon mal: „Ich kann ein positives Fazit ziehen.“ Es fühle sich einfach gut an, morgens aufzuwachen mit der Gewissheit, eine Tour-Etappe gewonnen zu haben. Vielleicht ist es auch eher ein Gefühl denn Gewissheit. Um wirklich zu realisieren, was erreicht worden ist, brauche er womöglich noch ein paar Wochen, sagte er. In der Antwort auf die ARD-Zuschauerfrage nach dem Zeitpunkt für einen Angriff auf das Tour-Gesamtklassement blieb Lennard Kämna ganz im Hier und Jetzt und verzichtete auf große Töne oder Schwärmereien. Momentan sei dafür sein „Motor noch nicht bereit für drei Wochen“, da müsse er erst mal kleinere Brötchen backen. Erst mal kleine Brötchen hieß in diesem Jahr übrigens: einmal Erster, einmal Zweiter und bester Deutscher. Und dann sagte er das, was wohl die meisten der Fahrer mit Blick auf den Sonntag sagen würden: Jetzt wolle er diese letzte Fahrt, die nach und durch Paris führt, „ein bisschen genießen“.

Weitere Informationen

Erik Weispfennig (51) ist Sportlicher Leiter der Bremer Sixdays und war in seiner aktiven Zeit unter anderem Weltmeister im Madison. Für den WESER-KURIER analysiert er die Leistungen von Lennard Kämna bei der Tour.