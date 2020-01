Lennard Kämna, damals noch im Sunweb-Trikot, bei einer schweren Bergetappe auf der Tour de France 2019. (ROTH-FOTO)

Herr Kämna, wenn Sie mal auf 2019 schauen, welche Note würde es aus Ihrer Sicht geben?

Lennard Kämna: So ’ne zwei oder zwei minus würde ich 2019 geben. Es lief vieles gut, aber es gibt noch ein paar Verbesserungsmöglichkeiten. Also ein gutes, aber kein sehr gutes Jahr.

Ja, der Sommer war wirklich gut, aber wenn es perfekt gewesen wäre, hätten Frühjahr und Herbst besser laufen müssen. Aber das soll jetzt nicht so negativ rüberkommen, ich bin schon total happy und glücklich, wie alles gelaufen ist.

Ja, das kann man so sagen, das war mit der Tour schon ein großer Schritt auf dem Weg zum Durchbruch.

Ich war schon im Frühjahr gut drauf und habe gemerkt, dass vieles gut passt. Wir fahren ja viel mit Bandmessgeräten und Pulsmessern, da kann man im Training schon schnell merken, dass man besser in Form ist, der Puls nach großen Belastungen niedriger ist. Nach jedem Training hat man schnell eine Auswertung in der Hand.

Ja, schon, ich hatte 2018 ja eine größere Pause. Ich war schon immer ein guter Fahrer, aber manchmal braucht es im Herrenbereich ein, zwei Jahre, bis man das höhere Level erreicht hat. Man muss das intensivere Training verarbeiten, alles geht eben etwas schneller.

Eine schöne Erinnerung mit der Erkenntnis, dass ich das kann und dort wieder hinwill. Die Tour de France zu fahren, ist für einen Radsportler das Größte, ich freue mich noch immer, wenn ich an die Tour denke.

Keine konkreten, es ist dieses gute Gefühl, mitreden zu können, wie es ist, die Tour gefahren zu sein.

Nee, eigentlich gar nicht. Ich schaue mir ab und an Fotos an, die einzelnen Etappen werde ich mir wohl erst vor der nächsten Tour anschauen.

Eigentlich mehr um zu sehen, wie ich taktisch die Rennen angegangen bin. Im Radsport muss man immer sehr aktuell denken. Vor WM-Rennen habe ich das früher immer gemacht. Radsport ist ja viel mehr Taktik, als man denkt.

Nö, eigentlich gar nicht, das ist auch gut so. In Bremen wurde ich zwei-, dreimal angesprochen, das geht alles noch.

Ich würde es mal positiven Druck nennen. Ich will schon die Ergebnisse von 2019 erreichen, wenn möglich, noch einen Tick besser werden. Ich habe positiven Ehrgeiz, ich habe Lust auf die Tour und freue mich richtig.

Bis zum Jahresende am roten Trikot von Sunweb, seit Jahresbeginn am grün-schwarz-weißen Trikot von Bora Hansgrohe, meinem neuen Team. Wir sind verpflichtet, in den Team-Klamotten zu trainieren.

Ja, ein bisschen ist das so. Ich werde sehr viel unterwegs sein, mein Privatleben ist schon sehr eingeschränkt. Umso wichtiger ist es, dass ich mir eine gute Zeit mache, auf dem Rad, zu Hause. Ich bin eigentlich gerne unterwegs, das macht mir Spaß. Gerade am Anfang des Jahres, wenn die Saison beginnt, bin ich richtig heiß und freue mich, wieder auf dem Rad zu sitzen.

Bis zum 23. Dezember war ich auf Mallorca und habe trainiert, seit dem 11. Januar läuft gerade das nächste Trainingslager. Aber ich habe schon davor die Trainingsintensität erhöht.

Ich sitze dann so zwei, drei Stunden täglich auf dem Rad, danach kommt noch Athletik-Training. Mein Trainer kann alle Strecken verfolgen, meinen Pulsschlag und die Länge der Trainingseinheiten. Danach telefonieren wir und schauen, was gut, was schlecht war.

Bora Hansgrohe ist jetzt Ihr neuer Arbeitgeber. Was erhoffen Sie sich von dem Wechsel?

Für mich war das ein notwendiger Schritt, da hat mich auch mein Bauchgefühl geleitet. Das Feedback von Bora war immer gut, ich habe neue Kollegen, die ich teilweise natürlich schon kenne. Bislang bin ich sehr glücklich damit. Wir waren jetzt zusammen im ersten Trainingslager, hatten erste Sponsoren-Treffen, das hat alles viel Spaß gemacht.

Ich will ein besserer Radfahrer werden. Und konstanter fahren. Ich habe einige schöne Rennen im Kalender, darauf freue ich mich. Aber meine Rolle ist in erster Linie auf die Helferrolle ausgelegt. Vielleicht schaffe ich es im Zeitfahren, wieder vorne dabei zu sein.

Bei mir ist das Augenmerk schon mehr auf die Tour de France gerichtet, da will ich richtig fit sein, und das ist mein erstes Ziel. Aber die Olympischen Spiele habe ich trotzdem nicht abgeschrieben. Wenn alles gut läuft und ich gut durch die Tour komme, kann ich mir vorstellen, auch bei Olympia zu fahren. Natürlich gibt es Fahrer, die eher als ich für Tokio infrage kommen. Aber wenn ich mich gut präsentiere, dann hoffe ich schon, dass ich auch Chancen auf Olympia habe.

Ja, das ist alles schon sehr eng getaktet. Deshalb war die Aussage von Ralph Denk ja richtig, dass man bei mir mal schauen muss. Wenn man nach der Tour ausgepumpt ist, macht es ja keinen Sinn, bei Olympia an den Start zu gehen. Aber wenn man merkt, dass ich gut durchkomme, muss man schauen. Es gäbe ja auch die Möglichkeit, noch direkt am Schlusstag der Tour abzureisen.

Puuh, schwierig, wenn ich mich vorher mental darauf eingestellt hätte, wäre das vielleicht gegangen.

Ja, ganz bestimmt auch. Aber ich gehe davon aus, dass man schon im April, Mai sehen wird, wie die Saison für mich verläuft. Bis dahin muss ich mich präsentieren und den Verantwortlichen zeigen, dass ich Olympia fahren will. Spätestens zur Mitte der Tour werde ich wissen, ob ich dabei bin. Zwei Plätze werden womöglich erst spät vergeben, vielleicht bekomme ich dann ja einen.

Zur Person

Lennard Kämna (23)

ist in Wedel geboren, aufgewachsen in Fischerhude und lebt jetzt in Bremen. 2019 startete er erstmals bei der Tour de France und wurde 40. im Gesamtklassement. Seit diesem Jahr fährt er für das Team Bora Hansgrohe.

