Bremen. Jürgen Frieling ist erleichtert. Ab diesem Montag wird bei der Bremer Turnvereinigung (BTV) von 1877 wieder Sport getrieben, „endlich wieder“, sagt der Vorsitzende. Der Sportbetrieb findet zunächst zwar nur eingeschränkt und unter freiem Himmeln statt, aber es ist auch für den Klub vom Richard-Jürgens-Weg der ersehnte erste Schritt zurück in die Normalität.

Rund 900 Mitglieder beherbergt der Verein in seinen sieben Abteilungen, 35 Übungsleiter sorgen dabei für 63 verschiedene Sportangebote und Kurse. Vieles davon findet Indoor in Turnhallen statt, verteilt auf 22 Standorte rund um den Peterswerder. Die BTV 1877 verfügt indes auch über ein Sportfreigelände im Henschenbusch mit Vereinsheim und Klubraum. Und eben dieses Gelände, auf dem unter anderem das Baseballstadion mit Tribüne sowie Beachvolleyballfelder und diverse Leichtathletikanlagen zu finden sind, wird nun für die Mitglieder wieder freigegeben.

Als die Wiedereröffnung bekannt wurde, habe die Luft gebrannt, schildert Jürgen Frieling. Er selbst habe Anruf um Anruf erhalten, „gefühlt habe ich mit drei Apparaten gleichzeitig telefoniert“, sagt der 64-Jährige. Und auch bei den beiden hauptamtlichen Mitarbeiterinnen Angelika Krüger und Tonia Bothe in der BTV-Geschäftsstelle in der Hamburger Straße klingelte es Sturm. Wer darf wann wieder auf den Trainingsplatz und mit wie vielen Leuten gleichzeitig? Die Mitglieder hatten Fragen, „wir mussten einiges beantworten und organisieren“, sagt Frieling.

Nun aber steht der Plan, natürlich unter Berücksichtigung der Hygiene- und Abstandsregelungen. Den Anfang machen an diesem Montag die Baseballer, „die hatten schon bestens vorgearbeitet und vieles auch zeitlich gut vorbereitet“, sagt der BTV-Chef. Ab Dienstag treffen sich dann auch die Walker und Läufer sowie die Mitglieder der Gymnastikgruppe. In einem zweiten Schritt sei es das Ziel, für die Mitglieder anderer Indoorsportarten wie etwa Selbstverteidigung alternative Angebote auf dem Freigelände im Henschenbusch zu schaffen, sagt Frieling.

Im vierten Jahr ist Jürgen Frieling nun Vorsitzender der BTV, erst im Februar dieses Jahres ist er bei der Mitgliederversammlung in seinem Amt bestätigt worden. „Ich mache immer noch drei Kreuze, dass wir die Jahreshauptversammlung noch vor der Corona-Krise durchgeführt haben“, sagt der Vorruheständler. Weil es wichtige Themen und Entscheidungen gegeben habe, die es mit den Mitgliedern zu klären und auf den Weg zu bringen galt. Unter anderem ging es dabei um bauliche Investitionen für das Vereinsheim.

In der Phase des Stillstands wurde es dann ruhig im Verein. Kurzarbeit war indes kein Thema, in der Geschäftsstelle gab es auch wegen der geplanten Einführung neuer EDV reichlich zu tun. Derweil hat sich das Trainerteam der BTV bemüht, Kontakt mit den Mitgliedern zu halten und sie in den heimischen vier Wänden zum Sporttreiben zu animieren. Unter dem Motto „Tut was: wer rastet, der rostet“, ist so zwischenzeitlich ein Facebook-Video entstanden, auf dem etliche Mitglieder mit einer kurzen Sequenz ihres Heimtrainings zu sehen sind. „Die Beteiligung war sehr erfreulich“, sagt Jürgen Frieling. Als ehemaliger Braumeister ist er es gewohnt gewesen, Dinge zu managen. Den Verein jetzt durch diese schwierige Zeit führen zu müssen, davor habe er anfänglich Respekt gehabt, sagt Frieling. Seine Sorge ist derweil verflogen. Auch deshalb, weil es nur zwei Vereinsaustritte gegeben habe. „Die Treue der Mitglieder“, sagt Jürgen Frieling, „ist ein gutes Zeichen! Da macht die Arbeit dann auch Spaß.“

Weitere Informationen

In einer Serie beleuchtet der WESER-KURIER, wie Bremer Sportvereine auf die Corona-­Krise reagieren und welche Veränderungen sie, ­möglicherweise dauerhaft, erwarten.