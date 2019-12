(Frank Thomas Koch)

Bremen. Aller guten Dinge sind vier. So heißt zum Beispiel, sagt die Suchmaschine, ein Krimi. So könnte jetzt vielleicht auch das Jahr der Bremer Leichtathletin Mareike Max etikettiert werden. Die Hochspringerin hatte Ende September den vierten Versuch unternommen, durch eine Operation das Dauerproblem im rechten Fußgelenk zu beheben. Die Sache mit dem Fuß hatte auch schon Züge von einem Krimi angenommen, zumindest darf man sagen, dass es ein schwieriger Fall war. Seit 2017 war nach der OP immer wieder vor der OP, selbst eine halbjährige Ruhepause nach dem dritten Eingriff brachte im Sommer nicht den erhofften Fortschritt.

Drei Monate nach Operation Nummer vier, vorgenommen im Bremer Diako, darf das Wort Fortschritt vorsichtig verwendet werden. Sie sei schmerzfrei im Fuß, sagt Mareike Max. Und insgesamt fühle es sich im Vergleich zum Februar auf jeden Fall deutlich besser an. Vor zehn Monaten hatte sie ihren bislang letzten Wettkampf bestritten. 1,70 Meter, 15 Zentimeter unter ihrer Bestleistung von 2016, hatten bei den deutschen Hallen-Meisterschaften in Leipzig eine Winter-Saison beendet, die nicht eben rund lief. Einschränkungen und Beschwerden im Training, fehlende Höhenflüge im Wettkampf. In Leipzig wurde sie Letzte. Ein Sommer ohne Hochsprung folgte.

Inzwischen gehört die 21-jährige Werder-Athletin, die an der Bremer Uni BWL studiert, zwar nicht mehr zum Kader des Deutschen Leichtathletik-Verbandes. Aber damit hatte sie ohnehin gerechnet, das ist auch nicht der Gradmesser für sie. Anfang November hatte sie wieder mit den ersten Läufen begonnen, sechs Wochen nach der vierten Operation. Eine Nachuntersuchung, sagt sie, habe zuletzt ergeben, dass im Fußgelenk alles so weit okay sei. Mareike Max geht wieder fünfmal wöchentlich zum Training – und war Anfang Dezember an der Sprunganlage. Nach zehn Monaten zum ersten Mal.

„Alles Mögliche ist mir da durch den Kopf gegangen“, sagt sie. Vorfreude, Stolz, Skepsis, Angst, alles durcheinander oder alles auf einmal. Das richtige Gefühl fürs Anlaufen, Springen, Fliegen: erst mal weit weg. Das Gefühl und das Vertrauen, das werde wohl dauern, sagt sie, bis es sich wieder einstellt. Sie habe sich im Lauf der Jahre, in denen die Beschwerden im rechten Fuß zum lästigen Begleiter wurden, eine Schonhaltung angewöhnt. Es sei schwierig, davon wegzukommen, sagt sie. Gemeinsam mit ihrem Trainer Roman Fricke muss sie da auch auf den Faktor Zeit setzen. Zweimal pro Woche trainiert das Team mittlerweile wieder an der Sprunganlage.

Der Plan jedoch, bis zum März-Trainingslager im südafrikanischen Stellenbosch wieder voll belastbar zu sein, scheint aufzugehen. Die Beweglichkeit im Fuß werde zwar dauerhaft leicht eingeschränkt bleiben. Doch er macht schmerzfrei mit, das ist die gute Nachricht. Weitere gute Nachricht: Es gibt positive Signale, dass Werder den zum Jahresende auslaufenden Förder-Vertrag verlängern wird. Mareike Max sagt, dass sie jetzt ganz entspannt den Jahreswechsel verbringen wird.