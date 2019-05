Stimmungskiller schon am Anfang: Bereits nach 23 ­Minuten lag der BSV mit 0:2 hinten. Die Aufholjagd wurde nicht belohnt. (Frank Thomas Koch)

Es könnte auf ein Endspiel am kommenden Mittwoch hinauslaufen. „Auf nach Heide“ riefen die BSV-Fans tapfer. Sie mussten tapfer sein, denn der Bremer SV hatte im ersten Heimspiel der Dreier-Relegationsrunde zur Ermittlung der beiden Aufsteiger in die Regionalliga gegen Altona 93 aus Hamburg mit 2:3 verloren. Jetzt muss der BSV am Mittwoch beim Schleswig-Holstein-Vertreter Heider SV gewinnen.

Oder zumindest Unentschieden spielen, sollte Heide am Sonntag bei Altona 93 höher verlieren als die Bremer. Dass am Ende das Elfmeterschießen gegen Altona zum Tragen kommt, das prophylaktisch noch ausgetragen wurde, ist zwar wenig wahrscheinlich, aber theoretisch möglich. In diesem Fall, bei Punkt- und Torgleichheit mit Altona, würde das Pendel zugunsten des BSV ausschlagen, er hatte nach zwei gehaltenen Strafstößen durch Keeper Kevin Kuhfeld mit 4:1 gewonnen.

"Das war eine ärgerliche und unnötige Niederlage"

Das Spiel jedoch hatte Bremen verloren. Nicht eben völlig verdient, wie viele nach dem Abpfiff fanden. Altona hatte halt nur seine Chancen konsequenter genutzt. „Das war eine ärgerliche und unnötige Niederlage. Altona hatte drei Torschüsse, wir 15“, kommentierte der Bremer Trainer Ralf Voigt. Das 0:1 war in der Tat der erste ernsthafte Vorstoß der Hamburger Gäste in die Bremer Hälfte. Es sah, das muss aus Bremer Sicht leider so sagen, ganz leicht aus. Wie: Ach, lass und doch mal ruhig in der Bremer Hälfte vorbeischauen. Ein steiler Pass, schwupps hatte Hischem Metidji weitgehend frei Schussbahn und erzielte das Tor. Die Szene kam dann schon als anständiger Stimmungskiller daher, sie passte, wieder aus Bremer Sicht gesehen, so gar nicht zu der Stimmung, mit der der Abend am Panzenberg begonnen hatte.

Am Panzenberg hatte unter den rund 1700 Zuschauern, darunter 400 aus Hamburg, eine nahezu greifbare Vorfreude geherrscht. Es fühlte sich rund um den Anpfiff nach großem Fußball an, wie die Light-Ausgabe der Bundesliga-Show vor den Werder-Spielen im Weserstadion: die Einlaufmusik, der Motivationskreis der Spieler, das große Banner der Fans. Inbrünstig schallte es von der Tribüne des Waller Stadions: „Hier gewinnt nur einer, Walle und sonst keiner!“

Es musste ja auch mal klappen. Endlich klappen. Vier Jahre in Folge, angefangen 2014, war der Bremer SV in die Relegation gegangen, viermal scheiterte der Bremer Meister. Zuletzt hieß einer der Gegner im Jahr 2017: Altona 93. Der Hamburger Oberliga-Meister siegte 0:1.

Diesmal stand es bereits nach 23 Minuten 0:2 am Panzenberg. Dem mittelgroßen Stimmungskillervom Anfang war zehn Minuten später ein deutlich größerer gefolgt. Und wieder musste man anmerken: Es war im Grunde der zweite ernsthafte Hamburger Angriff, und es war am Ende relativ leicht für Hamburg. Ein Freistoß, direkt hinter der Strafraumgrenze versetzte Altona-Kapitän Marco Schultz in eine recht komfortable Lage. An einer offenbar schlecht justierten BSV-Mauer schoss Schultz rechts vorbei ins lange Eck.

Dabei hatte der BSV von Beginn an mutig nach vorne gespielt. Ecken und Freistöße herausgeholt und zumindest gefühlt deutlich mehr Ballbesitz. Gegen die körperlich sehr robust wirkenden Altona-Verteidiger, die ihre Dreierkette im Rückwärtsgang zur Fünferkette verstärkten, war jedoch schwer durchzukommen. Der BSV mühte sich, und wenn er ausnahmsweise mal doch durchkam, konnte er nicht mit letzter Konsequenz beziehungsweise Präzision abschließen.

Foul in der 77. Minute

Doch dem frustierenden Halbzeitstand folgte direkt nach dem Seitenwechsel ein klarer Stimmungs-Aufheller. Ein schnörkellos vorgetragener Bremer Angriff brachte in der 46. Minute den umjubelten Anschlusstreffer. Nikky Goguadze bestürmte auf der rechten Seite das Hamburger Tor, passte klug in die Mitte, Stürmer Vafing Jabateh behielt die Übersicht. Der BSV war wieder im Spiel.

Und der BSV drückte weiter. Auf den Rängen wie auf dem Platz machte sich mehr und mehr das Gefühl breit: Hier geht doch was. Und es ging was: In der 64. Minute war es eine erneute Flanke, die in den Hamburger Strafraum gesegelt kam. Dort stand der Bremer Kapitän Alexander Arnhold auf dem richtigen Fleck. Aus circa vier, fünf Metern drückte er den Ball über die Linie – 2:2. „Ihr könnt was“, rief einer aus dem Block der treuesten Fans am Panzenberg. Womöglich wird das auch Promi-Zuschauer Ailton gedacht haben, der ein paar Reihen weiter unten saß und mit Ailton-Sprechchören begrüßt worden war.

Die prima Stimmung bekam, tja: im Grunde aus gar nichts heraus den nächsten – und finalen – Nackenschlag. Foul in der 77. Minute vom Bremer Dallas Sike Aminzadeh am Hamburger Onur Saglam, Elfmeter für Altona. „Wir sind überragend aus der Kabine gekommen. Aber dann muss man cleverer sein“, musste Voigt konstatieren. Der 93-Spezialist für die Standards, Marco Schultz, verwandelte sicher zum 2:3. Wieder, wie 2017, war es ein Elfmeter, der dem BSV im Relegations-Heimspiel gegen Altona 93 den Abend verdarb.