Ein Teil des E-Sport-Teams des Habenhauser FV (von links): Tobias Ketz, Joel Caldicott, Sven Schulte und Nicolai Haupt. (Frank Thomas Koch)

Die Stühle werden vom Stapel genommen, der Kasten unter dem Fernseher aufgeschlossen. Dann hört man ein kurzes Piep. Es ist fast schon ein Ritual, mit dem das wöchentliche Training in dem kleinen Raum im Clubhaus des Habenhauser FV beginnt. Hier treffen sie sich, die E-Sportler des Bremer Vereins, um in einer gemütlichen Runde gemeinsam auf der Playstation zu spielen und ihre Partien anschließend zu analysieren. Als Team wollen sie sich so bestmöglich auf ihre anstehenden Turniere vorbereiten.

Vor gut einem Jahr startete der Habenhauser FV ein Pilotprojekt. Mit der ersten E-Sport-Abteilung eines Bremer Amateurvereins ging der Fußball-Klub einen neuen Weg. „Wir haben nachgedacht, wie wir Jugendliche an unseren Verein binden können“, sagt Tobias Ketz. Er ist Leiter des noch immer außergewöhnlichen Projekts und hat als Jugendleiter nicht lange nach einer Lösung für das ausgemachte Problem suchen müssen.

„Auf den Mannschaftsabenden der Fußball-Teams sind Fifa-Turniere immer angesagt. Also haben wir geguckt, wie eine E-Sport-Abteilung realisierbar wäre“, sagt Ketz. Als das Projekt stand, wurden schnell erste Interessenten aufmerksam – einer war Sven Schulte. „Ich habe über die Vereinsseite davon mitbekommen und mich dann direkt gemeldet“, sagt der 34-Jährige. Er selbst habe schon einige Erfahrungen im E-Sport-Bereich gesammelt und gebe nun in der neu gegründeten Sparte seine Erfahrung an die jungen Spieler weiter. „Ich habe über ein paar Jahre professionell E-Sport betrieben“, erzählt Schulte. Das helfe im Umgang mit den Jugendlichen, „die Jungs wissen, dass ich in dem Bereich tätig war, in den sie gerne möchten“, sagt er.

Ein zweites Augenpaar

Auch aus diesem Grund ist Schulte einer der ersten Ansprechpartner für die Spieler. Aber er übernimmt beim Projekt E-Sport auch andere Aufgaben. Das fängt schon damit an, dass er auf die Jacken und Taschen der Jungs achtet, die sich deshalb voll aufs Spielen konzentrieren können. Er stehe seinen Spielern auch als zweites Augenpaar zur Verfügung. „Manchmal übersehen die Jungs im Spiel etwas, was ich dann erkenne“, erklärt er. Auch die Organisation nimmt er den Spielern ab, wie etwa die Suche nach Turnieren oder die notwendigen Formalitäten zur Anmeldung. „Die Spieler brauchen sich bei uns um nichts zu kümmern“, sagt Sven Schulte. Auch nicht ums Startgeld. „Das finanzieren wir zum Teil aus dem Budget der Sparte und der Mannschaftskasse“, erklärt Jugendleiter Ketz. Gewinnt ein Spieler der Habenhauser dann ein Turnier, zahlt er das Startgeld zurück und darf den Rest des Gewinns für das eigene Sparschwein behalten.

Ein Spieler des Habenhauser FV E-Sport ist Nicolai Haupt aus Lesum. „Ich habe einen Anfahrtsweg von einer Stunde. Das zeigt aber auch, wie viel Lust ich auf den E-Sport in Habenhausen habe“, sagt er. Auf das Projekt aufmerksam wurde Haupt in den Sozialen Medien. „Ich habe von einem Turnier des HFV gelesen und dachte mir: Den Verein kenn' ich doch! Also hab' ich mich angemeldet, um mir das mal anzugucken.“ Seine erste Teilnahme konnte der 26-Jährige gleich mit dem Turniersieg krönen und bekam das Angebot der Habenhauser, Teil des Teams zu werden. „Ich fand das direkt interessant. Es macht mehr Spaß, mit anderen zusammen zu spielen, als alleine zuhause“, erzählt er. Dass er dann aber beim Habenhauser FV gelandet ist, war für seine Familie eher untypisch. „Mein Vater hätte mir fast den Hals umgedreht“, sagt Haupt und lacht. Schließlich komme er aus einer Handballer-Familie. „Ich habe aber immer schon gerne und viel Fifa gespielt.“

Seit Oktober kommt er nun mittwochs um 17.30 Uhr in das Vereinsheim am Bunnsackerweg. Dort treffen sich die acht Spieler der Habenhauser E-Sport-Abteilung zu ihrer Trainingsrunde. Sie diskutieren über taktische Analysen, besprechen Feinheiten der verschiedenen Spielmechaniken und reden mit den Trainern über die Spiele. „Es ist schon besser, seine Spiele in der Gruppe durchgehen zu können. Man selbst übersieht gerne mal einen Fehler in seinem Spiel“, sagt Haupt. Auch aus diesem Grund nehmen die Gamer ihre Spiele über die Playstation auf und gehen nach dem Match in eine detaillierte Analyse. Die Trainingseinheiten stellen Sven Schulte mittlerweile allerdings vor ein Problem. „Eigentlich brauchen wir einen größeren Raum, wenn alle da sind.“ Mit so viel Resonanz habe man in Habenhausen eben nicht gerechnet. Deshalb wollen die E-Sportler jetzt selbst anpacken und den Raum umgestalten.

Auch das beweist: Die Gamer sind eben doch nicht nur Theoretiker vor dem Bildschirm, sondern auch Praktiker im richtigen Leben. So richten die E-Footballer der Habenhauser auch ihre eigenen Turniere aus. Die nächste Gelegenheit, die Sparte live bei so einem Event zu erleben, bietet sich am 11. August im Vereinsheim am Bunnsackerweg.