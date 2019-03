Turnier in der ÖVB-Arena

Handball-Bundesligisten kommen im August nach Bremen

Am 10. und 11. August gibt es in der Bremer ÖVB-Arena wieder Spitzen-Handball zu sehen. Beim dextra FM-Cup, früher Erima-Cup, treten vier Bundesligisten an. Mit dabei sind Stars wie der gebürtige Bremer Finn Lemke.