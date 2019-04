Vor knapp zweieinhalb Minuten hatten die Bonner den 6:7-Anschlusstreffer erzielt, ihren Torwart für einen weiteren Feldspieler ausgetauscht und den Ball noch einmal an den Pfosten gesetzt – die Horner hätten sich folglich wahrlich nicht beschweren können, wenn sie diesen Sieg noch aus den Händen gegeben hätten. Dann endlich die Erlösung. Die Schiedsrichter pfeifen ab – Durchatmen bei den Gastgebern. „Das war natürlich ein ganz wichtiger Sieg und es war gut, dass wir zu Hause gespielt haben. Auswärts hätten wir solch ein Spiel vermutlich verloren“, sagte Daniel Teetz.

Damit ist der TV Eiche Horn endgültig in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Eine Woche nach dem überdeutlichen 22:2 über Wellingsbüttel in der zweiten Pokalrunde legte die Mannschaft des Trainerduos Daniel Teetz und Sina Cordsen auch in der 2. Bundesliga nach. Mit einem am Ende hauchdünnen 7:6-Heimsieg über die SSF Dragons Bonn hielt sie einerseits einen Mitfavoriten auf Abstand und blieb andererseits dem Spitzenreiter Dümptener Füchse auf Platz zwei weiter im Nacken.

Diese dramatische Schlussphase hätten sich die Bremer jedoch zweifelsfrei ersparen können. Nach der 2:0-Führung im ersten Drittel, dem zwischenzeitlichen 4:3 und dem fast schon komfortablen 6:3 im Schlussabschnitt wähnten sich die Horner auf einem sicheren Weg. Doch die Gäste aus Bonn ließen nicht locker, profitierten dabei aber vor allem auch vom Torhunger der Bremer. „Statt ruhig weiter zu spielen und den Ball laufen zu lassen, wollten wir immer weiter Dampf machen. Dadurch haben wir Bonn stark und es zudem unnötig spannend gemacht“, sagte Daniel Teetz.

Spielerisch gab es am Eiche-Auftritt kaum etwas zu kritisieren. Angeführt von dem erneut herausragenden Kapitän Till Geiler, gingen die Horner nach einem Doppelschlag von Daniel Plate und Arne Kerlin 2:0 in Führung, wobei der zweite Treffer einer klasse Kombination entsprang. Till Geiler war in vollem Tempo rechts durch und bediente den völlig frei stehenden Arne Kerlin, und der Youngster ließ dem Bonner Torwart keine Chance (11.). Das Spiel blieb jedoch ausgeglichen. Auch die Bonner zeigten enormen Kampfgeist, gestalteten das zweite Drittel ausgeglichen und übernahmen sogar die Führung. Pavel Komarov sorgte nach Vorbereitung durch Marcel Westermann aber für den Ausgleich, dem Westermann noch das 4:3 folgen ließ. „Klasse, dass Marcel diese Überzahlsituation endlich wieder genutzt hatte“, sagte Teetz.

Im Schlussdrittel knüpften die Horner an diese starke Leistung an, und Finn von Kroge sowie Arne Kerlin mit seinem zweiten Treffer erhöhten auf 6:3. „Da waren wir auf einem soliden Weg, aber offenbar waren einige viel zu heiß auf weitere Tore und waren übermotiviert“, so Teetz. Klarer wirkten zu diesem Zeitpunkt die Bonner Aktionen. So verkürzte Safak Temel per Doppelschlag auf 5:6, was Steven Schweiger jedoch unmittelbar mit dem 7:5 beantwortete. Das sollte letztlich reichen.

TV Eiche Horn: Lizotte, Schaidl; Florian von Kroge, Kerlin, Noah Ehrenfried, Plate, Denis Komarov, Pavel Komarov, Geiler, Kai Ehrenfried, Meyer-Mews, Finn von Kroge, Gerdsen, Griebel, Eidam, Fliegner, Westermann, Schweiger.