Die Band Afterburner heizt den Besuchern bei der Veranstaltung ordentlich ein. (Ulf Buschmann)

Noch immer träumen sie beim Bremer Fußball-Verband vom Rekord: Vor fünf Jahren hatten rund 7409 Zuschauer das Hallenmasters auf der Bürgerweide besucht. Im letzten Jahr kamen dagegen lediglich 3276 Menschen, um den Budenzauber zu verfolgen. „Ich würde mich freuen, wenn wir diesmal die Marke von 5000 knacken“, sagt Organisations-Leiter Holger Franz.

Die Chance ist groß: Der Rekordbesuch wurde nämlich auch an einem Termin zwischen Weihnachten und Silvester aufgestellt, am 29. Dezember 2013. Die sportliche Situation stellt sich heute wie damals eindeutig dar: Einen echten Favoriten gibt es nicht. Jeder der acht Teilnehmer verfügt über einige gute Hallenspieler, und so werden auch die Tagesform und das nötige Glück von entscheidender Bedeutung sein.

Für Spannung sorgen zudem bereits ein paar sehr interessante Duelle der Gruppenphase. Etwa das Spiel zwischen dem Vorjahressieger FC Oberneuland (insgesamt sechs Titel) und dem Bremer SV (dreimaliger Sieger), den beiden dominierenden Teams der Bremen-Liga.

Aber hochklassiger Fußball ist nun wirklich nicht der einzige Grund für einen Besuch der ÖVB-Arena. Allein in der Halle werden diverse Einlagen, begleitet von den Bremen Vier-Moderatoren Olaf Rathje und Roland Kanwicher, für Kurzweil sorgen. Neben dem neuen Lattenschießen dürfte dabei der Auftritt von Afterburner zu den Highlights zählen. Das Cover-Sextett hat sich schließlich längst auch einen Namen als Werder-Band gemacht, ist bei einem Fußballturnier also genau richtig.

Im Foyer läuft dagegen das eigentliche Rahmenprogramm mit einen Bungee-Run, Human-Table-Soccer, Fußball-Dart, e-Football, Torwand, Glücksrad und weiteren Gewinnspielen. Am Stand des WESER-KURIER kann man zudem noch bei der Wahl zum „Amateurfußballer des Jahres“ abstimmen. Apropos: Die zahlreichen Stände für Speisen und Getränke werden natürlich auch nicht fehlen. Sie sind seit Jahren ein beliebter Treffpunkt für die Bremer Amateurfußballszene – und damit ein ganz wichtiger Bestandteil des Rahmenprogramms.

Einlass ist am Sonntag in der ÖVB-Arena ab 11 Uhr. Die Tickets kosten sechs Euro, für Kinder bis sechs Jahren ist der Eintritt frei.