Als Tabellenzweiter hinter dem Meister VfL Wolfsburg beendeten die Kicker von Werders U 19 die Spielzeit in der A-Juniorenbundesliga. Für ihren Trainer Marco Grote ist die starke Platzierung der Ausdruck einer „guten Entwicklung“ in den vergangenen Monaten. Der 5:0 (3:0)-Heimerfolg über Dynamo Dresden im Saisonfinale machte da keine Ausnahme: Die Bremer hatten den Gast aus Sachsen, am Ende Tabellenneunter, über 90 Minuten sicher im Griff. Dabei trat der Gastgeber sehr kompakt auf, betrieb einen guten Spielaufbau und gab sich auch im Abschluss recht entschlossen. „Man hat den Willen gesehen, die Serie zu einem guten Abschluss zu bringen“, lobte Grote den grün-weißen Talentschuppen, der nach der Hinrunde lediglich den fünften Rang der Bundesliga belegt hatte. Mit dem letzten Punktspiel ist die Spielzeit indes noch nicht ganz vorbei: Am kommenden Mittwoch (19 Uhr) tritt Werder beim Regionalligisten SC Borgfeld im Finale des A-Junioren-­Landespokal an.

Tore: 1:0 Engelhardt (25.), 2:0 Quarshie (39., FE), 3:0 Ihorst (40.), 4:0 Philipp (61.), 5:0 Engelhardt (72.).