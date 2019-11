Judo ist sein Leben: Harry Utzat, Ende der 1960er-Jahre zweimal Mannschafts-Europameister, arbeitet heute noch als Trainer. (Frank Koch)

Mehr als ein halbes Jahrhundert lang hat Harry Utzat gekämpft. Als Ehemann und Familienvater. Als Unternehmer. Als Sportler. Nicht alle Kämpfe waren erfolgreich, es gab auch bittere Momente. Der Judoka Harry Utzat aber hat so ziemlich alles gewonnen, was es für ihn zu gewinnen gab. Der gebürtige Bremer war dabei, als die Auswahl des Deutschen Judo-­Bundes 1967 in Rom erstmals Mannschafts-Europameister wurde. Dieser Triumph nach Erfolgen über die führenden Judo-Nationen Russland (Halbfinale) und Frankreich (Finale) war ein Meilenstein für den deutschen Judosport. Ein Erfolg, für den auch Harry Utzat durch den damaligen Bundespräsidenten Heinrich Lübke mit dem Silbernen Lorbeerblatt, der höchsten Auszeichnung im deutschen Sport, geehrt worden ist.

Zwei Jahre später, bei der EM 1969 in Ostende/Belgien, verteidigten Utzat und Co. diesen Mannschaftstitel. Dreimal gewann Harry Utzat in seiner Laufbahn Bronze bei Deutschen Meisterschaften, 1967 wurde er zudem internationaler Deutscher Meister in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm. Bis zum Spätsommer 2014 nahm der gelernte Installateur- und Klempnermeister immer wieder an Wettkämpfen teil – und beendete seine lange Karriere schließlich nach dem Gewinn des EM- und WM-Titels in der Klasse der Veteranen. 75 Jahre alt war Harry Utzat damals. „Da war ich Weltmeister“, sagt er und fügt lachend an: „Heute bin ich Hausmeister!“

Harry Utzat wäre aber nicht Harry Utzat, wenn er seinem Sport nicht weiterhin verbunden geblieben wäre. Trotz einer neuen Hüfte, zwei neuen Kniegelenken und einer Metallplatte in seinem Rücken. Der rüstige Rentner arbeitet immer noch als Trainer und unterstützt seinen Sohn Marcus, der inzwischen die einst von Harry Utzat gegründete Judoschule JC Asahi übernommen hat. Harry Utzat ist, und das darf man ohne Übertreibung so sagen, eine lebende Judo-Legende. Er blickt mit Stolz auf seine lange Laufbahn zurück – und gibt sein Wissen, seine Erfahrung auch im Alter von 80 Jahren noch gern an junge und ältere Kämpfer im Club weiter.

Harry Utzat war ein spät Berufener. Erst mit knapp 20 Jahren trat er dem Judoclub Sportschule Bremen bei. Das war im Januar 1959. „Wenn man es auf Titel und Pokale abgesehen hat, müsste man eigentlich schon in ganz frühen Kindertagen mit dem Sport anfangen“, sagt Utzat. Titel und Pokale waren indes nicht sein Antrieb, am Anfang jedenfalls nicht. Utzat, zu der Zeit im elterlichen Betrieb in der Lehre, suchte einen Ausgleich zu seiner Arbeit. Doch was er fand, war viel mehr. Denn er traf auf seinen Trainer und Förderer Dieter Schittkowski. Der machte den schlaksigen Jungen zum Schwarzgurtträger – und 1966 zum Nationalmannschaftskämpfer.

„Bei Dieter Schittkowski habe ich alles gelernt, was man als erfolgreicher Judoka benötigt“, sagt Harry Utzat. Trainer Schittkowski verpasste dem veranlagten Rohdiamanten sozusagen den letzten Schliff – und gab dem ehrgeizigen Kämpfer darüber hinaus wertvolle Tugenden mit auf den Weg. Ganz oben standen Disziplin und Fleiß. Tugenden, die sich Utzat als Aktiver und später auch als Trainer zu eigen gemacht hat. „Ich war hart, aber trotzdem immer fair“, sagt Utzat. „Ich habe immer den Ton angegeben, aber ich war immer Kamerad und einer von denen.“ Wie viele Schwarzgurte er hervorgebracht hat, vermag er nur zu schätzen. „50, vielleicht auch 60“, sagt Utzat. Wie viele Deutsche Meistertitel seine Schützlinge gewonnen haben? „Zehn dürften es gewesen sein, vielleicht auch elf.“

Harry Utzat hat fraglos viel bewegt in der Bremer Judoszene und weit darüber hinaus. Was ihm indes nicht vergönnt war, war die Teilnahme an den Olympischen Spielen in München 1972. Er hatte kurz zuvor die elterliche Klempnerei übernommen und noch dazu seine eigene Judoschule eröffnet, nachdem er zuvor beim TuS Vahr bereits erste Trainererfahrungen gesammelt hatte. Die Sportschule Schittkowski habe großen Zulauf gehabt, beim TuS Vahr sei die Halle voll gewesen, deshalb habe er sich gedacht: „Das kannst du auch.“ Harry Utzat hatte also Anfang der 70er-Jahre viel zu tun – und zu wenig Zeit, um die für die Olympia-Qualifikation geforderten Lehrgänge und Wettkämpfe zu besuchen.

Die Nationalmannschaftskarriere war für Harry Utzat zu dem Zeitpunkt also beendet. Als Trainer aber startete er in den Folgejahren richtig durch. Er eröffnete Judoschulen an verschiedenen Standorten, war in Oldenburg, in Verden, Barrien und Brinkum tätig. Und natürlich in Bremen, beim JC Asahi. Die Trainingsarbeit bereitet ihm bis heute große Freude. „Es ist immer schön, wenn die Schüler mitziehen und sich Erfolge einstellen.“

Vor gut neun Jahren hat Harry Utzat seine Ehefrau Lore verloren. Knochenkrebs. Vorausgegangen waren zwölf schwere Jahre mit viel persönlichem Einsatz und intensiver Pflege. „Es war die mit Abstand schlimmste Zeit in meinem Leben“, sagt Utzat. Gute Freunde, vor allem aber seine beiden Kinder Karen und Marcus hätten ihm die nötige Kraft gegeben, diesen Schicksalsschlag zu überwinden. Weiterzumachen. Harry Utzat hat weitergemacht. Er ist halt ein Kämpfer. Und er ist sogar noch mal dorthin zurückgekehrt, wo er sich über Jahrzehnte wohl gefühlt hat: auf die Judomatte. Mit dem Titelgewinn bei der Veteranen-WM im September 2014 im spanischen Malaga als krönendem Karriereabschluss.

„Ich habe Judo vom ersten Tag an gelebt“, hat Harry Utzat mal gesagt. Die Leidenschaft für diese Sportart ist ihm heute noch anzumerken. Seine Augen leuchten, wenn er von lustigen Eltern-Kind-Einheiten erzählt, bei denen auch der Spaß nicht zu kurz kommt. Sein immer noch gut trainierter Körper strafft sich, wenn er von den regelmäßigen Trainingskämpfen mit seinem langjährigen Wegbegleiter und Freund Günther Brunhorn berichtet. Und es legt sich ein Lächeln über das Gesicht des 80-Jährigen, wenn er sagt: „Ich habe sehr viel Glück gehabt in meinem Leben.“

Harry Utzat, selbst Träger des 6. Dan, hat als Judo-Trainer diverse Talente entdeckt und groß gemacht: Rainer Heuer, Ingo Müller, Stefan Buben. Dazu seinen Sohn Marcus. Allesamt klangvolle Namen, allesamt Athleten, die Utzat in seiner 1970 gegründeten Judoschule JC Asahi (übersetzt: aufgehende Sonne) trainiert und ausgebildet hat. Athleten, die mit Ausnahme von Sohn Marcus – „Ich war zu jung“ – unter Harry Utzats Regie in den 80er-Jahren für Asahi sogar in der Bundesliga auf die Matte gingen. Mit einer Unterbrechung gab es fünf Jahre Bundesligajudo in der Halle am Jakobsberg zu sehen. „Das war eine tolle Zeit“, sagt Harry Utzat, der sich gern an die mit mehreren Hundert Zuschauern besetzte Tribüne erinnert.

