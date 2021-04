Henry Haag (PETRA STUBBE)

Henry Haag: Von meinen Eltern, denke ich. Die machen es schon sehr lange, und ich bin mit meinen Geschwistern zusammen da reingeboren worden. Ich mag diesen Sport, weil ihn nicht jeder macht und es dadurch etwas Besonderes und Einzigartiges ist.

Es macht mir einfach großen Spaß, mich mit anderen Triathleten zu messen und den Wettkampf am besten auch noch zu gewinnen. Dafür lohnt sich die viele Arbeit. Sie weckt in jedem Training oder Wettkampf meinen Ehrgeiz.

Ich glaube nicht. Ich werde ganz normal behandelt und denke, sie wollen nur das Beste für mich. Sie wissen, was ich noch verbessern muss, wo meine Stärken liegen und wie ich diese im Wettkampf abrufen kann. Ich würde sagen, meine Eltern behandeln alle in unserer Gruppe gleich und stärken dadurch auch den Teamgeist. Viele meiner besten Freunde sind mit mir in der Trainingsgruppe, und wir unterstützen uns in jedem Training gegenseitig und feuern uns bei Wettkämpfen auch immer an.

Ich würde sagen, dass meine Geschwister und ich durch Triathlon viel selbstbewusster geworden sind. Außerdem haben wir gelernt, in unserer Freizeit nicht nur faul auf dem Sofa zu sitzen, sondern uns zu bewegen.

Eigentlich setze ich mir immer nur kleine Ziele, aber eines ist für mich jetzt schon ganz klar: einmal am Ironman auf Hawaii teilnehmen. Das ist das Größte, das man im Triathlon erreichen kann. Aber auch dieses Jahr kann trotz Corona noch sehr wichtig für mich sein, weil ich im Juli an den Deutschen Meisterschaften der Junioren und Jugend in Schongau in Bayern teilnehmen und dort am besten natürlich auch den Titel in meiner Altersklasse gewinnen möchte. Ein anderes Ziel hatte ich schon früher erreicht: Ich schwimme schon jetzt schneller als meine Mutter und mein Vater. Darauf bin ich sehr stolz. Und bis Ende 2022 will ich in Deutschland zu den besten Drei in meiner Altersklasse gehören.

Zur Person

Henry Haag (13)

besucht die achte Klasse der Sportbetonten Schule an der Ronzelenstraße und könnte sich eine Profi-Karriere im Triathlon vorstellen.