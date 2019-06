Rund um Helgoland heißt für die Segler auch rund ums felsige Wahrzeichen der Insel, die Lange Anna. (Hinrich Franck)

Als Wettfahrtleiter der Nordseewoche ist Albert Schweizer noch kein alter Hase. Erst zum dritten Mal nach 2017 und 2018 steht der 62-Jährige bei der größten deutschen Hochsee-Regatta in der Verantwortung. Aber nach 37 Teilnahmen als Aktiver kennt der gelernte Segelmacher die Traditionsveranstaltung vor Helgoland aus dem Effeff. „Vieles ist Routine“, sagt er. Aber alles erfordert stets eben auch eine gründliche Vorbereitung.

„Es ist alles gut gelaufen“, sagt Albert Schweizer und meint die Aufgaben, die die etwa 40-köpfige ehrenamtliche Helfercrew im Vorfeld der Veranstaltung abgearbeitet hat. Die Organisation steht, die Wettfahrtleiter der Zubringer-Regatten von Wilhelmshaven, Bremerhaven, Cuxhaven und von der Hallig Hooge sind ebenfalls auf Stand. „Es sieht danach aus, dass wir wie geplant vor der Strandhalle starten können“, sagt Detlef Broddien vom Weser-Yacht-Club Bremerhaven. Er wird die Jachten am Sonnabend früh auf die Reise schicken und sie vom Begleitboot aus dann auch betreuen. „Derzeit erwarten wir achterliche Winde“, sagt Broddien – also Wind von hinten. Gut für die Segler. Sollte der Wind von vorne kommen, würde die Regatta weiter flussabwärts gestartet werden.

Nach vollbrachter Vorarbeit besteht Albert Schweizers Hauptaufgabe in den nächsten Tagen darin, das Wetter zu beobachten. „In Tidengewässern ist immer ein bisschen Wind“, sagt er. Ohne Wind geht im Segelsport nun mal nichts. Doch im vergangenen Jahr hatte die Zubringer-Regatta aus Bremerhaven gezeitet, also verkürzt werden müssen, weil den Seglern wegen ungünstiger Wind- und Strömungsverhältnisse das Ankern drohte. Der Abbruch der Regatta ermöglicht, dass sie noch ordentlich gewertet werden kann.

So wie das Wetter für Freitag und Sonnabend vorhergesagt sei, dürften alle Teilnehmer wohl gut nach Helgoland kommen. Aber bei den Regatta-Hauptereignissen vor der Insel, das sind am Sonntag der „Capitell-Cup Rund Helgoland“ und am Montag die „Helgoländer Acht“, wird Schweizer die genauen Kurse erst nach den dann herrschenden Bedingungen festlegen. Je nach Windrichtung sei dabei zu bedenken, ob ein Kurs gegen oder mit der Strömung gefunden werden muss. Schweizer muss bei der Kursfestlegung aber auch auf die Insel selbst und die örtlichen Naturschutzzonen achten. Wie in den Vorjahren, wird der Wetterexperte Meeno Schrader Schweizers wichtigster Ratgeber sein.

„Ein Kurs muss herausfordernd sein“, sagt Schweizer, „er muss jedoch auch zur Natur passen.“ Vor allem aber gehe es immer um die Sicherheit der Teilnehmer. „Alle müssen wieder rechtzeitig im Hafen sein.“ Zum Glück seien fürs Wochenende keine Unwetter in Sicht, die drohten wohl weiter nördlich. Und angesichts der Prognosen dürfte ein weiterer wichtiger Faktor für die Segler nicht zu kurz kommen: Spaß sowohl auf dem Wasser als auch an Land.

Wenn die Teilnehmer zufrieden sind, ist es auch Albert Schweizer. „Die Funktionäre und die Aktiven bilden letztlich ein Team“, sagt er. Deshalb werde er sich, wann immer er kann, unter die Segler mischen, um deren Stimmung aufzunehmen. Am Sonnabend und Sonntag wird es neben den üblichen Steuermannsbesprechungen abends auch Treffen mit den Teilnehmern am Family-Cruiser-Cup geben. Sie seien im Regattasport nicht so erfahren und daher umso dankbarer für Tipps, zum Beispiel auch in Revierkunde.

Dass seine Tage dann noch ein bisschen länger und die Schlafphasen noch ein wenig kürzer ausfallen werden, hat der 62-Jährige eingepreist. „Diese Woche läuft für mich antizyklisch“, sagt er und lacht. Umso mehr freue er sich auf Montagabend. „Wenn alle Segler weg sind, machen wir unseren Teamabend.“ Und danach könne er auch wieder ausschlafen.

Zur Sache

Helgoland wieder fest in den Händen der Hochseesegler

Zum 85. Mal steht Helgoland am Pfingstwochenende im Zeichen der Nordseewoche. Bis Mittwoch waren bereits mehr als 120 Segeljachten für die (Zubringer-)Regatten zur Nordseeinsel (Freitag und Sonnabend) und die Wettfahrten um Helgoland herum (Sonnabend, Sonntag und Montag) gemeldet. Vor der Strandhalle in Bremerhaven werden am Sonnabend um 6.30 Uhr mindestens acht Jachten aufbrechen, die angesichts der vorhergesagten Wetterbedingungen wohl mittags auf Helgoland eintreffen werden. Außer den großen Booten starten erneut zahlreiche Regattasport-Einsteiger im Family-Cruiser-Cup. Erstmals gibt es eine Wertung für Boote mit einer Zweiercrew, die Doublehand-Wertung. Der Startschuss zur Helgoland-Edinburgh-Regatta am Montag beschließt das Wettfahrtprogramm.