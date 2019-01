Moritz Hannemann (am Ball), hier im Hinspiel der Punktrunde gegen den BSC Hastedt, ist ein Aktivposten in der Blumenthaler Elf. (Christina Kuhaupt)

Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Ein Pokalfinale erst recht. Wenn am Pfingstmontag die Fußballteams des Blumenthaler SV und des BSC Hastedt zum Endspiel um den Bremer Lotto-Pokal antreten, dann werden sie dies auf Augenhöhe tun. Im Stadion Obervieland wird es keine große Rolle spielen, dass die Hastedter Fußballer zuletzt starke Leistungen in der Bremen-Liga gezeigt haben und als Aufsteiger einen respektablen dritten Rang belegten.

Oder ob die Blumenthaler Kicker für ihre Verhältnisse eine eher durchwachsene Saison absolvierten und zehn Punkte hinter dem BSC als Fünfter einliefen. „Das wir ein enges Spiel, und es gibt keinen Favoriten“, sagt Gökhan Deli, Trainer in Hastedt. Der Sportliche Leiter des Blumenthaler SV sieht es ganz ähnlich. Aber Peter Moussalli sagt auch: „Der BSC Hastedt hat mehr Erfahrung.“

Das ist natürlich ein Aspekt, auf den es am Ende ankommen könnte. Moussalli schätzt, dass die Nordbremer am Pfingstmontag mit einer Mannschaft antreten werden, die im Durchschnitt vier Jahre jünger ist als ihr Gegner: „Wir haben vier, fünf 18-Jährige, und mit Dennis Spitzer nur einen Spieler über 30 im Kader.“

Versinnbildlicht wird die Blumenthaler Jugend vor allem durch Jascha Tiemann, ihren Keeper. Der 18-Jährige rückte im Herbst nur zwischen die Pfosten, weil sich Malte Vollstedt verletzte. Nun ist der Stammtorhüter seit ein paar Wochen wieder im Training, ein Wechsel aber kein Thema. „Er hat super gehalten“, sagt Moussalli. Aber die Unerfahrenheit der Blumenthaler Spieler birgt eben auch ein Risiko.

Wie werden sie fertig mit der Bedeutung des Spiels, das ihnen einen Platz im DFB-Pokal sichern kann? Wie reagieren die Youngster auf die TV-Kameras der ARD-Liveübertragung und die zahlreichen Zuschauer im Stadion? Angesichts der zu erwartenden Kulisse ist Peter Moussalli schon mal ziemlich froh, dass die meisten Besucher aus Blumenthal anreisen dürften.

Er schätzt nämlich, dass die für ihren starken Support bekannten Nordbremer zwischen 800 und 1000 Anhänger mobilisieren werden. „Es bringt eine Menge, wenn die meisten Zuschauer auf unserer Seite sind“, sagt Moussalli. Und eines steht ja auch fest: Der Gegner ist nur hinsichtlich seiner Spieler mit mehr Erfahrung versehen. Was Pokalendspiele betrifft, hat der Blumenthaler SV klar die Nase vorn.

Umstände lassen sich nicht beeinflussen

Der Klub gewann schließlich bereits achtmal den Pokal, zuletzt 1978 nach einem 2:1 gegen die Werder Amateure. Danach folgten allerdings drei Niederlagen, alle gegen den Bremer SV. An die erste in 1980 (3:7 nach Verlängerung) kann sich Moussalli nicht mehr erinnern. Die beiden letzten verfolgte er hautnah: 2014 saß er beim 0:1 als Trainer auf der Bank, und bei der 0:3-Pleite 2016 war er bereits Sportlicher Leiter. Er weiß: „Man muss in diesen Spielen auch Glück haben, ein Quäntchen kann entscheiden.“

Es gibt nun mal so viele Umstände, die das Spiel beeinflussen können, sich aber nicht beeinflussen lassen. Peter Moussalli hatte es vor vier Jahren deutlich zu spüren bekommen, als Blumenthal einen sehr umstrittenen Handelfmeter kassierte. „Wir hoffen, dass diesmal wir das nötige Glück haben“, sagt der Sportliche Leiter.

Derweil spricht Gökhan Deli von „Kleinigkeiten, die ein enges Spiel entscheiden“ werden – und meint im Grunde genommen dasselbe wie der Nordbremer. Der Hastedter Trainer ist deshalb überzeugt davon, dass nur die nötige Gelassenheit zum Erfolg führen wird. „Ich werde dafür sorgen, dass die Jungs einen kühlen Kopf bewahren“, sagt Deli.

Er will seinen Spielern klar machen, dass die äußeren Umstände des Finals nichts zu suchen haben in deren Bewusstsein: „Sie sollen diese ganzen Dinge ausblenden und das Spiel einfach genießen.“ Der BSC-Coach sieht sein Team in dieser Hinsicht allerdings auch im Vorteil. Kicker wie BSC-Kapitän Sedat Yücel, Iman Bi-Ria, Florent Aziri oder Youness Buduar haben nicht nur höherklassig gespielt. Sie gewannen auch bereits den Pokal.

„Solche Spieler wissen, wie es läuft, ein 18-Jähriger bekommt dagegen eher weiche Knie“, sagt Gökhan Deli. Er schätzt, dass seine Mannschaft von „400 bis 500 Fans“ unterstützt wird. „Es ist ja ein Highlight für den Verein.“ Und ja: Die Enttäuschung wäre schon groß, sollte der BSC scheitern. Den größeren Druck verortet Deli allerdings beim Gegner: „Sie waren zuletzt zweimal enttäuscht, jetzt müssen sie liefern.“

Apropos: Die Erfahrung der jüngsten Niederlagen hat für ein Umdenken in Blumenthal gesorgt. Bestand die Vorbereitung in den Vorjahren in einem gemeinsamen Grillabend mit Besprechung sowie einem Frühstück am Spieltag, trifft sich das Team nun zwei Stunden vorm Anpfiff am Burgwall – wie vor jeder anderen Partie. Auch Gökhan Deli behandelt das Finale in der Vorbereitung wie ein normales Punktspiel. „Da gibt es keine Besonderheiten.“ Ab 14.30 Uhr wird sich das dann aber wohl ändern.