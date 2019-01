Bremen. Tief enttäuscht verließen Lars Röwer und die Handballerinnen des ATSV Habenhausen nach der deprimierend deutlichen 13:28 (7:14)-Heimniederlage gegen den SFN Vechta die Sporthalle am Bunnsackerweg. „Wir haben von Anfang an nie zu unserm Spiel gefunden“, konstatierte der ATSV-Trainer, „in beiden Hälften fehlte uns einfach der letzte Biss und vor allen Dingen der Mut, einfach mal in die Lücken der gegnerischen Abwehr hinein zu stoßen.“ Neben der fehlenden Konsequenz im Abschluss bemängelte der Coach zudem den fehlerhaften Spielaufbau seiner Mannschaft. „Vechta nutzte unsere eigenen Ballverluste immer wieder zu eigenen Toren, weil wir in der Umschaltbewegung in beide Richtungen einfach viel zu behäbig und unkonzentriert gewesen sind.“

Von Beginn an liefen die Gastgeberinnen einem Rückstand hinterher, erst nach mehr als zehn Minuten erzielte Christin Lange (ein Tor) den ersten ATSV-Treffer überhaupt. „Wir kamen mit unseren eher klein gewachsenen Spielerinnen nur sehr schwer gegen die deutlich längeren Gegnerinnen zurecht“, erläuterte Röwer das Hauptproblem seiner Mannschaft. Weder offensiv noch defensiv gelang es Habenhausen, sich entscheidend durchzusetzen, die klar überlegenen Gäste um Top-Angreiferin Tina Schwarz (acht Tore/drei Siebenmeter) zogen dagegen bereits in den ersten 30 Minuten kontinuierlich auf und davon und lagen zur Pause bereits deutlich in Front.

Auch dank einer gut stehenden Abwehr gelang es den Gästen trotz einiger technischer Fehler wiederholt, einfache Tore heraus zu spielen, sodass Vechta – anders als in vielen anderen ersten Saisonspielen, in denen sich das Team gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit eine Schwächephase leistete – gut in die zweite Halbzeit und konnten sich Tor um Tor von Habenhausen absetzen. Diesen Vorsprung bauten die Gäste gegen zunehmend hilflos agierende Gastgeberinnen immer weiter aus und verließen die Halle schließlich auch als verdienter Sieger. „Uns fehlte der letzte Wille“ haderte Röwer, „und wir kamen immer irgendwie einen Schritt zu spät.“

ATSV Habenhausen: Bohlen; Holtz, True, Sünkenberg, Köster, Beisch (1), Lange (1), Kumpf (2), Zumpe, Peek (7), Brandt, Heidorn (1), Leder (1).