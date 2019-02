Helmut Klußmann auf den Stufen des Osterdeichs vor dem Bremer Weserstadion. Der 70-Jährige trainiert noch immer eine Mannschaft beim FC Oberneuland. (Christina Kuhaupt)

Herr Klußmann, gerade wird über den Ausstieg des Namenssponsors der Bremen-Liga diskutiert. Wie kommentieren Sie die Entscheidung der Firma Stark?

Helmut Klußmann: Ich habe keine Vorstellungen, was er sich versprochen hatte. War es reine Werbung, verbunden mit mehr Aufträgen? Oder war es ein steuerliches Projekt? Auf den ersten Blick war es jedenfalls keine gewaltige Summe für die einzelnen Vereine.

Insgesamt musste Stark für die 16 Bremen-Ligisten allerdings rund 35 000 Euro pro Jahr aufwenden. Sie erkennen darin aber offenbar kein Zeichen für eine Kommerzialisierung des Amateurfußballs?

Nein. Es hat ja gerade die jährlichen Schiedsrichterkosten eines Vereins gedeckt. Grundsätzlich muss man aber sagen: Egal, wer sich engagiert, es geht immer nur um die 1. Herren. Das ist im finanziellen Bereich so, und auch im sportlichen. Beim FCO hatte die 2. Herren unter mir den Aufstieg in die Landesliga geschafft, aber mittlerweile tritt sie wieder in der Kreisliga an. Die 2. Herren des BSV steht auf einem Abstiegsplatz der Bezirksliga. In der Jugend sieht es bei beiden Vereinen nicht besser aus.

Mehr zum Thema Der schwierige Kampf um das Geld Sponsor steigt bei Bremen-Liga aus Noch bis zum Sommer 2020 wollte Olaf Stark als Namenssponsor der Bremen-Liga auftreten. Nun nahm ... mehr »

Ihnen fehlt also eine Philosophie?

Die ist immer nur kurzfristig vorhanden. Ein langfristiger Aufbau ist nicht zu erkennen. Da ist der FCO jetzt vielleicht wieder auf einem Weg. Mit einer langfristigen Strategie könnte man sich von Sponsoren und finanzieller Unterstützung unabhängiger machen. Aber ein Präsident will eben morgen in der Zeitung lesen, dass sein Verein einen Schritt nach vorn gemacht hat – und nicht erst in seinem Nachruf. Da fehlt dann die Strategie. Auch eine Trainerkompetenz ist immer danach zu beurteilen, welche Mannschaft er auf den Platz bringt. Seine Vernetzung und die Möglichkeiten, bei Bedarf noch schnell neue Spieler zu holen, zählen nicht zu seinen Kernkompetenzen.

Also wird aus Ihrer Sicht viel zu kurzfristig gedacht?

Ich kann es nicht anders ausdrücken: Meine Beobachtung ist, dass man zügigen Erfolg möchte, um selbst zu partizipieren. Man sieht den Moment und nicht die Früchte einer Basisarbeit in fünf oder zehn Jahren.

Aber die Spieler denken doch auch kurzfristig und sind gern bereit, dem besten finanziellen Angebot zu folgen.

Es muss schon beides passen: Die Nachwuchsarbeit und der Anreiz, in der 1. Herren auf gutem Niveau zu spielen. Man muss einen Trainer haben, der auf junge Leute setzt, und es muss eine Spielphilosophie im Verein geben. Das ist eine Frage der Struktur, und die ist immer nur so gut, wie die Personen, die sie umsetzen.

Trotzdem: Viele Spieler können den lukrativen Angeboten nicht widerstehen, und oft haben sie auch gute Gründe dafür. Wie soll man das ändern?

Es geht auch um eine Identifikationsstruktur. Viele junge Spieler nehmen etwas auf sich, damit sie in der A-Juniorenregionalliga spielen können. Und diese Spieler bleiben dann oft auch in der 1. Herren. Sofern man dort ein gutes Umfeld schafft, eine gute Organisation und menschliche Betreuung. Dann lässt sich auch aus ideellen Gründen eine starke Mannschaft aufbauen.

Kommen wir mal zurück zur Bremen-Liga: Wie hat sie sich entwickelt?

Mein Eindruck zu Beginn der Saison war, dass der BSV einen konzeptionellen Plan hat, auch spielerisch, und der FCO mehr über die Athletik kam. Das hat sich jetzt gewandelt. Aber insgesamt hat sich der Anspruch auf ästhetisch schönen Fußball verkleinert. Das ist mir zu rustikal. Ich weiß, dass es keine Punkte für schönen Fußball gibt. Aber es stört mich als Zuschauer. Ich hatte schon als Trainer immer den Anspruch, spielerische Lösungen zu finden. Aber da hat sich bei mir sicher auch einiges verklärt.

Und wer wird am Ende Meister?

Ich glaube, dass der FCO die Nase vorn haben wird. Sie haben eine gute Mannschaft zusammengestellt und auch ein kompetentes Trainerteam. Sie haben ja auch einige Individualtrainer und kommen dem Optimum damit schon sehr nahe.

Mehr zum Thema Bremen-Liga Kein Geld für Trainingslager in der Ferne Den Bremen-Ligisten fehlt es an Geld für Trainingslager im Süden – daher bereiten sie sich in der ... mehr »

Aber was macht den FCO stärker als den BSV?

Die guten Testspiele des FCO sprechen für sehr gute Grundlagen. Sie verfügen offenbar über die körperlichen Voraussetzungen und haben auch eine fußballerische Philosophie. Insofern sehe ich das Gesamtpaket in Oberneuland im Vorteil.

Und wenn der Meister dann in die Regionalliga aufsteigen sollte – hat er eine Chance?

Ich glaube, dass sie sich beim FCO nicht großartig verstärken müssten. Sie sind schon gut aufgestellt und würden wohl nur punktuell nach neuen Spielern suchen. Beim BSV wurde dagegen immer gesagt, man müsse die Mannschaft beim Aufstieg deutlich verstärken. Aber das halte ich grundsätzlich nicht für klug. Es ist immer besser, bereits mit Spielern zu arbeiten, denen ich zum Großteil die Regionalliga zutraue. Und diese Situation sehe ich beim FCO.

Das Gespräch führte Stefan Freye.

Zur Person

Helmut Klußmann (70) trainiert derzeit die Ü32 des FC Oberneuland. Zuvor hatte der 70-Jährige unter anderen beim SC Vahr-Blockdiek, Vatan Sport, dem SV Grohn auf der Bank gesessen. Beim FC Union 60 war er zudem als Sportlicher Leiter aktiv.