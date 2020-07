In 2018 fand auf der Bremer Galopprennbahn das letzte Rennen statt. Noch immer sieht die Anlage gepflegt aus, und wenn es nach den Rennverein-Mitgliedern ginge, würden hier bald auch schon wieder Pferde laufen. (Petra Stubbe)

An die neue Umgebung des Versammlungsortes, darin waren sich alle einig, könnte man sich gewöhnen. 35 Mitglieder waren auf die Galopprennbahn in der Bremer Vahr gekommen, um zu besprechen und zu entscheiden, wie und in welcher Besetzung der Rennverein die Zukunft angehen soll. Draußen auf der Bahn, mit Blick auf den Führring, hatten sich die Mitglieder versammelt. Schon die Autokennzeichen auf dem Parkplatz bewiesen, dass Bremer Pferderennsport eben nicht nur an der Weser interessiert, sondern auch in Hamburg oder Hannover. „Die Menschen schauen nach Bremen und wollen wissen, wie es hier weitergeht“, sagt Frank Lenk, wiedergewähltes Vorstandsmitglied und Sprecher des Vereins.

Wer an der Bahn entlangspaziert, mag sich gar nicht vorstellen, dass hier am Karfreitag 2018 die letzten Rennen über die Bühne gingen. Noch immer sieht die Anlage gepflegt aus, und wenn es nach den Rennverein-Mitgliedern ginge, würden hier bald ja auch schon wieder Pferde laufen. Darum ging es bei der Jahreshauptversammlung, die an Rückblicken naturgemäß sehr arm war – keine Rennen heißt ja auch null Umsatz, also waren Diskussionen über die Finanzen des Vereins schnell erschöpft. Nein, der Bremer Rennverein blickt nach vorne.

Gruppenbild mit Hund: „Mo“ gehört natürlich nicht mit zum neuen Vorstand, aber die Lenker des Bremer Rennvereins scheinen ihm zu gefallen. Auf dem Foto (v. l.): Jan Henrik Többe, Daniel Krüger, Moritz Becher, Frank Lenk und ­Thomas Maruhn. (MICHAEL IHLE)

Deshalb hat sich der Vorstand jetzt auch teilweise neu aufgestellt. Kurt Zech und Andreas Jacobs schieden mit Ankündigung aus, auch Tonya Rogge hat sich verabschiedet und mit ihr auch die Präsidentin. Neu im Führungsteam sind jetzt Moritz Becher und Thomas Maruhn, die Vorstandsriege besteht damit künftig aus fünf Männern. Wer der Präsident wird, ist noch ungeklärt, der Vorstand will sich zeitnah auf einen Vorsitzenden einigen. Wichtiger aber ist die Frage, ob und wann es Galoppsport auf der Bahn noch einmal geben wird. Offiziell ist die Bahn geschlossen, das Gelände soll künftig anders genutzt werden.

Doch weil die Hoffnung auf eine Wende noch da ist, führt der Vorstand weiter Gespräche. Zum Beispiel jüngst mit der Bausenatorin Maike Schaefer, dort habe man Wege aufgezeigt, wie die Bahn wieder genutzt werden könnte. Ein weiterer Termin steht am kommenden Donnerstag mit der Bremer Zwischenzeitzentrale an, die spezialisiert ist auf Lösungen für Zwischennutzungen – und die soll es an der Rennbahn ja geben.

Rennverein spekuliert auf Rennen ab Herbst 2021

Sprecher Lenk jedenfalls ist sich der Aufgabe des Vorstandes bewusst. „Wir wollen als Rennverein weiter eine Rolle spielen, das erwarten auch unsere Mitglieder. Und wir sind sicher, dass wir die Situation reanimieren können.“ Soll heißen, dass es wieder Rennen geben wird. Lenk ist sogar schon einen Schritt weiter, er spekuliert bereits auf ein Datum. „Wir können uns vorstellen, dass wir im Herbst 2021 mit zwei Rennen starten.“ Charmanter wäre zwar der Karfreitag gewesen, ein Bremer Traditionstag im Galoppsport, aber der sei unwahrscheinlich. „Durch Corona haben wir ja jetzt schon sehr viele Terminverschiebungen, Karfreitag wäre zu risikobehaftet gewesen.“

Aber egal, die Mitglieder würden sich freuen, wenn es überhaupt irgendwie irgendwann weiterginge. Lenk ist da optimistisch. „Wir haben ja bewiesen, dass wir es können.“ Ein Konzept gebe es, die Finanzierung stehe. Auch ohne das Land Bremen, „wir gehen ja nicht davon aus, dass wir da eine Unterstützung bekämen“. So sähe dann auch das Motto des neuen Vorstandes aus: nicht verwalten, sondern vorantreiben.