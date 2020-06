Die Fußballer des TV Eiche Horn blicken nach dem Bezirksliga-Aufstieg trotz Corona optimistisch in die sportliche Zukunft. (Raimund Teetz)

Bremen. Sie hatten es sich so fest vorgenommen und herbeigesehnt, doch als das große Ziel Bezirksliga-Aufstieg durch Abteilungsleiterin Ilka Böttcher tatsächlich verkündet wurde, war die Stimmung bei den Fußballern des TV Eiche Horn dann doch nicht so ausgelassen wie sie es sich zu Saisonanfang vorgestellt hatten. Verständlich in Zeiten der Corona-Pandemie. Natürlich freuten sich Trainer und Spieler dennoch gemeinsam, und natürlich knallten auch die Sektkorken, denn aufgrund der aktuellen Situation und den daran gebundenen Bedingungen wurde gemeinsam mit ausreichend Abstand auf dem heimischen Kunstrasenplatz angestoßen.

Ganz überraschend kam die Nachricht über den Aufstieg allerdings nicht. Nach dem die Saison offiziell vor ein paar Wochen beendet wurde, war die Frage offen, wie diese gewertet wird. Da alle Mannschaften unterschiedlich viele Spiele in der Rückrunde gespielt hatten, gab es verschiedene Überlegungen, wie die Saison gewertet werden soll. Schlussendlich hat der Verband, in Rücksprache mit den Vereinen, die Entscheidung getroffen, einen Quotienten aus gespielten Spielen und erreichten Punkten zu bestimmen. Durch diesen schoben sich die Horner Herren auf den zweiten Platz und damit auf einen der begehrten Aufstiegsplätze nach vorne.

Dies hatten die Horner ihrer sehr starken Leistung beim 7:4 im letzten Spiel gegen Tura Bremen II zu verdanken. „Die Jungs sind super fit aus der Winterpause gekommen“, freute sich Co-Trainer Alexander Wais. Headcoach Hamid Kashiri ist sehr stolz auf sein Team: „Ich habe immer an diese Mannschaft geglaubt, auch wenn es in den letzten Jahren mit dem Aufstieg noch nicht geklappt hat. Sie haben es sich mit harter Arbeit verdient.“

Ein rein sportlicher Aufstieg wäre für alle schöner gewesen, aber die Horner sind sich einig, dass die Mannschaft auch ohne Saisonabbruch in die nächsthöhere Klasse aufgestiegen wäre. Die Aufstiegsfeier wird nachgeholt, sobald dies wieder möglich ist. Die Spieler haben sich auch während der Corona-Zwangspause mit Online-Physistraining fit gehalten. Aktuell wird immer noch einmal die Woche per Online-Training an der Athletik gearbeitet. Ein weiteres Training findet mittlerweile wieder auf dem Kunstrasenplatz statt. Dort zwar ohne Körperkontakt, aber das Training von Ballgefühl, Technik, Passen und Schusstraining sind unter Auflagen möglich. Es wird auch noch eine Pause geben, bevor die Mannschaft mit voller Motivation in die Vorbereitung für die Bezirksliga Saison startet.

Trainer: Hamid Kashiri-Dineki, Alexander Wais, Tomas Führer, Sina Cordsen.

Kader: Maximilian Beuing, Jan-Luca Boll, Daniel Brice Bournal Bikatal, Luis Brandt, Aaron Micael Chouacha Djomatou, Lorenz Constien, Tim Evers, Tobias Evers, Tomas Führer, Aurelian Gartelmann, David Herzog, Nico Hinzmann, Tim Holsten, Sarjo Jatta, David Kadoeus, Alexander Lipps, Leon Ludwig, Pico Lütjens, Bastian Meyer, Almir Mujkovic, Lucas Colja Müller, Janek Munzel, Felix Schröter, Christian Stolzenberger, Simon Thröner, Lukas Ulbrich, Timm Wünsch.