In der Sporthalle Hohweg des TV Bremen-Walle 1875 hatten sich zwölf Spieler qualifiziert. Das Austragungssystem sieht in der Endrunde zwei 6er Gruppen vor, wobei jeder gegen jeden spielt mit Ergebnisübernahme und bei vier Gewinnsätzen.

In Gruppe A erreichte Peter Wojciechowski hinter Marcus Schwiering vom TuS Huchting den zweiten Platz. In Gruppe B setzte sich Robert Tapken klar durch. Justin Gomez verpasste den zweiten Platz ganz knapp. Nur aufgrund seines etwas schlechteren Satzverhältnisses musste er sich in Gruppe B hinter Rene Reißig vom Neurönnebecker TV mit Platz drei zufriedengeben.

In den Finalspielen gewann Robert Tapken auch gegen seinen Habenhauser Mannschaftskollegen Peter Wojciechowski sowie gegen Marcus Schwiering und erkämpfte sich damit ganz souverän den Titel des Bremer Verbandsranglistensiegers. Der direkte Vergleich zwischen den beiden Gruppenersten, die jeweils ungeschlagen in diese Begegnung gegangen waren, gestaltete sich allerdings sehr spannend. Nach vielen dramatischen und hochklassigen Ballwechseln war dieses entscheidende Spiel erst nach der vollen Distanz von sieben Sätzen beendet. Mit einem 12:10-Sieg im siebten Satz konnte Tapken auch dieses Spiel und damit die Verbandsrangliste für sich entscheiden.

Schwiering beendete diese Verbandsranglistenendrunde auf Platz zwei, Peter Wojciechowski auf einem hervorragenden dritten Platz. Justin Gomez erreichte hinter Rene Reißig auf Platz vier und Niklas Preuß vom TuS Vahr auf Platz fünf einen sehr guten sechsten Platz.