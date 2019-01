Da war noch alles gut: Im Februar 2017 unterzeichnen Branda und Olaf Stark, Geschäftsführer einer Gebäudereinigung, den Sponsorenvertrag mit dem Bremer Fußball-Verband. (Oliver Baumgart)

Herr Frankowski, Anfang der Woche kündigte das Gebäudereinigungsunternehmen Stark seinen vorzeitigen Rückzug aus dem Sponsoring der Bremen-Liga an. Überrascht Sie als Fußball-Verantwortlicher die Entwicklung?

Christof Frankonwski: Natürlich sind wir überrascht. Wir brauchen jeden Cent und haben in diesen zwei Jahren 3500 Euro eingenommen. Andererseits überrascht es mich auch nicht, denn in den Medien hat sich die Bezeichnung Stark Bremen-Liga nicht so durchgesetzt. Insofern hatte es mich viel mehr gewundert, dass er damals eingestiegen ist. Aber wir konnten das Geld gebrauchen und haben es gern genommen.

Ich wusste, dass sich die Firma Stark vorher vergeblich in Niedersachsen um ein Liga-Sponsoring bemüht hatte. Hier sind die Gespräche dann wohl besser gelaufen. Aber das Gesamtvolumen ist für eine Bremen-Liga auch eine Menge Geld.

Da sind zum Beispiel die Reisekosten, die wir nun nicht mehr aus dieser Einnahme decken können, oder die Kosten für die Schiedsrichter, die im Fall der 1. Herren etwa 1500 Euro im Jahr ausmachen.

Absolut. Jetzt muss das Geld etwas umgeschichtet werden. Aber da wir um die zeitliche Begrenzung wussten, spielte die Summe in unserem Etat auch keine Rolle.

Wir haben keinen gesonderten Etat für die

1. Herren. Wir decken die laufenden Kosten dieser Mannschaft wie bei allen anderen Mannschaften auch. Unsere Mittel setzen sich aus Mitgliedsbeiträgen und kleinen Sponsoren zusammen. Einen Mäzen oder Hauptsponsor haben wir ja nicht.

Ich möchte gar keinen Mäzen. Wir haben schon Mittel abgelehnt, weil wir eine zu enge Bindung an eine Person gar nicht wollen. Sponsoren sind dagegen ein etwas anderes Thema. Da bekommt ja jeder Verein die eine oder andere Spende. Bei einem Hauptsponsor, so es denn für uns überhaupt einen gäbe, würden wir auch wieder in eine sehr große Abhängigkeit geraten. Da müsste dann schon wirklich alles passen – insofern gibt es ihn einfach nicht. Aber ich bin auch nicht der Sportliche Leiter der 1. Herren. Wir haben insgesamt noch 23 weitere Mannschaften, um die wir uns kümmern müssen. Ein Hauptsponsor wäre dagegen nur an der 1. Herren interessiert und würde auch deshalb nicht zu unserer Arbeit passen.

Absolut. Mir ist bewusst, dass der Level nur mit weiteren finanziellen Möglichkeiten zu halten sein wird.

Da stecke ich mittendrin, gerade jetzt im Januar, wo es um die nächste Saison geht. Unsere Spieler werden umworben, der Trainer auch. Ich werde nun wie jedes Jahr versuchen, alle Beteiligten vom TuS Schwachhausen zu überzeugen. Der dritte Platz ist in dieser Saison wie eine Meisterschaft für uns, und der Hallentitel sowieso ein Riesen-Erfolg. Das können sie bei uns erreichen.

Zur Person

Christof Frankowski leitet seit dem Jahr 2011 die Fußballabteilung des TuS Schwachhausen, der in der Bremen-Liga angesiedelt ist. Mitglied beim TuS ist der 51-Jährige Frankowski bereits seit 1999.