"Özils Aussagen zeigen, dass es Redebedarf gibt", meint Sozialsenatorin Anja Stahmann. (Frank Thomas Koch)

Frau Stahmann, wie groß ist der Schaden aus dem Fall Özil für die Integrationspolitik?

Die Debatte zeigt, dass vieles, was wir überwunden glaubten, noch immer aktuell ist. Es ist an uns, das aufzugreifen und für die Integrationspolitik zu nutzen.

Ist Sport doch nicht der große Integrationsfaktor, zu dem er immer gemacht wird?

Sport ist und bleibt ein Integrationsmotor. Die Vereine und vielen Ehrenamtlichen leisten tagtäglich wichtige Integrationsarbeit. Daher haben wir im Rahmen des Integrationsbudgets immer einen Schwerpunkt gesetzt.

Sind nicht zu viele Probleme bei der Integrationspolitik verschwiegen worden?

Es hat vor allem lange gedauert, bis sich die Erkenntnis bei allen durchgesetzt hat, dass Deutschland ein Einwanderungsland mit all den damit verbundenen Fragen und Problemen ist. Vor allem ist Integration gewissermaßen ein Marathon. Wir brauchen alle langen Atem und Ausdauer.

DFB-Präsident Reinhard Grindel hat Multikulti Kuddelmuddel genannt und 2004 erklärt, dass Multikulti in vielen Vierteln Monokultur geschaffen habe und Anreize zur Integration fehlen würden. Sehen Sie das auch so?

Nein. In der Integration sind in der Vergangenheit Fehler gemacht worden, die wir heute nicht wiederholen dürfen. Es ist doch gerade unsere Aufgabe als Politik, Integrationsangebote zu machen. Das wurde in der Vergangenheit leider oft versäumt. Das Modell war zu lange, darauf zu setzen, dass Gastarbeiter und ihre Familien schon wieder verschwinden würden. „Multikulti“ wird in diesem Zusammenhang oft als Kampfbegriff benutzt.

Können Sie Mesut Özil verstehen, dass er nicht mehr für Deutschland Fußball spielen möchte?

Ich bedauere seinen Rücktritt. Offenbar hat es bis heute kein klärendes Gespräch zwischen Verband und Spieler gegeben. Es wurde übereinander in den Medien gesprochen, aber nicht miteinander. Hier hätte ich mir einen Umgang wie durch den Bundespräsidenten gewünscht, der direkt das Gespräch mit den beiden Spielern gesucht hat.

Darf ein Sportler sagen: Sport ist Sport und Politik ist Politik – und sich dann trotzdem mit Politikern fotografieren lassen?

So etwas zu sagen, ist sicher sein gutes Recht. Aber es ist komplizierter. Sport und Politik sind eng verbandelt. Beide Bereiche agieren durchaus zusammen. Fotos gehören zum Alltag. Es gibt keine Staatschefs, die sich nicht mit erfolgreichen Sportlerinnen und Sportlern zeigen. Der Sport erwartet auch die Präsenz von Politik. Sport ist politisch und bewegt die Menschen weltweit. Er verbindet friedlich die Menschen und Nationen.

Ist es nach wie vor so, dass sich Deutsche mit ausländischen Wurzeln nicht zugehörig zu diesem Land fühlen?

Das glaube ich nicht. Es gibt nicht „die Deutschen“ und „die“ anderen. Die Gründe, warum jemand sich in seinem eigenen Land fremd fühlen kann, sind vielfältig. Pauschal gilt das sicher nicht. Aber Özils Aussagen zeigen, dass es Redebedarf gibt.

Die Fragen stellte Mathias Sonnenberg.

Zur Person

Anja Stahmann (51) ist seit 2011 Senatorin und zuständig für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport. Die gebürtige Bremerhavenerin (Die Grünen) ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Walle.