Packendes Duell um den Titel: Der FC Oberneuland mit Amil Seferovic (links) und der Bremer SV mit Maxwell Appiah. (Mats Vogt)

Die eine oder andere Gemeinsamkeit zwischen den beiden Trainern der Bremen-Liga-Spitzenteams gibt es schon. So gelten Ralf Voigt (Bremer SV) und Kristian Arambasic (FC Oberneuland) als erfahrene Übungsleiter, und sie arbeiteten jeweils für den VfB Oldenburg, wenn auch nicht zur gleichen Zeit. Was den Umgang mit der zweiten Saisonhälfte und den Ausgang des Titelkampfes betrifft, unterscheiden sich die Übungsleiter aber deutlich. „Wir sind beide stark, und es gibt so viele Mannschaften, die uns ärgern wollen – das ist völlig offen“, sagt Arambasic zur Frage nach seinem Meisterschaftstipp. Der Kollege macht weniger Worte. Ralf Voigt sagt nur: „Bremer SV“.

Immerhin ist das Duo aber ziemlich authentisch mit diesen Aussagen. Dem FC Oberneuland werden schließlich spielerische Vorteile attestiert, da passt auch die sprachliche Differenzierung ganz gut. Der Bremer SV ist dagegen weniger für die feine Klinge bekannt. Er tritt robust auf, setzt auf Geschlossenheit und Teamgeist. Da kommt die klare Ansage von seinem Trainer auch nicht unerwartet. Vielleicht ist Ralf Voigt aber auch einfach nur ein anderer Typ als Kristian Arambasic. „Das kann sein, aber ich bin eben auch zu einhundert Prozent überzeugt vom BSV“, unterstreicht Voigt. Er fügt allerdings hinzu: „Verdient hätten es beide Mannschaften.“

Hallenmasters sorgt für Motivation

Da ist wohl etwas dran. Die zwei Topteams haben sich längst abgesetzt, dank überzeugender Leistungen besteht kein Zweifel mehr an einem Erfolg des BSV oder des FCO. Deshalb gibt es wohl auch keinen Trainer in der Bremen-Liga, der diesen Mannschaften nicht den Titel gönnt. Die meisten wollen sich allerdings nicht so gern festlegen, sprechen allenfalls von leichten Vorteilen und einer engen Kiste bis zum Schluss. Wer den FC Oberneuland vor dem als routinierter geltenden BSV sieht, denkt an die gerade beendete Vorbereitungszeit. Die Arambasic-Elf hat es richtig krachen lassen in den vergangenen Tests. Die Regionalligisten aus Drochtersen (4:1) und Rehden (4:2) wurden klar besiegt, und gegen den HSC Hannover, den Tabellenzweiten der Oberliga Niedersachsen, gewann der FCO gar mit 8:1. Also bezog so mancher Trainer die Wintervorbereitung zugunsten der Ostbremer in seine Einschätzung ein.

Dass es an der Spitze spannend zugehen wird, steht dennoch außer Frage. Es wäre schon eine große Überraschung, sollte die Entscheidung deutlich vorm Saisonschluss fallen. Aber was kommt dann? Aus der Umfrage geht ja ebenfalls hervor, dass all die Teams hinter dem Spitzenduo keine ernsthafte Rolle bei der Vergabe des Titels spielen werden. Die einst so viel beschworene goldene Ananas droht deshalb allerdings nicht. Auch in dieser Spielzeit wird deutlich, dass es eine ziemlich gute Idee war, die Qualifikation zum Hallenmasters im Dezember mit der Abschlusstabelle der vorhergehenden Saison zu verbinden. Schließlich wollen alle dabei sein, die Teilnahme am großen Budenzauber gilt für die meisten Teams als lohnendes Ziel.

Für einen neuen Teamgeist sorgen

Der TuS Schwachhausen, SFL Bremerhaven und die ESC Geestemünde, die „direkten Verfolger“ der Spitzenmannschaften, dürften bereits jetzt mit sehr guten Chancen versehen sein. Auch der Tabellensechste Brinkumer SV steht wohl bereits mit einem Bein in der ÖVB-Arena. Aber hinter diesen Mannschaften sind noch zwei Plätze offen, und insgesamt acht Teams haben mehr oder weniger gute Chancen auf die Qualifikation.

Deshalb weisen die Trainer auch nicht selten auf diese Möglichkeit hin: Die Coaches und ihre Teams wollen ja unbedingt in der Halle dabei sein. Andererseits sind sie sich bewusst, dass der Blick nicht nur nach oben gehen sollte. Streng genommen sind die Mannschaften ab Platz zehn ja noch nicht ganz frei von Abstiegssorgen. Ob sie noch einmal ernsthaft in Bedrängnis geraten, hängt von der eigenen Leistung ab und davon, was sich auf den Abstiegsplätzen tut.

In personeller Hinsicht ist jedenfalls einiges passiert in den vergangenen Wochen. Beim Vorletzten Vatan Sport löste Turan Büyükata den pausierenden Isaam Jaiibi ab, zudem kamen einige neue Spieler. „Vatan wird nicht absteigen“, sagt der neue Trainer nun überzeugt. Er will für einen neuen Teamgeist sorgen und seiner Mannschaft Spaß an der Aufgabe vermitteln. Ansonsten geht es Büyükata wie den meisten anderen Trainern: Die Vorhersage der Absteiger ist fast noch schwieriger als eine Prognose im Titelkampf – und das liegt in erster Linie am OSC Bremerhaven.

Eigentlich sind die Olympischen ja längst raus aus dem Rennen, bereits zehn Punkte trennen sie von einem Nichtabstiegsplatz. Aber beim OSC hat sich in den vergangenen Wochen auch mehr getan als in jeder anderen Mannschaft. Gleich 15 neue Spieler wurden verpflichtet, darunter drei vom Nachbarn ESC Geestemünde (Gülec, Sula, Denkgelen) und in Danny Radke ein Stürmer, der seine Qualitäten in der Hinrunde noch beim BSV unter Beweis gestellt hatte. Kein Wunder, dass der OSC nun wieder bei null beginnen möchte, voller Hoffnung und Selbstvertrauen. Aber OSC-Trainer Björn Böning weiß, was eine Aufholjagd zwingend voraussetzt: „Wir müssen zu einer Einheit finden.“