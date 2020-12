Gut gespielt und doch verloren: Maxime Fortunus (links) und die Fischtown Pinguins. (Rolf Vennenbernd)

Bremerhaven. Für den ganz großen Wurf hat es am Ende nicht gereicht. Nach sechs Siegen in der Gruppenphase und dem furiosen 6:2-Triumph im Halbfinale gegen Adler Mannheim gab es für die Fischtown Pinguins ausgerechnet im Finale um den Magenta-Sport-Cup die erste Niederlage. In der heimischen Eisarena musste sich das Eishockeyteam aus Bremerhaven dem Favoriten Red Bull München mit 5:7 (1:2, 4:2, 0:3) geschlagen geben. „Für die Zuschauer war es ein sehr interessantes, ein sehr aufregendes Spiel, es ging hoch und runter“, sagte Pinguins-Trainer Thomas Popiesch. „Wir haben heute über weite Strecken gutes Eishockey geboten und versucht, alles zu geben. Schade, dass es nach hinten raus nicht gereicht hat.“

Tatsächlich war Bremerhaven gegen den mit zahlreichen Topspielern wie Dominik Kahun, Trevor Parkes, Christopher Bourque, Yannic Seidenberg oder Yasin Ehliz gespickten Kontrahenten lange Zeit ein gleichwertiger Gegner. „Für uns ist es noch immer eine Ehre, gegen solche Gegner spielen zu dürfen, aber Angst haben wir keine mehr“, hatte Popiesch vor der Partie gesagt. „Wir wissen, dass wir an einem guten Tag auch solchen Ausnahmeteams das Leben schwer machen können.“

Und das taten sie dann auch. Die Fischtown Pinguins boten gegen den dreifachen deutschen Meister personell den 21 Spieler starken Kader auf, der zuletzt im Halbfinale den Adlern aus Mannheim die Flügel gestutzt hatte. Die einzige Veränderung gab es im Tor, in das diesmal wieder Tomas Pöpperle hineinrotierte und den zuletzt gegen Wolfsburg und Mannheim richtig starken Brandon Maxwell ablöste. Nach einem zunächst noch zaghaften Beginn und einem 0:2-Rückstand durch Treffer von Frank Mauer (7.) und Luca Zitterbart (20.) verkürzten die Pinguins noch vor der ersten Drittelpause durch ihren Topspieler Jan Urbas auf 1:2 und legten in der Folge ihren Respekt endgültig ab.

Niklas Andersen und Anders Krogsgaard machten aus dem 1:3 durch Kahun binnen einer Minute ein 3:3 (29,), das 3:4 durch Bourque, der am Freitag im Halbfinale gegen die Düsseldorfer EG den 3:1-Endstand erzielt hatte, beantwortete Andersen prompt mit dem erneuten Ausgleich. In Überzahl war es dann Topscorer Jan Urbas, der seine Farben nach Pass von Ziga Jeglic mit einem satten Direktschuss in Führung brachte (39.). Für Urbas war es bereits Tor Nummer sechs im Turnierverlauf, hinzu kamen acht Scorerpunkte für Vorlagen. Und für die starke Slowenen-Reihe der Bremerhavener mit Urbas, Jeglic und Verlic war es Treffer Nummer 13. Das Schlussdrittel ging dann aber an die Gäste aus München. Mark Voakes, später als Spieler des Finales geehrt, sorgte für den 5:5-Ausgleich (43.). Und während sich der eingewechselte EHC-Goalie Daniel Fießinger nicht mehr überwinden ließ, machten Keith Aulie und Maximilian Kastner mit ihren Toren auf der Gegenseite alles klar (46./53.). Der Favorit aus München wurde am Ende dann doch seiner Rolle bei diesem Vorbereitungsturnier gerecht. „Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen und haben im letzten Drittel alles dafür getan“, sagte denn auch Münchens Center Dominik Kahun, der seit November bei den Edmonton Oilers in der NHL unter Vertrag steht und derzeit noch leihweise für den EHC Red Bull spielt.

Bei den unterlegenen Pinguins war die Enttäuschung spürbar, „trotzdem dürfen wir stolz darauf sein, was wir hier geboten haben“, sagte Jan Urbas. Für Cheftrainer Popiesch spielte das Ergebnis dieses hochklassigen Finals letztlich nur eine untergeordnete Rolle, für ihn sei es wichtiger gewesen, dass seine Mannschaft die zuletzt gute Entwicklung auch gegen München fortgesetzt habe. Trotz der Niederlage „haben wir ein sehr gutes Turnier gespielt“, sagte der Trainer. Ein Turnier, das den Pinguins in der Vorbereitung sehr weitergeholfen habe. „Ich bin zu 100 Prozent überzeugt, dass wir gerüstet sind für die Saison und auf einem guten Level Eishockey spielen können“, sagte Thomas Popiesch mit Blick auf den Saisonstart am kommenden Freitag mit der Auswärtspartie bei den Eisbären Berlin.