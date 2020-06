Da war die Welt noch in Ordnung: Im Februar 2020 sicherten sich die B-Juniorinnen des Bremer HC die deutsche Hallen-Jugendmeisterschaft. Nun kämpfen sie mit einer Online-Petition um die Austragung der diesjährigen Titelkämpfe auf dem Feld. (Sarat Maitin)

Bremen macht mal wieder positiv auf sich aufmerksam: Auf Initiative aus dem kleinsten Bundesland regt sich aktuell bundesweit tausendfacher Unmut. „Wir sind mit der Entscheidung nicht einverstanden“, sagt Lena Frerichs, Mannschaftsführerin der Hockey-B-Jugend des Bremer HC. Was die Jugendnationalspielerin und ihre Teamgefährtinnen so ärgert: Der Bundesjugendrat des Deutschen Hockey-Bunds (DHB) stimmte in seiner jüngsten Videokonferenz mit großer Mehrheit dafür, die deutschen Jugendmeisterschaften (DM) 2020 ausfallen zu lassen und im April 2021 mit der neuen Saison zu beginnen. Eine Entscheidung, der die BHC-Mädchen mit einer Online-Petition begegneten, die die Rücknahme der Entscheidung zum Ziel hat und innerhalb von zwei Tagen mehr als 1000 Unterstützer fand. Bis Donnerstag hatten 1370 Personen die Petition unterzeichnet.

„Wir kämpfen für unsere Deutsche Meisterschaft“: Damit endet der Text der Petition. Sie war gerade veröffentlicht, als sich in Windeseile ganz Hockey-Deutschland hinter der Bremer Forderung versammelte. Auch der Welthockeyspieler des Jahres 2002, Michael Green aus Hamburg, setzt sich für die Austragung der Meisterschaften ein. Als Vorstand Jugendhockey beim Harvestehuder THC ist der 320-fache deutsche Nationalspieler Mitunterzeichner eines Schreibens an den DHB, in dem die Verfasser das Unverständnis fast aller deutscher Topklubs über die DM-Absage mit scharfen Worten zum Ausdruck bringen.

Das Schreiben ist unter anderem an die DHB-Vizepräsidentin und -Bundesjugendwartin Anette Breucker adressiert. Sie macht im Gespräch mit dem WESER-KURIER aber überhaupt nicht den Eindruck, dass die Titelkämpfe „ohne Rücksicht auf die Bedeutung einer DM für Spielerinnen und Spieler“ abgesagt worden sei, wie es in der Petition heißt. Breucker weiß sehr wohl um die Bedeutung. „Auch wir haben ein Interesse, an der Durchführung der DM festzuhalten“, sagt sie. Allerdings sei das Votum auf der jüngsten Videokonferenz der Jugendvertreter aus den Landesverbänden eindeutig gewesen. Nachdem sich die Delegierten jeweils klar gegen eine DM im Oktober 2020 oder Mai 2021 und knapp gegen eine DM im Juni 2021 entschieden hätten, habe, so Anette Breucker, eine Mehrheit von etwa 80 Prozent letztlich für einen Start der Saison 2021 im April und die DM-Endrunde im Herbst 2021 gestimmt.

Lena Frerichs, Mannschaftskapitänin der weiblichen B-Jugend des Bremer Hockey-Clubs. (Claudia Frerichs)

Für die BHC-Mädchen um Lena Frerichs und Lea Schultze, die ihr Anliegen sogar live im Hockeyradio schildern durften, kommt die DM-Absage einer Katastrophe gleich. „Damit wird die Saison zunichte gemacht und somit den Teams das Ziel, auf das sie hinarbeiten, und das schönste Ereignis im Jahr genommen“, schreiben sie in der Petition. Die Unterzeichner des Hamburger Schreibens befürchten gar eine Abwanderung von Spielern aus dem Breiten- und Leistungssport. „Wir haben uns gewundert, wie schnell sich die Unterstützer der Petition angeschlossen haben“, sagt Lena Frerichs. Die BHC-Mädchen wollen in Kürze die Unterschriften mit einer Auflistung der Gründe, die für die Austragung einer DM 2020 sprechen, dem DHB zukommen lassen.

Auf den ersten Blick scheint es widersprüchlich zu sein, dass für die 1. und 2. Bundesligen gerade erst ein vorläufiger Plan erstellt wurde, im September wieder in den Spielbetrieb zu starten, während die Jugend-DM im Oktober abgesagt wurde. Doch Anette Breucker verweist nicht nur auf Verbandsabsprachen aus dem April und jetzt aus dem Juni, sondern auch auf organisatorische Probleme, eine DM im Herbst 2020 auszutragen. Derzeit ruht bundesweit der Spielbetrieb. Länder wie Bayern und Baden-Württemberg haben bis Mitte September Schulferien, sodass es dort, so die Bundesjugendwartin, in kurzer Zeit unmöglich sei, DM-Teilnehmer zu ermitteln.

Anette Breucker betont jedoch, dass eine DM 2020 trotz des jüngsten Votums nicht ausgeschlossen ist. Ihr gefalle der Gedanke, eine gerade demokratisch gefasste Entscheidung zu revidieren, zwar nicht. „Für uns wäre es eine Katastrophe, den Eindruck zu erwecken, dass wir so lange abstimmen lassen, bis das Ergebnis passt“, sagt sie. Gleichwohl könne sie sich jedoch vorstellen, dass die DM 2020 noch einmal Thema werden könnte. „Wir warten auf Rückmeldungen aus den Landesverbänden“, sagt sie, „wenn von dort ein klares Signal kommt, sind wir bereit.“

Es könnte also gut sein, dass der bundesweite Einspruch auch auf Initiative der BHC-Mädchen Erfolg haben könnte. Der DHB jedenfalls scheint offen für weitere Gespräche zu sein, was nicht selbstverständlich für einen großen Dachverband ist. Klar ist: Die Landesverbände müssen nun aktiv werden. Klar ist auch: Im Oktober 2020 wird die DM-Endrunde wegen der regionalen Unterschiede der Verbände so oder so nicht stattfinden können. Aber dort, wo es notwendig sei, sei eine Verlängerung der Feldsaison bis November denkbar, sagt Anette Breucker. Dann könnte die DM-Endrunde 2020 im Frühjahr 2021 gespielt werden – natürlich immer vorausgesetzt, dass die Corona-Pandemie kein zweites oder gar drittes Mal ausbricht und alle Pläne zunichte macht.

Zur Sache

Lange Feld- und kurze Hallensaison im Jugend-Hockey

Am 24. und 25. Oktober dieses Jahres hätte im deutschen Jugend-Hockey eigentlich der Saisonhöhepunkt auf dem Programm gestanden. Für dieses Wochenende hatte der Deutsche Hockey-Bund (DHB) die nationalen Titelkämpfe terminiert. Die Feld-DM ist für den Top-Nachwuchs noch etwas bedeutender als die Hallen-DM im Februar eines Jahres. Regelmäßiger Gast der DM-Endrunden ist der Bremer HC, der seinen letzten großen Titel vor vier Monaten holte. In Hanau triumphierte die weibliche B-Jugend des BHC im Hallen-Finale über den Berliner HC mit 4:2. Im Vorjahr belegte die Mannschaft von Trainer Martin Schultze bei der DM auf dem Feld den dritten Platz.

Der besondere Spielplan im Hockey macht die Verlegung großer Ereignisse – wie jetzt aufgrund der Corona-Pandemie notwendig – ziemlich schwer. Im Vergleich zu den meisten anderen Sportarten verläuft die Saison im Jugend-Hockey anders: Die Feldsaison beginnt im April eines Jahres, wird in den Sommerferien unterbrochen und endet mit der DM im Oktober. Im November startet die kürzere Hallensaison, die mit der DM im Februar des Folgejahres endet. Bei den Erwachsenen beginnt die Feldsaison normalerweise im September, wird im November dann durch die Hallen-Saison unterbrochen und im April des folgenden Jahres fortgesetzt.