Eigentlich wollten Benita Razetti (vorne) und Anna Stäcker in Italien trainieren. Das Coronavirus zwang das Duo dazu, auf die Münchener Olympiastrecke von 1972 auszuweichen. (Privat)

Bremen. Benita Razetti, 17-jährige Leistungssportlerin des Bremer Rudervereins von 1882, hat den Weg des Sports in die aktuelle Corona-Situation intensiv miterlebt. Eigentlich war für Razetti alles vorbereitet, um Ende Februar in eine gute und besonders frühe Wassersaison zu starten. Stattdessen war sie dann jedoch eine der ersten Bremer Sportlerinnen, die am eigenen Leib erfahren musste, dass in der Saison 2020 nichts so sein wird, wie noch vor wenigen Monaten gedacht.

Seit Oktober des vergangenen Jahres bildet Razetti mit Anna Stäcker aus Hamburg einen Zweier. Mittelfristig will sich das Team national in der Spitze des U 19-Bereichs einfinden. Dafür muss möglichst viel gemeinsam gerudert werden. Und weil es in Hamburg Anfang März Frühjahrsferien gibt, fahren die dortigen Rudervereine jedes Jahr in ein Trainingslager nach Italien oder Frankreich. „So früh Wasserkilometer zu sammeln, ist ein Vorteil, den wir gern nutzen wollten“, sagt Trainerin Christina Einert. Razetti beantragte also eine Freistellung von der Schule, um mit ihrer Partnerin ab dem 29. Februar bis Mitte März auf dem Lago di Varese zu rudern.

Ende Februar spitze sich die Corona-Lage in Italien schon zu. Ein Trainingslager schien nicht mehr durchführbar. Ein Elternabend wurde einberufen und nach Alternativen gesucht. Zum Glück wurde mit der Strecke in München eine gute Lösung gefunden. Und für die stark steigenden Kosten durch die Umbuchung wurden Spender gefunden. Statt lange Runden auf dem malerischen See am Südrand der Alpen zu rudern hieß es nun also, je Trainingseinheit bis zu fünf Runden auf der 2300 Metern langen Strecke der Olympischen Spiele von 1972 zu drehen. Das Wetter in München konnte mit den Bedingungen aus Varese natürlich nicht mithalten. Neben den kühlen Temperaturen waren vor allem schwierige Wasserbedingungen mit vielen Wellen für Razetti und ihre Partnerin eine Herausforderung. Trotzdem konnten die drei bis fünf Einheiten je Tag wie geplant gemacht werden. Dazu gehörte auch allgemeinathletisches Training, beispielsweise Beachvolleyball oder Schwimmen. Und jeden dritten Tag gab es einen Nachmittag frei.

„Ich fand es sehr schade, dass Italien nicht geklappt hat. Außerhalb Deutschlands zu trainieren, ist ja nicht selbstverständlich“, beschreibt Razetti die Stimmungslage. Trotzdem sei das Trainingslager ein Erfolg gewesen. „Es steckt noch viel Arbeit in unserem Zweier, um wirklich vorn mitfahren zu können“, berichtet sie reflektiert. Nach den elf Tagen am Leistungszentrum München wisse das Team immerhin, in welche Richtung diese Arbeit gehen muss – und dass die Strecke in die Spitze zu schaffen sei.

Ob und wie es nun aber in der Saison für das Duo Razetti/Stäcker weitergeht, steht in den Sternen, bis Anfang Mai sind alle wichtigen U 19-Wettkämpfe abgesagt.

Insgesamt war es auf der Münchner Regattastrecke, der Heimstrecke des Olympia-Favoriten und amtierenden Ruder-Weltmeisters im Einer, Oliver Zeidler, recht voll. Da die in Italien geplanten Trainingslager der Senioren-Nationalmannschaften in Italien ebenfalls abgesagt wurden, wechselten einige der Teams auch nach München. So wurde dort auch kurzfristig das Ausscheidungsrennen der schnellsten deutschen Männer-Zweier angesetzt.

Diese Bootsklasse ist noch nicht für die Olympischen Spiele qualifiziert. Bei der letzten Qualifikationsregatta darf aber nur ein deutsches Team antreten. „Das haben wir uns natürlich angeschaut. Und mit so bekannten Gesichtern gemeinsam zu trainieren, war definitiv eine coole Erfahrung“, berichtet die Bremer Nachwuchsruderin. Den Zweier-Ausscheid hat übrigens ein Boot aus Berlin gegen die Ruderer vom Bundesstützpunkt in Dortmund gewonnen. Dass die Qualifikationsregatta für den letzten Olympiaplatz bereits abgesagt wurde, muss eigentlich gar nicht mehr erwähnt werden.