Karim Raho trat schon im Vorprogramm von Rapper Cro auf. (Anna Dreyer)

Es gab diesen einen Moment, in dem die Weichen gestellt wurden. Im Sommer 2015 war das. „Ich dachte: Ganz ehrlich, scheiß auf Fußball“, erinnert sich Karim Raho. Seit damals ist er irgendwie durch mit dem Thema, will nichts mehr wissen von einer Karriere, dem großen Geld und was junge Menschen sonst noch mit einem Leben als ambitionierter Kicker verbinden.

„Ich bin einer dieser Menschen, die nicht zum System Fußball passen“, sagt Raho. Die Konsequenz aus dieser Feststellung zog er erst vor einigen Wochen. Damals teilte der Mittelfeldspieler dem FC Oberneuland mit, dass er seine Karriere beenden wird – im jungen Alter von 23 Jahren und obwohl ihm viele Beobachter mindestens die Regionalliga zutrauen.

Sein Spieler-Pass bleibt zwar beim FC Oberneuland, und dessen Trainer Kristian Arambasic sieht durchaus Chancen, dass die letztjährige Stammkraft bei Bedarf noch einmal aushelfen wird. Aber wirklich groß sind diese Chancen nicht. „Man sollte ja niemals nie sagen, aber ich habe nicht vor, wieder mit dem Fußball anzufangen“, so Karim Raho. Wie gesagt: Er ist durch mit dem Thema.

Aber was ist eigentlich passiert im Sommer 2015? Es war ein Gespräch, das Raho mit Tim Borowski geführt hatte. Der heutige Assistent von Florian Kohfeldt war damals Sportlicher Leiter von Werders U 23 – und Raho hatte einen Vertrag für die Saison 2015/2016, unterzeichnet bereits ein Jahr zuvor. „Ich sollte nach der U 19 Praxis sammeln und war erst mal für eine Saison zum BV Cloppenburg gegangen“, sagt Karim Raho. Weil er damals an Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankte, lief es im ersten Herrenjahr allerdings überhaupt nicht. Allein zwei Monate verbrachte Raho im Krankenhaus, magerte ab auf 48 Kilo und befürchtete angesichts eines unklaren Befundes über Wochen sogar eine noch viel schlimmere Erkrankung. „Und am Ende musste ich noch mein Geld vom BVC einklagen“, sagt Karim Raho, „da hat mir einfach die Menschlichkeit gefehlt.“

Natürlich versprach er sich nach dieser Erfahrung einen Neuanfang bei Werder, jenem Verein, bei dem Raho alle Jugendmannschaften ab der U15 durchlaufen hatte. Einen Vertrag besaß er ja auch. Aber die Bremer hatten andere Pläne. Schließlich war Viktor Skripnik, einst sein Trainer in der U17, schon längst nicht mehr für die U23 zuständig, sondern auf der Bank der Profis gelandet. „Sein Nachfolger Alexander Nouri kannte mich ebenso wenig wie Tim Borowski“, so Raho. Also teilte Borowski dem damals 19-Jährigen mit, dass er bei Werder allenfalls im Bremen-Liga-Team spielen würde. Eine richtige Perspektive hatte er also nicht.

Für Karim Raho war das damals eine Enttäuschung, auch wenn er die Entscheidung „sportlich nachvollziehen“ konnte. Sie gab ihm auch einen Hinweis auf die bisweilen fragilen Fundamente einer jungen Karriere: „Du verletzt dich und bist raus, der Trainer wechselt und du bist raus – es kann ja sein, dass das normal ist, aber es ist nicht meins.“

Ihm ging es danach nur noch um den Spaß am Spiel. Zunächst bei Werder III, dann zwei Jahre beim Heeslinger SC und Hansi Bargfrede, dem Trainer aus Kindertagen, schließlich noch ein Jahr beim FC Oberneuland. In Oberneuland gefiel ihm besonders die „familiäre Umgebung“. Aber der Spaß kehrte auch beim Bremer Lotto-Pokal-Sieger nicht zurück. „Das hat mit den Ambitionen zu tun, der Aufwand war einfach zu hoch“, erklärt Karim Raho.

Zwischen drei und vier Trainingseinheiten pro Woche absolvieren die Spieler des Bremen-Ligisten. Die sportlichen Ambitionen sind schließlich hoch, im kommenden Jahr sollen ja endlich die Meisterschaft und der Aufstieg in die Regionalliga gelingen. „Ich habe viele Freunde, die diesen Weg gehen wollen“, so Raho. Für ihn komme es angesichts der ungewissen Aussichten aber nicht mehr infrage, sich „drei, vier Jahre mit Einjahresverträgen durch die Regionalliga zu spielen". Karim Raho braucht eine gewisse Sicherheit. Im Fußball findet er sie nicht. „Ab der Regionalliga ist es nur noch ein Geschäft, da geht es nicht mehr so sehr um Sport“, meint der einstige Mittelfeldspieler.

Im Vorprogramm des Rappers Cro

Ein Abschied im Zorn liegt nun trotzdem nicht hinter Karim Raho. Es gibt schließlich etwas, das ihm schon seit Jahren viel wichtiger ist als der Fußball: die Musik. Bereits als 16-Jähriger sammelte der Bremer erste Erfahrungen in der Szene, schon bald galt seine große Liebe dem Hip Hop.

Seit dem vergangenen Herbst lässt sich Karim Raho zum Tontechniker ausbilden, im November stand er mit seinen Kollegen von „Saga Birch“ im Vorprogramm von Rapper Cro, und bei der jüngsten Breminale traten die vier Musiker als Newcomer auf. Karim Raho, der nebenbei als Barkeeper an der Schlachte arbeitet, verbindet eine Idee mit seiner Passion: „Das Nonplusultra wäre, wenn ich von der Musik leben könnte – aber nicht wegen des Geldes.“