In der neuen Holiday on Ice-Show Supernova trifft Feuer auf Eis und Eiskunstlauf auf Akrobatik. (Frank Thomas Koch)

Die Reise zu den Sternen endet nach zweieinhalb Stunden in einem grandiosen Finale aus Feuer und Eis. Feuerwerksfontänen mischen sich mit weißen Laser-Lichtkegeln. Die 40 Eiskunstläuferinnen und -läufer wirbeln als Schneeköniginnen, duftige Schneeflöckchen und überdimensionale Eiskristalle zur Musik „Feels like heaven“ über die Eisfläche. Die neue Holiday on Ice-Show „Supernova“, die bis Sonntag, 23. Februar in der ÖVB-Arena zu erleben ist, wird ihrem Namen mehr als gerecht. Sie ist wie eine Supernova eine galaktische Explosion immer neuer choreografischer Revue-Ideen, die Kreativ-Direktor Robin Cousins und Designer Stefano Canulli zünden.

Canulli hat für die neue Show rund 300 schillernde Kostüme, die teils tiefe Einblicke gewähren, entworfen. Es ist ihnen anzusehen, dass der italienische Designer bereits für Couture-Häuser wie „Valentino“ und als Künstlerischer Leiter beim Cirque du Soleil gearbeitet hat. Von dem Esprit des kanadischen Cirque ist auch die Show „Supernova“ deutlich inspiriert. Cousins, der 1980 selbst den Eiskunstlauf-Olympiasieg holte, hat mit seiner 18. Holiday on Ice-Show wohl sein Meisterstück geliefert.

Poetisches Eisballett, untermalt von zarten Violin-Klängen, trifft in Supernova auf waghalsige Pool-Dance- und Luftakrobatik-Nummern, etwa im schwebenden Würfel, und das ganz ohne Netz und doppelten Boden. Mal schweben die Eiskunstläufer in metallisch glänzenden Kostümen im Nofrete-Look zu Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ oder im Skandinavien-Look zu norwegischen Ethno-Klängen dahin. Andere rocken im knappen, punkigen Lack- und Leder-Outfit die Eisfläche: eben Feuer und Eis. Ein poetischer Kontrapunkt dazu: Der mythische Tanz mit weißem Schleier vor einem Goldregen-Sturm.

Kopfüber auf Schaukeln

Zu einem Höhepunkt wird der fetzige Auftritt von Mariyah und Peter Gerber mit immer neuen waghalsigen Salti und Hebefiguren. Beide sind nicht nur auf dem Eis, sondern auch im wahren Leben ein Liebespaar. Genauso wie die Hauptdarsteller der Supernova-Show, Ivan und Aleksandra Bich. Die zeigen sich, ganz in der Tradition von Irina Rodnina und Alexander Saizew, der mehrfachen Olympiasieger aus der damaligen UDSSR, spungstark und ausdrucksvoll. Die Reise zu den Sternen beginnt im tiefsten Winter in Skandinavien: Vor einer Jurte oder einem Iglu lodert Feuer. Ivan und Aleksandra werden durch einen virtuellen Schneesturm in die Galaxie und zu deren exotischen Bewohnern katapultiert. Zeitweise schweben sie kopfüber an Schaukeln hoch über der Eisfläche, ihr Double an den Händen haltend.

Bis Sonntag ist "Supernova" noch in der Bremer ÖVB-Arena zu sehen. (Frank Thomas Koch)

Ein großer Künstler ist der US-Amerikaner Wesley Campbell, einer der Stars bei Holiday on Ice, der nebenbei auch als Stuntman und Model arbeitet. Zwar steht er, wohl dem Premierenfieber geschuldet, den Dreifach-Toeloop und den Dreifach-Salchow zunächst nicht, die er aber im zweiten Anlauf nebst einem doppelten Axel ohne Fehl und Tadel springt. Viel entscheidender ist jedoch Campbells schauspielerische Ausdruckskraft, mit der er immer neue Figuren und Pirouetten auf das schwarze Eis zaubert. Auf der 3D-LED-Bühnenbild-Wand, die sich in einen Sternenhimmel verwandelt, fallen dazu immer neue Polarlichter-Sternschnuppen in grün und violett zu Boden. Im Schluss-Tableau, in der eine ideale Metropolis-Stadt mit rosablühenden Bäumen gezeigt wird, findet der Eisläufer, von Selbstzweifeln geplagt, schließlich immens sprungstark, doch noch zu den Sternen.

Neunjährige aus Delmenhorst auf dem Eis

Auf der Schaukel unter dem Hallendach pirouettendrehend durch die Luft zu tanzen, das ist auch eine beeindruckende Erfahrung für Marius Grimm. Der 20-Jährige, der seit seinem fünften Lebensjahr Eis läuft, gibt in „Supernova“ sein Holiday on Ice-Debüt. Genauso wie die neunjährige Eisprinzessin Joceline Iyeke-Lilik. Die Lokalmatadorin, die von der Holiday on Ice Academy für ihren großen Auftritt ausgewählt wurde, kommt aus Delmenhorst und trainiert bei Bremen 1860. Für ihren großen Abend hat sie eigens eine eigene Kür einstudiert, in der sie mehrere Sprungkombinationen aneinander reiht. Dafür wird sie bejubelt. Nö, aufgeregt sei sie kaum gewesen, sagt sie nach der Show. Kurz bevor es dann los ging, stieg der Lampenfieber-Pegel dann doch. Joci ist nach eigenen Angaben bereits auf du und du mit ihren großen Vorbildern. Ihr Karriereziel hat sie fest im Blick: Selbst einmal Teil einer Holiday on Ice-Show zu werden. Erst jüngst hat sie bei einem internationalen Wettkampf in Lettland den achten Platz geholt. Angetreten waren 21 Nachwuchstalente. Am Sonnabend, 29. Februar, startet sie bei den Landesmeisterschaften im Paradice.

Zur Sache

„Supernova - die Reise zu den Sternen“ ist am Freitag, 21. Februar, um 19 Uhr, am Sonnabend, 22. Februar, um 15 und 19 Uhr und am Sonntag, 23. Februar, um 13 und 16 Uhr in der ÖVB-Arena auf der Bürgerweide zu erleben. Tickets gibt es ab 24,90 Euro.