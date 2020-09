Verrichtete auf der drittletzten Etappe der Tour einen mannschaftsdienlichen Job: Lennard Kämna führte seinen Teamgefährten und Sprinter Peter Sagan in die Spitzengruppe des Feldes. (David Stockman /BELGA /dpa)

Massenankunft in Champagnole: Zeitgleich mit dem Niederländer Robert Gesink, der auf der 19. Etappe über 166,5 Kilometer mit 7:38 Minuten Rückstand als 16. ankam, rollte Lennard Kämna auf Position 134 ins Ziel. Hinter dem Bremer folgten nur noch zwölf weitere Fahrer, denn das Teilnehmerfeld ist zwei Etappen vor Schluss auf 146 Profis geschrumpft. Im Gesamtklassement bleibt der 24-Jährige auf Rang 35. Ausgeruht hat sich Kämna aber trotz seiner Ankunft im hinteren Teil des Feldes keineswegs.

„Er hat wieder solide Arbeit verrichtet“, sagte Erik Weispfennig. Die Arbeit bestand diesmal darin, dass Kämna gemeinsam mit seinem Mannschaftskameraden Maximilian Schachmann den besten Sprinter des Teams Bora-Hansgrohe, Peter Sagan, an die Spitze heranführte. Zwar machte der Slowake gegen den stärksten Sprinter Sam Bennett (Irland) keinen Boden mehr gut, aber er verteidigte auch dank des Bremers zumindest seinen zweiten Platz im Kampf um das Grüne Trikot und kam schließlich als Tagesneunter ins Ziel – einen Platz hinter Bennett.

In der vorletzten Etappe steht an diesem Sonnabend ein Einzelzeitfahren über 36,2 Kilometer von Lure nach La Planche des Belles Fillesan an – eine Disziplin, die dem ehemaligen Zeitfahr-Junioren-Weltmeister Lennard Kämna liegt. „Aber es ist zugleich ein schweres Bergzeitfahren“, sagte Weispfennig, „und vieles hängt davon ab, ob er sich noch gut genug fühlt.“ Zudem erwartet der WESER-KURIER-Experte einen spannenden Kampf um den Gesamtsieg der Tour. Vermutlich, so Weispfennig, werden der Führende Primoz Roglic und dessen ärgste Widersacher Tadej Pogacar (57 Sekunden zurück; beide Slowenien) und Miguel Angel Lopez (1:27 Minuten zurück; Kolumbien) die Akzente setzen.

Erik Weispfennig (51) ist Sportlicher Leiter der Bremer Sixdays und war in seiner aktiven Zeit unter anderem Weltmeister im Madison. Für den WESER-KURIER analysiert er die Leistungen von Lennard Kämna bei der Tour.