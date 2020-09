Woltmershausen. Knapp vier Wochen vor dem Punktspielstart gegen den SV Beckdorf II (24. Oktober) in eigener Halle weisen die Landesliga-Handballer des TS Woltmershausen einen guten Trainingsstand auf. Die Mannschaft hat mittlerweile zahlreiche Ausdauereinheiten absolviert und auch in der Halle etliche Trainingsstunden verbracht. „Einige Punkte, wie zum Beispiel das Abwehrverhalten, müssen in den kommenden Wochen noch intensiviert werden“, sagt Pressesprecher André Mester.

Die A-Jugend trainiert bereits regelmäßig mit und hat die Herrenmannschaft bei den Testspielen unterstützt. Auch in der Saison sollen einige von ihnen die Erste unterstützen. Bislang absolvierte der TSW unter anderem Testspiele gegen den ATSV Habenhausen III (27:18), die SG Findorff (25:24), den TvdH Oldenburg II (33:37) sowie ein zweitägiges Trainingslager in eigener Halle. Dabei waren unter anderem Angriffs- und Abwehrsituationen in Kleingruppen, Taktikbesprechung, Umschaltspiel und Positionsspiel die Schwerpunkte. Den TSW verlassen hat Rico Rosemeyer (Wohnortwechsel) und mit Enno Jacobi kam ein Neuzugang, der auf den Rückraumpositionen eingesetzt werden kann.

Hoffen auf nächstes Jahr

Unterdessen mussten die Handballer auch eine negative Nachricht verdauen. Denn das traditionelle TSW-Handball-Herbstcamp muss wegen der Covid-19-Pandemie ausfallen. „Es gibt zu viele Unwägbarkeiten, die aufgrund der aktuellen Lage und Vorschriften nicht gewährleistet werden können. Weiterhin ist unklar, wie sich COVID-19 bis dahin entwickelt. Der Vorstand hofft, das Camp nächstes Jahr wieder wie gewohnt stattfinden lassen zu können, also mit Verpflegung und Übernachtung als Abschluss“, sagte Mester.

Kader: Christoph Johnssen, Tom Witte, André Mester (alle Tor), Danny Kunde, Stefan Kok, Oliver Wassner, Nils Bindemann, Tim Sasse, Tim Päsler, Kevin Rustmann, Mirko Hambsch-Müller, Fabian Strehler, Enno Jacobi, Jens Hirschfeld, Pascal Viohl. Trainer: Michael Hannemann, Erik Onnen. Physio: Michael Günther.