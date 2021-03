Ein Bild aus der guten alten Zeit: Besonders die Aqua-Fitness-Kurse im Studiobad waren vor Corona sehr beliebt. (Christina Kuhaupt)

Es kann weitergehen mit einem besonderen Bremer Modell. Lange ist verhandelt worden, lange stand nicht fest, was nun werden soll mit dem Hochschulsport an der Universität. Kurz vor Weihnachten dann ein Durchbruch: die Uni und der Verein für Hochschulsport (VfH) fixierten einen neuen Kooperationsvertrag, der ab dem 1. April Gültigkeit besitzt. Damit wäre zumindest das Aus für eine spezielle Bremer Idee abgewendet. Während an vielen anderen deutschen Hochschulen das Sportangebot an ein Uni-Institut angegliedert ist, wollte man einst in Bremen eine Art Eliten-Sport verhindern und den Zugang für jeden Bürger ermöglichen.

Sport für jedermann sollte der Ansatz sein, das Angebot in den Anlagen rund um den Sportturm sollte für die Allgemeinheit da sein, nicht nur für Studenten oder Uni-Mitarbeiter. Das Konstrukt, grob vereinfacht dargestellt: Die Uni stellt die Infrastruktur, der Verein übernimmt das Management der Sportveranstaltungen. Besondere Merkmale des Angebots: preisgünstig auch durch ehrenamtliche Vorstandsarbeit, vielfältig durch innovative Kompetenz, gesundheitsfördernd in flexibler Eigenverantwortung. Lange konnten sich die Zahlen sehen lassen. Pro Semester strömten rund 7000 Teilnehmer in die circa 500 Kurse, in den Semesterferien waren etwa 3000 Menschen in den Kursen, betreut von rund 250 Kursleitern. Eine Online-Befragung zum Wintersemester 2019/20 habe eine hohe Zufriedenheit ergeben, teilt der Verein mit. Vor allem die Vielzahl der Angebote sowie das Preis-Leistungs-Verhältnis seien sehr gut bewertet worden. Seit zehn Jahren seien die Kursplätze im Schnitt zu 83 Prozent ausgebucht, in etlichen Kursen übersteige die Nachfrage das Angebot.

Mehr zum Thema Sportstätten auf dem Campus Eingeschränkte Nutzung der Unihallen sorgt für massive Probleme Dass die Unihallen nur eingeschränkt genutzt werden können, sorgt für massive Probleme - und einen Domino-Effekt. „Wie sollen wir den Verband denn mit Talenten ... mehr »

Die Probleme und Schwierigkeiten können sich allerdings auch sehen lassen. Auch ohne das beschlossene mittelfristige Aus für das Unibad oder den allseits beklagten Wegfall des Sport-Studiengangs, der demnächst mühsam wieder aufgebaut werden soll. Und auch ohne den Blick auf einen Konflikt um das stark frequentierte und mit einem Hubboden ausgestattete Studiobad, sehr begehrt für Aqua-Fitness- oder Schwimm-Lern-Kurse. Die Uni hatte es im Sommer 2018 geschlossen, nachdem die Chlordosierungsanlage ausgefallen war. Der VfH erstritt unter Berufung auf den Kooperationsvertrag von 2015 vor dem Verwaltungsgericht die Wiedereröffnung.

Keine Teilnehmer, keine Einnahmen

Mehr zum Thema Defekte Sporthallen, gestörte Kommunikation Blankes Chaos an Bremer Uni-Sportanlagen Obwohl die Sportanlagen der Uni offiziell zu keinem Zeitpunkt geschlossen waren, kamen Schüler auch am Donnerstag nicht hinein. Es gab niemanden, der Schlüsselgewalt ... mehr »

Im Februar 2019 hatte Hans-Joachim Orlock, Leiter des Uni-Baudezernats, im Sportausschuss des Horn-Leher Beirats den Sanierungsbedarf für die Uni-Sportstätten auf 28 Millionen Euro taxiert. Die Pandemie, die ein Jahr später ausbrach, setzte dann auch dem ehrenamtlich strukturierten Verein für Hochschulsport finanziell ordentlich zu. „Seit Sommersemester 2020 machen wir rund 120.000 Euro Verlust“, sagt Ulrich Meseck, der VfH-Vorsitzende. Die Novemberhilfen des Senats seien da schon eingepreist. Meseck: „Wir setzen nun unsere Rückstellungen für Betriebsmittel, Abfindungen und Innovationen ein, sonst wäre die Lage problematisch.“

Keine Kursteilnehmer, keine Kursgebühren, keine Einnahmen. Im Wintersemester, berichtet VfH-Geschäftsführerin Heike Anders, habe es jetzt so ausgesehen: nicht rund 7000 Menschen in rund 500 Kursen, sondern exakt 118 Teilnehmer in sechs Online-Kursen. Von den sechs Kursen liefen vier ohne Bezahlung, die Kursleiter wollten sozusagen nur die Kundschaft bei der Stange halten. Das Sommersemester zuvor sei ähnlich gelaufen, sagt Heike Anders. Im Ferienprogramm im Frühherbst, das ausschließlich im Freien abgehalten werden konnte, seien es in Summe wenigstens noch 830 Teilnehmer gewesen. Weniger jedoch als ein Drittel der üblichen Teilnehmerzahl. Für das anstehende Sommersemester 2021 ist ein angepasstes Angebot in Vorbereitung, eventuell können ab dem 29. März für Kurse ab dem 12. April Anmeldungen entgegengenommen werden. „Mal sehen, was bis dahin geht“, steht auf der Homepage des Vereins. Stand jetzt, wird wohl nur ein Viertel früherer Zahlen erreicht werden können und lassen sich lediglich die Außenbereiche nutzen.

Mehr zum Thema Anmeldung ab diesem Donnerstag 500 Kurse beim Hochschulsport Horn-Lehe. Der Verein für Hochschulsport an der Universität Bremen, Badgasteiner Straße 1 (Sportturm), bietet auch im Sommersemester wieder Sport- und Bewegungskurse für ... mehr »

Der neue Kooperationsvertrag mit der Uni, so schildert es Dietrich Milles, der stellvertretende Vorsitzende, beantworte bei Weitem noch nicht alle Detailfragen. Die Sportstätten auf dem Unigelände werden auch von Vereinen und Schulen genutzt. Greift die Entgeltordnung für Drittnutzer? Wann gibt es eine Regelung für den Schulsport? Wer organisiert was, wer bezahlt was, wer haftet für was? Wie ist das mit den Zuwegungen und Umkleideräumen? Die Vorstellung, dass doch nur jemand die Halle aufschließen und jemand ein paar Geräte herausgeben muss, sei beim Blick auf ein Sportstätten-Management eine sehr naive Vorstellung, sagt Dietrich Milles. Gespräche mit der Uni-Kanzlerin oder der Wissenschaftsbehörde habe es bereits geben, eine Antwort der Bildungsbehörde sei nicht eingegangen und eine endgültige Klärung für jeweilige Zuständigkeiten und Bezahlungen müsse noch erarbeitet werden.

Und das alles ist dabei nur die quasi verwaltungstechnische Sicht auf den Hochschulsport. Sein gesellschaftlicher Wert, sagt Milles, sei mit der Bereitstellung von preiswerten Bewegungsangeboten nur unzureichend beschrieben. Sportliche Aktivierung sei als Unterstützung von Entwicklung und Bildung zu begreifen. „Wir stärken Körpererfahrung und Lernprozesse im Bildungsauftrag der Universität, die sich auch zu den Bürgern hin öffnet“, sagt der Professor.

Zur Sache

Nicht nur für Studierende

Der gemeinnützige Verein für Hochschulsport (VfH) wurde 1986 gegründet – und vom Rektor der Universität Bremen beauftragt, den Hochschulsport zu organisieren und durchzuführen. Mit Blick auf das Ziel, Sport für jedermann zu ermöglichen, wurde der Verein, der keinem Fachverband angeschlossen ist, außerordentliches Mitglied im Landessportbund Bremen (LSB). 2015 wurde die Kooperationsvereinbarung mit der Uni geändert und betreibt der Verein das Sport-Management in den von der Uni zur Verfügung gestellten Anlagen selbstständig und mit eigenem Personal. Vor dem Corona-Ausbruch besuchten pro Jahr mehr als 20.000 Teilnehmer die Kurse, davon rund zwei Drittel Studierende sowie ein Drittel Unimitarbeiter und Externe.