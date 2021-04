An diesem Sonnabend fährt Thomas Horsch rund sieben Stunden mit Werders Bundesliga-Frauen im Bus, hinunter nach Baden-Württemberg. Beim Tabellen-Vorletzten SC Sand will der Interimstrainer des SVW den Klassenerhalt in der Bundesliga perfekt machen. Dazu muss Werder das Spiel am Sonntag (14 Uhr) nur gewinnen, dann wäre das Ziel schon vier Spieltage vor Saisonende erreicht. Auch für Horsch wäre das ein vorzeitiger Erfolg: Mit zwei Siegen in zwei Spielen hätte er seine Mission schnellstmöglich erfüllt, nachdem er von Alexander Kluge übernommen hat.

Bis Saisonende ist die Zusammenarbeit zwischen Horsch und Werder vereinbart, am 30. Juni endet sein Trainervertrag beim SVW. Dieser galt eigentlich für den Trainerstab der Bundesliga-Männer, doch vor dieser Saison stellte der Verein Horsch sowie den zweiten Co-Trainer Ilia Gruev frei. Dass Horsch nun nicht etwa den heimischen Garten ordnet, sondern im Werder-Bus quer durch Deutschland tourt, unterstreicht sein Verhältnis zum Verein. Er hat nicht gezögert, als die Bitte kam, bei den Bundesliga-Frauen zu helfen.

Der Präsident lobt den Einfluss des Trainers

Nach zwei intensiven Trainingswochen gelang im ersten Spiel ein 2:1-Sieg gegen Bayer Leverkusen – und das eindeutig mit Horschs Handschrift. Neues System, härtere Gangart, intensives Coaching: Man bekam den Eindruck, dass Werders Frauen genau einen solchen Trainer jetzt brauchten und auch die neuen Trainingsinhalte gut umsetzten. „Die Spielerinnen haben dieses Coaching dankbar aufgenommen“, erkannte auch SVW-Präsident Hubertus Hess-Grunewald.

Horsch bleibt deshalb eine ernsthafte Option für den Verein, die Frauen-Mannschaft auch in den kommenden Jahren zu trainieren, gerne dauerhaft in der Bundesliga. Hess-Grunewald hebt die Qualität hervor, die Horsch mit all seiner Erfahrung dieser Tage in die Frauen-Abteilung einbringt: „Wenn er sich das grundsätzlich vorstellen kann, würden wir eine Lösung finden.“

Hess-Grunewald meint damit eine vertragliche Einigung. Derzeit kostet Horsch die Frauen-Abteilung nichts, sein Kontrakt läuft ja noch über die Kostenstelle der Herren. Horsch selbst hat sich noch nicht festgelegt, er will sich zunächst auf den Klassenerhalt konzentrieren. „Ich schiebe das Thema erst einmal weg“, sagt er, „es geht ja um mehr als den Klassenerhalt, um viel mehr. Es geht um das gesamte Projekt Frauenfußball bei Werder.“ Auch für die Spielerinnen hänge viel daran, betont Horsch: „Das sind keine Fußballprofis, die kommen teilweise von weit her. Die wollen sich diesen Traum verwirklichen, dass sie ein weiteres Jahr in der Bundesliga bleiben. Diesem Ziel ordne ich meine Zukunft unter. Wichtig ist nur, dass wir drin bleiben. Und dann sprechen wir weiter.“

Aber natürlich hat auch Horsch gemerkt, dass die Chemie zwischen ihm und den Spielerinnen stimmt. „Die Mannschaft hat durch den Trainerwechsel einen Motivationsschub bekommen“, sagt er, „wir hatten bis zum ersten Spiel zwei Wochen Zeit, zu arbeiten. Die Grundlagen für den Sieg sind in diesen beiden Trainingswochen gelegt worden. Die Mädels haben das im Spiel toll umgesetzt.“

Das positive Grundgefühl der ersten gemeinsamen Wochen müsse man nun beim SC Sand erneut auf den Platz bringen, fordert Horsch. Dort wird es ein Duell zweier neuer Trainer geben, denn auch die Gastgeber wechselten gerade. Bei ihnen steht nun Alexander Fischinger an der Seitenlinie, der schon einmal Trainer der Mannschaft war. Doch das soll Werder nicht aufhalten – damit man schon nach diesem Wochenende die Zukunft des Frauenteams planen kann.