Auf Schlittschuhen gar nicht so einfach: Trainer Ralf Kröger (links) übt mit Anfängern, wie man beim Eiskunstlaufen in der Hocke fährt. (Christina Kuhaupt)

Fast in Zeitlupe dreht sich Renate Janßen auf dem Eis. Ganz vorsichtig versucht die 46-Jährige das nachzumachen, was Eiskunstlauftrainerin Marion Eimanis gerade gezeigt hat: Sie soll eine Sechs laufen und dabei vom Rückwärts- aufs Vorwärtsfahren wechseln. Dabei muss der Fuß leicht gekippt werden. Zusammen ergibt das den Eingang in die Pirouette. „Der ist super schwer“, sagt Trainerin Eimanis.

Trainerin Marion Eimanis mit Teilnehmerin Miriam Finke. (Christina Kuhaupt)

Janßen, modische Brille, graue Bommelmütze, schwarze Sportleggings mit Polstern an den Knien, ist seit vergangener Saison Teil des Eiskunstlaufkurses des Eis- und Rollsportvereins Bürgerweide Bremen (ERB). Sie komme immer extra aus Oldenburg nach Bremen ins Paradice, um das Eiskunstlaufen zu lernen, erzählt sie. „Ich verfolge den Sport seit Jahren im Fernsehen und war ein großer Fan von Katharina Witt“, sagt sie. Eines Tages beschloss Janßen, es einfach selbst zu probieren.

Und sie ist nicht die Einzige. Seit sieben Jahren gibt es den Eiskunstlaufkurs für Erwachsene. Trainerin Eimanis habe ihn damals gegründet, weil die Nachfrage so groß war, sagt sie. 50 neue Läufer seien allein nach der letzten Eis-Show zum Kurs gekommen. „Ich wusste gar nicht wohin mit denen“, sagt sie und lacht. Bis heute ist der Kurs immer gut besucht. Dabei ist Eiskunstlauf eine schwierige Sportart. Wer erfolgreich dabei sein möchte, sollte am besten schon als Kind beginnen. Nicht die Technik sei das Problem, sondern die Angst, sagt Eimanis. „Der Kopf spielt eine große Rolle beim Eiskunstlauf.“

Mittlerweile gibt es mehrere Gruppen

Trainiert wird einmal pro Woche, jeweils am Dienstagabend. Erwachsene fast aller Altersklassen kommen dann ins Paradice, um sich von Eimanis und Co-Trainer Ralf Kröger das Eiskunstlaufen zeigen zu lassen. Weil die Gruppe so groß ist und weil immer wieder Frischlinge dazu kommen, die erst einmal das Laufen lernen müssen, gibt es mittlerweile eine Anfänger- und eine Fortgeschrittenengruppe, die an diesem Abend nebeneinander ihre Runden drehen.

Die Anfänger sind gerade dabei, das sogenannte Vorwärts- und Rückwärts-Übersetzen zu üben. Praktisch bedeutet das: Kurven fahren. Dabei wird immer ein Fuß angehoben und im Fahren vor oder hinter den anderen Fuß gesetzt. Mit ausgestreckten Armen fahren die Anfänger so hintereinander in Schlangenlinien durch die Halle. Hin und wieder wackelt das ein oder andere Bein noch etwas, aber mit jedem Versuch wird die Gruppe sicherer und schneller. Und nicht einer fällt. Wer zum ersten Mal dabei sei, bekomme erst einmal eine Einweisung, wie sich die Stürze verhindern lassen, sagt Kröger. Vermeiden lässt sich das vor allem durch Körperspannung. „Feste Bauchmuskeln und Arme“, sagt Eimanis. Beim Kurvenfahren lernen die Anfänger außerdem, sich in den Kreis zu lehnen, um die Balance zu halten.

Ob das Frustrationspotenzial in einer Sportart wie dieser nicht besonders hoch sei? Schließlich dauert es, bis man Erfolge sieht. „Nein“, sagt Eimanis, die als Zwölfjährige mit dem Eiskunstlaufen begann. Sie stelle immer wieder fest, dass alle sehr motiviert seien. „Sobald man erst einmal damit anfängt, packt es einen beim Ehrgeiz.“

Ab März wird auf Rollen trainiert

So geht es auch Janßen. Sie sagt, sie habe gewusst, dass es in ihrem Alter nicht so leicht werden würde. Aber sie freue sich über jeden Fortschritt, den sie mache. „Man muss sich wirklich konzentrieren“, sagt sie. Aber genau das gefalle ihr so gut. Eine Stunde lang gehe es nur ums Eiskunstlaufen, für andere Gedanken ist kein Platz.

Der Eislaufkursus des Eis- und Rollsportvereins Bürgerweide Bremen geht noch bis März. Danach wird einfach auf Rollen, anstatt auf Kufen weitergemacht. Jederzeit kann man in den Kurs einsteigen. Immer wieder kämen Neue dazu, andere seien schon lange dabei, sagt Eimanis. Sie ist sehr zufrieden mit ihrer Truppe. Es seien ein paar Teilnehmer dabei, die würden echt gut laufen, sagt sie und schiebt gleich hinterher: „Für Erwachsene.“

Auch Renate Janßen aus Oldenburg ist zufrieden mit ihrer Leistung. Im Kurs fühle sie sich gut aufgehoben, sagt sie. Ohnehin will sie nicht gehen, bevor sie ihr Ziel erreicht hat: Sie möchte den Twizzle lernen – eine Drehung, bei der der Läufer auf einem Bein steht, während das andere Bein angewinkelt und mit der Drehung ausgeklappt wird. Anders als bei einer Pirouette fährt der Läufer dabei weiter. Gar nicht mal so einfach. Als Janßen damals Trainerin Eimanis von ihrem Ziel erzählte, habe die genickt und gesagt: „Das kriegen wir hin.“ Ein bisschen dauere es sicher noch, sagt Janßen. Aber das ist ihr egal.

Der Erwachsenenkursus Eiskunstlauf (ab 16 Jahren) des ERB trainiert jeden Dienstag von 19 bis 20 Uhr in Halle 1 der Eissporthalle Paradice, Waller Heerstraße 293a. Ein Einstieg ist jederzeit möglich. Die erste Stunde ist kostenlos. Anmeldung per Mail an marionkohn(at)gmx.de.