Die Nummer eins geht von Bord: Die wegen der Corona-Pandemie abgebrochene Saison 2019/20 wird die letzte gewesen sein, in der Ina Schulze für Horns erste Mannschaft gespielt hat. Sie kann sich allerdings vorstellen, im Notfall noch mal als Aushilfe einzuspringen. Als Aushilfe hatte sie 2004 ihre Laufbahn auch gestartet. (Oliver Baumgart (hansepixx))

An ihr erstes Volleyballspiel für die ersten Damen des TV Eiche Horn kann sich Ina Schulze gar nicht mehr so genau erinnern. Sie habe schon als Jugendliche in der Leistungsmannschaft trainiert und sei damals auch zu einzelnen Spielen mitgefahren. „Ich war da immer so aufgeregt und habe das wegen der vielen Zuschauer gar nicht richtig mitbekommen“, sagt die heute 34-Jährige und kramt erfolglos in ihren Erinnerungen. Aber zum Glück gibt es ein Zeitungsarchiv, das bei der Suche nach dem Ursprung ein bisschen weiterhilft.

Als Startpunkt in der Karriere der jungen Ina Schulze gilt der Horner 3:1-Heimsieg über CVJM Hamburg vor rund 16 Jahren. Nicht aus sportlichen Gründen – der Klassenerhalt der Mannschaft in der zweiten Bundesliga war in jener Saison schon längst gesichert. „Ina Schulze fügte sich im Außenangriff nahtlos ein“, hieß es am 15. März 2004 ­im WESER-KURIER. Als Aushilfe aus der zweiten Mannschaft hatte Schulze ihren Trainer Gert Stürmer überzeugen können, der folglich weitere Einsätze des Talents nicht ausschließen wollte. Dass Ina Schulze in den folgenden 16 Jahren für die erste Horner Vertretung spielen würde, hätte sie – daran erinnert sie sich genau – zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht gedacht.

Angefangen hatte für Ina Schulze alles im Alter von acht Jahren wegen der japanischen Fernsehserie „Mila Superstar“. Dort beschließt ein Mädchen, das gerade eine Lungenkrankheit überstanden hat, als Volleyballspielerin Mitglied des Schulteams zu werden. „Als Mädchen habe ich diese Serie geliebt“, erzählt Ina Schulze. Also entschied sie sich für Volleyball und für den TV Eiche Horn. Mit ihrem Klub feierte sie viele Erfolge, genauer gesagt sogar alle ihre Erfolge, denn für einen anderen Verein ist die 34-Jährige nie aufgelaufen. „Ich hatte immer den Traum, mit dem eigenen Verein erfolgreich zu sein. Das ist wohl eine zu große Romantik, aber ich bin sehr heimatverbunden.“

Nie woanders gespielt zu haben, bereut Ina Schulze deshalb auch nicht. Sie blickt lieber auf ihre unzähligen Erlebnisse. Sie könne sich, sagt sie, sogar an relativ viele Spiele erinnern. Eines davon kommt ihr sofort in den Sinn, wenn sie an ihre lange Karriere denkt. „Das war in Köln. Da haben wir in der zweiten Liga gegen die DSHS Snowtrex gespielt. Wir lagen mit 0:2 zurück, und der Hallensprecher hat in einer Auszeit die Zuschauer gefragt: 'Euch ist bestimmt langweilig?'. Das hat meinen Ehrgeiz geweckt“, erzählt Schulze. Sie habe dann den Energie-Kick genutzt und ihre Mitspielerinnen mitgezogen. Gemeinsam gelang zunächst der Satzausgleich, dann brachten die Hornerinnen den großen Favoriten sogar an den Rand einer Niederlage. „Am Ende haben wir zwar mit 14:16 im fünften Satz verloren, aber der Hallensprecher dürfte so etwas nie wieder gesagt haben.“ In der Saison 2015/16 war es zu diesem bemerkenswerten Spiel gekommen. Also in jener Spielzeit, als der TV Eiche Horn letztmals in der 2. Volleyball-Bundesliga antrat.

Zweimal stieg Ina Schulze mit ihrem Verein in die zweiten Liga auf, zahlte beide Male jedoch viel Lehrgeld. „Wir haben viele Spiele verloren, das geht natürlich irgendwann auch auf die Psyche. Aber insgesamt war das eine schöne Zeit.“ Besonders stolz ist die 34-Jährige auf ihre Medaillen, die sie für ihre persönlichen Leistungen erhalten hat. Am Ende jeder Partie wird die beste Spielerin eines Teams als MVP (Most Valuable Player), also als wertvollster Spieler, ausgezeichnet. „Die beste Spielerin des Siegerteams bekommt die Medaille in Gold, die der Verlierermannschaft in Silber“, erklärt Ina Schulze. Sowohl in der zweiten als auch in der dritten Liga habe sie mehrere Medaillen erhalten. „In der 2. Bundesliga aber leider nur in Silber“, sagt sie.

Den wohl größten Erfolg feierte Ina Schulze in der Saison 2008/09. In der Regionalliga Nordwest gewann sie mit dem TV Eiche Horn alle Spiele und holte so die maximale Anzahl von 40 Punkten. „Eine geile Saison“, erinnert sich die 34-Jährige. Zum dritten Zweitliga-Aufstieg in der jüngeren Vergangenheit kam es allerdings nicht, weil der Verein verzichtete. Überhaupt sei ein souveräner Klassenerhalt eigentlich das Einzige, was ihr in ihrer Sammlung noch fehlt. „Selbst beim Klassenerhalt 2012 mussten wir bis zum Schluss zittern“, sagt Ina Schulze. Das Bangen blieb ihr und den Hornerinnen in den vergangenen Jahren zumindest erspart. Nach dem letzten Abstieg in die 3. Liga im Jahr 2016 etablierte sich der Verein zwar im oberen Tabellendrittel, verpasste den Aufstieg allerdings immer wieder. In dieser Saison, die wegen des Coronavirus abgebrochen wurde (wir berichteten), erhielt Eiche als Tabellendritter sogar das Angebot zum Aufstieg, verzichtete aber.

Trotzdem entschied sich Ina Schulze, nach 16 Jahren aus der ersten Mannschaft des TV Eiche Horn zurückzutreten. „Man soll zwar aufhören, wenn es am schönsten ist. Aber ich glaube, dass kaum ein Sportler den richtigen Zeitpunkt findet“, sagt die Außenangreiferin, die sich eigentlich mit einem Zweitliga-Aufstieg verabschieden wollte. „Wir haben die Saison mit einem Spiel weniger als Tabellendritter beendet. Das kann sich trotzdem sehen lassen, finde ich.“ Vor einem Jahr hatte Schulze ihren Abgang bereits vorbereitet, als sie nach sieben Jahren die Binde der Mannschaftskapitänin abgab. Jetzt folgt also der Schlussstrich, der aber eigentlich gar kein richtiges Ende bedeutet. „Ich entscheide mich nur gegen den Leistungssport.“ In einer tiefer spielenden Mannschaft will sie ihre Laufbahn fortsetzen, eventuell steht aber auch eine einjährige Pause an.

„Das Coronavirus hat alles durcheinander gewirbelt“, sagt Ina Schulze und ärgert sich etwas. Eigentlich hätte sie im Sommer noch einige Beachvolleyball-Turniere spielen wollen, die fallen nun wohl aus. Dass sie dem TV Eiche Horn künftig als Trainerin erhalten bleibt, glaubt die 34-Jährige zudem nicht. „Ich war früher mal Jugendtrainerin, aber das ist nichts für mich. Ich bin dafür zu ehrgeizig.“ Irgendwie werde Ina Schulze dem Verein aber immer verbunden bleiben. „Und sei es als Zuschauerin“, sagt sie. Dafür hat sie zu viel mit dem TV Eiche Horn erlebt, zu große Erfolge gefeiert und zu viele Freundschaften geschlossen.

„Der Abschied fällt mir nicht nur sportlich schwer. Das Team ist wie eine Familie für mich“, sagt Ina Schulze. Sie lässt sich deshalb eine kleine Hintertür offen. „Ich werde sicherlich noch ein paar Mal mittrainieren.“ Wenn es personelle Probleme gibt, könnte sie auch als Aushilfe einspringen. Und ihre Karriere damit so beenden, wie sie vor 16 Jahren begann.