Steven Holstein (links) vom SV Lemwerder hat keine leichte Zeit hinter sich. Nach einem zunächst unentdeckten Herzinfarkt und einem Bänderriss steht er jetzt wieder vor dem Comeback. (Christian Kosak)

Unverhoffte Verstärkung für den FC Oberneuland: Cedrik Hertes kehrte bereits jetzt von seinem USA-Aufenthalt zurück und wird dem Zweiten der Bremen-Liga in den kommenden Monaten zur Verfügung stehen. „Etwas überraschend, denn wir dachten, dass er länger bleibt“, sagt Trainer Kristian Arambasic. Er ist natürlich froh über den Zugang des 21-Jährigen, hatte der Allrounder bis zum Abschied in Richtung Florida doch zu den Stammkräften gezählt. Weil ihnen genau das in der jüngsten Vergangenheit nicht gelungen war, zieht es zwei Spieler dagegen zu anderen Klubs: Amil Seferovic ging zurück in die hessische Heimat und Marcel Ciszewski zum Landesligisten OT Bremen – also jenen Verein, von dem der Torjäger 2016 zum FCO gekommen war.

Besonders gut fühlt er sich nicht nach seinem Rückzug. „Aber es bringt ja nichts mit halber Kraft“, sagt Issam Jaiibi. Weshalb er eben zum Jahreswechsel um seine Entlassung bei Vatan Sport gebeten hatte. Die „halbe Kraft“ verdankt er einem Achillessehnenriss. Bereits im November hatte sich der 50-Jährige die schwere Verletzung zugezogen. Wochenlang ließ er sich zum Training fahren, humpelte durch die Einheiten und ließ sich danach wieder abholen. „Dann bat mich der Arzt um Vorsicht, dabei sind gerade in der Vorbereitung 100 Prozent gefordert“, sagt der Trainer, der kurzfristig durch Turan Büyükata ersetzt wurde. Weil im März auch noch der Umzug seiner Familie ansteht, nahm er sich also eine Auszeit. „So ab dem April stehe ich wieder zur Verfügung“, meint Jaiibi. Die Funktion ist indes noch nicht besprochen.

Mit nur zwei Siegen ins Halbfinale des Lotto-Pokals – das geht? Ja, die LTS Bremerhaven hat das hinbekommen. Dem 4:1 beim ESC Geestemünde ließ der Pokalsieger von 2017 im Viertelfinale ein 6:4 n. E. gegen den Habenhauser FV folgen. Nun spielt das Team von Dennis Ley am 17. März beim FC Oberneuland. Es wird das letzte Mal sein, dass maximaler Erfolg mit minimalem Einsatz gelingen kann. Die Kurzarbeit war nur möglich, weil die Teilnehmer aus Bremerhaven bis zum Viertelfinale des Lotto-Pokals unter sich blieben und anschließend mit zwei Teams in die Runde der letzten acht einstiegen. „In Bremerhaven gibt es einfach zu wenig Mannschaften“, sagt Jens Peters, Vorsitzender des Verbandsspielausschusses. Ab der kommenden Spielzeit wird der Pokalwettbewerb bereits in der ersten Runde auf Landesebene ausgetragen. „Dann kommen die Bezirke Bremen und Bremerhaven von Anfang an in dieselben Töpfe“, so Peters.

Kreuzband- und Achillessehnenrisse sowie diverse Frakturen – in den vergangenen Wochen wurden 20 Kicker und Kickerinnen von Vertretern des Bremer Fußball-Verbandes besucht. Sie erhielten Präsente, jede Menge Trost und natürlich die besten Wünsche für ein gesundes neues Jahr. Dabei ragte ein Spieler allerdings noch aus der stattlichen Riege der Pechvögel hinaus: Steven Holstein vom SV Lemwerder. Im August hatte der 27-Jährige beim Pokalspiel in Mahndorf einen Herzinfarkt erlitten, der zunächst unerkannt geblieben war und später notoperiert wurde. Bereits im Oktober stand Holstein aber wieder auf dem Rasen, genesen und voller Tatendrang. Nach gerade mal drei Spielen riss er sich dann die Bänder des Sprunggelenks und steht nun vor dem nächsten Comeback.

Lea Taubert und Rune Orb stehen als Absolventen eines freiwilligen sozialen Jahres seit dem 1. September in Diensten des Bremer Fußball-Verbandes. Genau genommen befinden sie sich allerdings im Fusoja (Fußball soziales Jahr). Das Projekt ist eine Kooperation des BFV mit der Bremer Sportjugend und den Bremer Schulen. Es soll vor allem dem Mädchenfußball zugutekommen. „Eine verbandsinterne Analyse hat ergeben, dass es kein flächendeckendes Angebot gibt“, sagt BFV-Präsident Björn Fecker.