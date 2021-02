Patricia "Patty" Herbst betreibt seit drei Jahren ein Fitnessstudio nur für Frauen. Nach ihrer Karriere im Rhönrad widmete sich Herbst dem Fitness-Sport. (Christina Kuhaupt)

In geschwungenen Lettern prangt der Name über dem Gebäude: Patty's Gym. Pinke Buchstaben, türkisfarbener Hintergrund. Im Oktober 2017 hat Patricia „Patty“ Herbst ihr Fitnessstudio in Findorff eröffnet. Auf drei Etagen stehen dort Laufbänder und Kraftgeräte, es gibt Saunen und Massagebänke sowie Kursräume für Step Aerobic oder Reha Sport. Patty's Gym bietet Fitness und Wellness mit einer Besonderheit: Das Angebot richtet sich ausschließlich an Frauen.

Über drei Jahre lang stand das ehemalige Schuhhaus Meinke an der Münchener Straße leer, bevor Patty's Gym eingezogen ist. Nun ist der Name Programm – Herbst hat dem Fitnessstudio ihre ganz persönliche Note verliehen. Auf dem Weg zu den Sportgeräten kommen die Besucherinnen an einem großen Foto von der Inhaberin und ihrem Labrador Whisky vorbei, einem der wenigen Männer im Studio. Daneben hängt ein auf Leinwand gezogener Zeitungsartikel aus ihrer Zeit als erfolgreiche Rhönrad-Turnerin. Bis zu den Weltmeisterschaften ist die heute 38-Jährige gekommen, ehe sie ihre Karriere aus gesundheitlichen Gründen beenden musste. „Ich wollte ein Studio, das familiär ist“, erklärt Herbst. Ihre eigene Familie hat sie auch eingespannt: Mutter Gaby Glade unterstützt das Team, auch ihre Kinder sind oft vor Ort.

Nach ihrer aktiven Karriere im Rhönrad widmete sich Herbst dem Fitness-Sport. Vor der Eröffnung von Patty's Gym arbeitete die gelernte Augenoptikerin mehr als zehn Jahr in unterschiedlichen Studios, als Trainerin mit B-Lizenz auf der Fläche und in Kursen. Die besten Erfahrungen machte sie nach eigenen Aussagen bei Angeboten, die sich ausschließlich an Frauen richteten. Statt dem Klischee vom „Zickenkrieg“ sei ihr meist eine freundliche und offene Stimmung begegnet. „In normalen Fitnessstudios wird viel gegafft und kommentiert“, sagt Herbst. „Viele Männer sind schamlos.“

Auf den zwei unteren Etagen hat Herbst Kursräume eingerichtet, verbunden mit einer Videoschalte, sodass bis zum Lockdown möglichst viele Mitglieder vor Ort teilnehmen konnten. Hinter der großzügigen Dusche liegt der Wellnessbereich mit einer Sauna und Infrarotstühlen für den Rücken. Für Massagen und Kosmetik holt sich Herbst extern Unterstützung.

Training mit Lang- und Kurzhanteln

In der oberen Etage befindet sich die Trainingsfläche mit Kraft- und Ausdauergeräten. Erfahrenere Sportlerinnen können an individuellen Kabelzugmaschinen trainieren, eine für jeden Muskelbereich. Außerdem gibt es Gewichte für freies Training. „In klassischen Studios trainieren gerade im Freihantelbereich die richtigen Pumper“, sagt Herbst. „Das ist für viele Frauen eine Hemmschwelle.“ Dabei sei gerade das Training mit den Lang- und Kurzhanteln wichtig für den Körper.

Die ehemalige Spitzensportlerin setzt auf regelmäßige Betreuung, sofern ihre Mitglieder das möchten. Drei Trainerinnen, eine Auszubildende sowie eine Teilzeit-Kraft komplettieren das Team von Patty's Gym und kümmern sich um die gut 400 Mitglieder. Oft würden sich die Trainierenden auch untereinander helfen. Herbst sagt, es sei ihr wichtig, eine Atmosphäre zum Wohlfühlen zu schaffen. Dafür setzt sie auf Geräte in weiß und beige und viele pinke Akzente.

Mit ihrem Frauenprogramm bedient Herbst eine Nische, es gibt nur wenige vergleichbare Angebote in Bremen.

Vor allem Trainierende aus Findorff, Walle und Schwachhause zieht es in das Fitnessstudio von Patricia Herbst. Zwei weitere Angebote ausschließlich für Frauen gibt es in der Neustadt: So bietet das Sportstudio Move in der Friedrich-Ebert-Straße seit 1998 Kraft- und Kurstraining für Frauen an sowie Wellness und Massagen. Dreimal wöchentlich gibt es im Studio außerdem eine Kinderbetreuung. Im Mrs. Sporty in der Gastfeldstraße steht ein Zirkeltraining im Mittelpunkt der Frauenfitness.

Zwei bis dreimal die Woche wird dort in Kleingruppen trainiert. Ergänzend gibt es eine Ernährungsberatung. Ein weiteres Angebot ausschließlich für Frauen gibt es im Steintor: Das Momos Gymnastikstudio bietet unterschiedliche Kurse an, von Konditionstraining bis Rückenfit. Darüber hinaus wird auch Stand-Up-Paddling angeboten. Und auch in Bremen-Nord können Frauen unter sich trainieren. Das Lady Fit in Burglesum bietet ihnen Kurse sowie Kraft- und Ausdauergeräte.

Kein Flirtportal

Patty's Gym werde von den Frauen gut angenommen, die gerne ihre Ruhe hätten, erklärt Patricia Herbst. „Keiner guckt oder redet hier.“ Frauen, die im Fitnessstudio ein „Flirtportal“ sehen, seien bei Patty's Gym eben an der falschen Adresse, stellt die Inhaberin heraus.

Von der Planung bis zur Eröffnung ihres eigenen Sportstudios hat es laut Herbst zwei Jahre gedauert und viele Nerven gekostet. Das erste Jahr von Patty's Gym wurde von einer schweren Grippewelle geprägt. Jetzt hätte es gut werden können, sagt die Inhaberin – dann kam Corona. Doch Herbst spürt den Zusammenhalt unter ihren Mitgliedern. „Viele sind dankbar für die Online-Kurse.“ Und sie ist es auch. „Meine Kundinnen tragen mich durch die Krise.“

Zur Sache

Fitness für Frauen

Neben Geräten, Fitness- und Reha-Kursen bietet Patty's Gym in Findorff auch Massagen und eine Ernährungsberatung an. Weitere Angebote ausschließlich für Frauen bietet auch das Move in der Neustadt. Das Fitnessstudio hat neben Sportgeräten auch Fitness-Kurse im Angebot in den Bereichen Kräftigung, Ausdauer, Body & Mind und Dance. Auch in der Neustadt liegt das Studio Mrs. Sporty, dessen Konzept auf einem Zirkeltraining basiert. Im Momos Gymnastikstudio im Steintor können Frauen Kurse für den Rücken oder die Kondition besuchen, außerdem ist Stand-Up-Paddling möglich. Und auch in Bremen-Nord können Frauen unter sich trainieren. Das Lady Fit in Burglesum bietet ihnen Kurse sowie Kraft- und Ausdauergeräte.

Sport soll Menschen vereinen – ganz unabhängig vom Geschlecht. Doch wie weiblich ist der Sport wirklich? Und haben Frauen in Sportvereinen die gleichen Chancen wie Männer? Dieser und weiterer Fragen nimmt sich die neue Serie „Wir im Sport“ an, die in loser Reihenfolge im WESER-KURIER erscheint.