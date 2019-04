Nach dem 6:3 und 7:6 von Rene de Groot und dem 3:6, 6:3 und 10:5 von Pascal de Groot war nach den Einzelspielen gegen den FTSV Jahn Brinkum noch alles offen und ein Sieg oder zumindest ein Unentschieden möglich. Doch in den entscheidenden Doppelspielen konnten keine weiteren Matchpunkte geholt werden und das Spiel ging mit 2:4 verloren.

Die Damen 40 unterlagen dem TV von 1905 Syke mit 1:5. Lediglich Elke Märtens konnte durch eine starke Leistung ihr Einzel mit 6:1, 4:6 und 10:7 gewinnen. Beim Spiel der Damen-Mannschaft gegen den TV von 1927 Stadtwerder war Pauline Carstens einem Matchpunkt sehr nahe, ihr Einzel ging ganz knapp mit 6:4, 3:6 und 6:10 im Match-Tie-Break verloren. Insgesamt verlor das Team mit 0:6, auch die Herren 40-Mannschaft blieb gegen den TSV Etelsen mit 0:6 erfolglos.

Die nächsten Heimspiele des SV Hemelingen finden am 10. Juni auf der Tennisanlage Am Sportplatz 2 statt. Die Herren 30 treten spielen in der Regionsliga um 10 Uhr gegen den TC Grasberg. Die Herren 60 absolvieren hr Bezirksliga-Heimspiel gegen den TV Schiffdorf ab 14 Uhr.