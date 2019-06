Meditieren oder Trainieren: Auf dem Yoga Open Air kamen entspannte und sportliche Yogis auf ihre Kosten. (Frank Thomas Koch)

Von oben brennt die Sonne und von unten der grüne Kunstrasen – keine einfachen Bedingungen für die etwa 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des großen Yoga Open Airs am Sonntag. Dennoch strecken sie ihre Arme weit in die Höhe, kommen auf die Zehenspitzen und atmen tief die warme, nach Blumen duftende Sommerluft ein.

Mit Atemübungen begann das kostenlose Yoga-Event des Bremer Hockey-Clubs (BHC) in Oberneuland. Die Veranstalter hatten ursprünglich mit 1000 Yogis auf ihrem großen Hockeyfeld gerechnet. Die nachträgliche Feier des diesjährigen Welt-Yogatags (21. Juni) sollte Norddeutschlands größtes Yoga Open Air werden. Doch Rekorde brach der BHC am Sonntag nicht.

Dennoch sprengte das Freiluft-Event die Dimensionen eines klassischen Yoga-Kurses und war für Bremen ein ungewöhnliches Ereignis. So ungewöhnlich, dass während der einstündigen Praxis häufig Passanten stehen blieben und auf das Feld schauten.

Dort erklingt die englische Version des Katzenschreis „Miau“ aus den Boxen am Spielfeldende. „Meeeow“, mauzt der Yoga-Meister Rajesh Kumar Mishra in sein Mikrofon. Die Yogis vor ihm zeigen Mishra ihre Katzenbuckel. Der Lehrer mit dem weißen Leinenanzug geht barfuß zwischen ihnen auf und ab. Der 40-jährige Bremer stammt aus dem Norden Indiens und wurde dort zum Yoga-Lehrer ausgebildet. Dort hat er nach eigenen Angaben bereits große, offene Yoga-Veranstaltungen geleitet. Bis zu 10 000 Menschen haben daran teilgenommen.

„Yoga ist Gewohnheit“, sagt Mishra mit sanfter Stimme und starkem Akzent in das Mikro. Dann wechselt er zu Englisch: „Habit makes behaviour, behaviour makes attitude“ – die Gewohnheit beeinflusst das Verhalten und das Verhalten beeinflusst die Einstellung. Nicht nur für die philosophischen Erläuterungen wechselt Mishra häufig in die englische Sprache, sondern auch für die Erklärungen der Haltungen. Das sorgt offenbar für Verwirrung. So dauert es eine Weile, bis sich alle Arme wie gewünscht von links nach rechts bewegen. Synchron sind die Bewegungen der vielen Teilnehmer nie. Ein etwas chaotischer Eindruck entsteht mitunter, etwa wenn eine Frau sich ein Handtuch zum Turban um den Kopf wickelt, ein Handy klingelt oder Kinder inmitten der Yogis sitzen bleiben, statt sich wie gewünscht hinzulegen.

Der Großteil der Yogis wirkt erfahren und sicher. Schnell wechseln sie in die Positionen und nehmen diese vorweg. Genauso der Teilnehmer Devi Doniparthi. Er trägt weiß, wie der Yoga-Meister. Beide sind Mitglied im Bremer Verein Shaktya, einem gemeinnützigen Verein, der sich für die Völkerverständigung, Toleranz und interkulturellen Austausch engagiert. Doniparthi sagt, dass er jeden Tag Yoga mache. „So wie jeder Mensch in Indien“, ergänzt der gebürtige Inder und lächelt. Zehn Minuten am Tag mache er die Sonnengrüße. Gelernt habe er sie bereits von seinem Großvater.

Doniparthi freut sich über ein so großes Yoga-Event in Bremen. Für ihn sei es sehr entspannend, mit so vielen Menschen Yoga zu machen, sagt er. Dennoch wird er früher als die meisten das Hockeyfeld verlassen. „Es ist sehr heiß“, sagt er. Außerdem leide er an einer Sonnenallergie.

Trotz knapp 30 Grad und einem extrem aufgeheizten grünen Kunstrasenplatz auf dem Gelände des Bremer Hockey-Clubs rollten am Sonntag die Besucher in #Bremen ihre Handtücher, Laken und #Yoga-Matten aus. Hier sind die Bilder dazu: https://t.co/tkQb3x9NM8 pic.twitter.com/QfEcgJvU6J — WESER-KURIER (@weserkurier) 24. Juni 2019

Doniparthi ist einer der wenigen Männer auf dem Feld. Vielleicht zehn weitere dehnen sich mit auf den Matten. Die meisten Männer stehen am Spielfeldrand oder sitzen auf einer Zuschauertribüne, so wie Horst Konnert. Der 78-Jährige schaut in die Menge. Warum er nicht mitmache? „Da sind ja keine Männer“, sagt er. Aber die Übungen kenne er aus der Rückengymnastik, etwa die Balance auf einem Bein. Die versucht auch gerade seine Frau, Gabriele Konnert, unter den Yogis zu schaffen. Etwas wacklig steht sie und greift schließlich entschlossen ihren Fuß in der Luft. Dann streckt die 79-Jährige ihr Bein durch und steht wie eine Ballerina auf dem Kunstrasen – in Jeans. Sportkleidung hat sie nicht dabei. Sie habe gedacht, dass der Yoga-Meister nur die Theorie unterrichten würde, sagt sie später. Yoga habe sie bereits oft in Kursen praktiziert. Viel anders fühlt sich das große Open Air nicht an. „Ob da 20 oder 100 Leute um mich herum sind, macht keinen Unterschied“, sagt Gabriele Konnert. Sie konzentriere sich sowieso nur auf die Menschen in ihrer Nähe.

„Entspann den Rücken“

Aus den Boxen erschallt nun meditative Flötenmusik. Alle Yogis legen sich auf ihre Matten, Handtücher oder – wie Konnert – auf den Boden. Arme und Beine streckt die 79-Jährige von sich und schließt die Augen. Mishra geht weiter vorn zwischen den Reihen auf und ab. „Entspann den Rücken“, sagt er und führt weiter langsam durch die Entspannung. Ein Vater legt sich mit seinem Sohn spontan am Rand dazu. Ein vielleicht sechsjähriger Junge breitet sich in der Nähe von Konnert aus.

Die schwere Nachmittagshitze macht schläfrig, ebenso wie die beruhigende Stimme Mishras. Ein sanfter Wind bringt wenigstens etwas Abkühlung für die Teilnehmer. Es ist ruhig auf dem vollen Platz. Ein paar Kinder spielen im Schatten der Hockeyhalle. Die 79-jährige Gisela Weber sitzt zwischen ihnen, mit geradem Rücken. Ihr Gesicht sieht ganz weich und glücklich aus, sie öffnet den Mund für das Om, doch man hört es wenige Meter entfernt nicht. Als alle die Matten einrollen, steht auch sie auf. Was sie am Yoga schätzt? „Die Entspannung und die Ruhe“, sagt sie schlicht. Entspannt wirken auch die anderen Teilnehmer, die nun miteinander plaudernd den Hockeyplatz verlassen. Die Hitze scheint für niemanden mehr ein Problem zu sein.