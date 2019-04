Insbesondere die Abwehr, an der sich die Gäste die Zähne ausbissen, mit Keeper Hämmerling war an diesem Tag Extra-Klasse. Im Kader der Füchse gab es keinen Ausfall und auch die Junioren-Spieler Carneiro Alves, Harms und Grünewald zeigten eine starke Leistung. Mit 28:2 Punkten rangiert die SG Findorff weiter an der Tabellenspitze, zwei Zähler vor SV Grambke-Oslebshausen II.

Die Partie begann mit Verspätung, weil die angesetzten Unparteiischen nicht erschienen waren und erst nach einer Viertelstunde mit SG-Referee Marc Ottilige endlich ein Ersatz gefunden wurde, der das Spiel dann jedoch hervorragend leitete. Trotzdem dominierten die Findorffer von Anfang an. Die Abwehr stand sicher und die taktische Ausrichtung war von Erfolg gekrönt. Liga-Goalgetter Lars Schütte wurde von Jan Nikutowski von Beginn an kurz gedeckt und kam so über die gesamten 60 Minuten überhaupt nicht zur Geltung. Aber auch die restlichen Findorffer überzeugten durch enormen Einsatz und Willensstärke. Wenn doch einmal ein Ball durch die starke Abwehrreihe kam, stand mit Jasper Hämmerling ein Goalie im Kasten der Füchse, der einen Sahnetag erwischt hatte. So nahm das Spiel einen unerwartet klaren Verlauf. Über 9:2 war beim 14:4 nach 19 Minuten der Drops schon gelutscht und das 19:6 bedeutete schon zur Halbzeit eine Deklassierung der hochgehandelten Gäste.

Auch nach der Pause blieb das erwartete Aufbäumen der Delmenhorster aus, die offenbar kein Mittel gegen die stark aufspielenden Findorffer fanden. „Das war eine perfekte Leistung meines Teams“, sagte Trainer Thorsten Terborg. „Wer die vorgegebene Taktik so konsequent umsetzt und kollektiv so arbeitet, der wird halt auch belohnt.“ Nach der Osterpause folgt das schwere Auswärtsspiel beim SV Grambke-Oslebshausen III (7. April, 15.30 Uhr, Sperberstraße). Der Tabellenfünfte hat derzeit einen Lauf und vier Spiele infolge gewonnen.

SG Findorff: Ahrens, Hämmerling; Harms (6), Laechelin (3), Gresens (5), Schröder (3), Brunswick (1), Carneiro Alves (3), Nikutowski (3), Bertram, Mansch (7/7), Grünewald (1), Mess (2), Bösewill (5).