Benedetto Muzzicator hat noch große Trainer-Ambitionen. (Björn Hake)

Vor rund einer Woche war die Nachricht verbreitet worden: Benedetto Muzzicato wird den Regionalligisten BSV Rehden im Sommer verlassen. Der Trainer ist ambitioniert und sucht eine neue Herausforderung. Aber wie wird sie aussehen? „Die Gespräche laufen“, sagt der 40-Jährige, der neben dem TB Uphusen auch schon den FC Oberneuland trainierte und bei Werder in der Jugend arbeitete. Aber es geht Muzzicato jetzt nicht nur um einen neuen Arbeitgeber. Es geht um die richtige Entscheidung. Denn irgendwann, daran lässt der Trainer keinen Zweifel, möchte er im Profifußball arbeiten. Also muss er die Ausbildung zum Fußballlehrer absolvieren – und die ist mit langen Fehlzeiten verbunden. „Es gibt Vereine, die das nicht gut finden“, sagt Muzzicato. Im April wird er trotzdem am Eignungstest des DFB-Lehrgangs (Mai bis März) teilnehmen. Er könnte sich allerdings ebenfalls vorstellen, den begehrten Schein in Italien zu machen: „Das ist ja auch nicht so schlecht.“ Schließlich hat er auch einen italienischen Pass.

Einer kam durch: Während der TuS Schwachhausen und der TuS Komet Arsten (C-Junioren) sowie der JFV Bremen (B-Junioren) nicht über die Gruppenphase hinaus kamen, belegte die U 17 des TuSpo Surheide den dritten Platz der Norddeutschen Hallenmeisterschaft. In Bad Fallingbostel hatten sich die Bremerhavener nach Gruppenspielen gegen Treubund Lüneburg (1:1), Concordia Hamburg (3:3) und den Heider SV (3:1) für das Halbfinale qualifiziert. Dort verloren sie gegen den späteren Sieger Nettelnburg-Allermöhe mit 1:5, um sich gegen Concordia (2:1) dann aber einen starken dritten Rang zu sichern.

Der TSV Grolland wartet nach wie vor auf einen dreifachen Punktgewinn in der Bezirksliga. Er stellt deshalb das einzige noch sieglose Team der drei Bremer Leistungsklassen. Jetzt holte sich das Team von Jannis Bösche aber immerhin das zweite Unentschieden der Saison. „Es war wieder mehr drin für uns“, meinte der Trainer nach dem 3:3 gegen den FC Roland. In der Tabelle hilft der Zähler jedenfalls nicht deutlich weiter: Das Schlusslicht wird durch 13 Punkte von einem Nichtabstiegsplatz getrennt.

Sie können es einfach nicht lassen: Gerade erst hat die zweite Saisonhälfte der Bremen-Liga begonnen, da schießen die Toptorjäger schon wieder um die Wette: Ebrima Jobe steuerte in den beiden Spielen seines FC Oberneuland bereits zwei Treffer bei und steigerte seine Ausbeute auf insgesamt 24 Tore. Sogar dreimal netzte Gökhan Yücel in den zwei Partien der LTS Bremerhaven ein (19), und auch Tim Klowat (18) erzielte in seinem ersten Einsatz für den Bremer SV ein Tor. Mit ihm ist schließlich auch eine spannende Frage verbunden: Wird der vom ESC Geestemünde an den Panzenberg gewechselte Stürmer mit dem BSV noch etwas erfolgreicher sein und in absehbarer Zeit zu Jobe aufschließen? In diesem Fall gäbe es den Zweikampf zwischen dem BSV und dem FCO auch an der Spitze der Torjägerliste.

Neues von Ailton: Der Kult-Stürmer wirbt derzeit gerade für ein Benefiz-Turnier. Am 17. Mai (16 Uhr) wird nämlich auf der Bezirkssportanlage in Hemelingen für einen neuen Fußballplatz in Osterholz gespielt. Die St. Petri Kinder- und Jugendhilfe benötigt dringend eine Spielfläche, die diesen Namen auch verdient. Darum soll es im Mai gehen. Ein buntes Rahmenprogramm ist angekündigt, ein paar interessante Mannschaften sollen auch dabei sein. Derzeit steht jedenfalls fest, dass ein Werder-Trikot mit den Autogrammen von Bürgermeister Carsten Sieling und Ailton versteigert wird – und dass zumindest der einstige Torjäger vor Ort sein möchte. „Ailton, Kugelblitz, ist auch dabei“, versprechen die Veranstalter.