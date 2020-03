Eisbär Sid-Marlon Theis (am Ball) hat eine starke Saison gespielt. (Sven Peter/Hansepixx)

Eigentlich hätten die Eisbären Bremerhaven am Mittwoch ihr nächstes Spiel in der 2. Basketball-Bundesliga bestreiten sollen – in eigener Halle gegen Leverkusen. Es wäre in gewisser Weise schon ein Vorbereitungsspiel auf die Playoff-Runde gewesen... Die Coronakrise hat den Sport ausgebremst. Doch das Beispiel von Sid-Marlon Theis verdeutlicht, dass im Sport sowieso nicht immer alles so läuft wie geplant.

Pro A? Basketball in der Zweitklassigkeit? Nein. Mit der Pro A, dachte Sid-Marlon Theis im vergangenen Sommer, wollte er doch eigentlich nichts mehr zu tun haben. Immerhin hatte er schon fünf Jahre in der Bundesliga (BBL) gespielt. Und er hatte in der gerade abgelaufenen Saison auch sein erstes, bisher einziges A-Länderspiel bestritten. Im Dezember 2018, beim 87:70-Erfolg der deutschen Nationalmannschaft gegen Estland, zu dem der 26-jährige Power Forward vier Punkte beigesteuert hatte. Im Sommer 2019 aber musste sich Sid-Marlon Theis nun neu orientieren, seine Karriere stand am Scheideweg. „Für mein Ego“, sagt er, „war das nicht so einfach.“

Mit Tübingen war Sid-Marlon Theis eine Saison zuvor bereits aus der BBL abgestiegen, diesmal hatte es mit Jena nicht für den Klassenerhalt gereicht. Da die erhofften Angebote aus Liga eins ausblieben, musste der 2,04-Meter-Mann also diesen Schritt zurück machen – und landete in Bremerhaven. Die Eisbären hatten zunächst wirtschaftlich und dann auch sportlich ebenfalls das Klassenziel verfehlt und mussten nun eine neue Mannschaft für die Pro A formieren. Für Theis war es nach eigener Einschätzung ein riskanter Schritt. „Bremerhaven – boah, das war nicht der Standort, den ich mir als Erstes ausgesucht hätte“, sagt Theis. Und dennoch war er Anfang August der erste Neuzugang, der einen Vertrag bei den Eisbären unterschrieb.

Bereut hat der athletische Flügelspieler diesen Schritt nicht. Warum auch? Der Klub hatte bis zum vorzeitigen Saisonende Erfolg, belegte Platz zwei, die Playoff-Teilnahme war den Eisbären sicher. „Mental“, sagt Sid-Marlon Theis, „mental ist das richtig schön.“ Schön, nach zwei Jahren Abstiegskampf in Türingen und Jena wieder regelmäßig Erfolge zu feiern – und das auch dank ihm. Rund 28 Minuten pro Spiel stand Sid-Marlon Theis auf dem Parkett, das zeugt vom Vertrauen, das ihm Trainer Michael Mai entgegenbringt. Der Eisbären-Coach hält große Stücke auf seinen treffsicheren Vierer, der im Schnitt 12,5 Punkte warf. „Sid hat wieder Spaß am Basketball“, sagt Mai, „ein gutes Jahr für ihn.“

Das findet auch der aus Hamburg-Ottensen stammende Sid-Marlon Theis. Er ist mit der Entwicklung sehr zufrieden, „auf jeden Fall“, sagt er lächelnd. Der ehemalige Jugend-Nationalspieler, der in der Basketball-Akademie Ehingen Urspring in Baden-Württemberg groß geworden ist, sieht sich dabei in der Einschätzung seines Arbeitgebers bestätigt. Was wissen sie über mich? Wie sehen sie mich? Wie glaubwürdig ist das, was man vermittelt bekommt? Das seien die Fragen gewesen, die ihn vor seinem Wechsel nach Bremerhaven beschäftigt hätten, sagt Theis. „Bei Michael habe ich gespürt, dass er definitiv Interesse an mir hat. Dass er meinen Werdegang verfolgt hat und meine Ideen und Visionen kannte. Er wusste, was ich erreichen will.“

Und Sid-Marlon Theis möchte noch eine ganze Menge erreichen. Schließlich geht es um seine Karriere. Um seine Zukunft. Bremerhaven soll für den früheren Sportsoldaten gewissermaßen das Sprungbrett sein zurück in Liga eins. „Wenn er gesund bleibt, wird er auch diesen Weg zurück in die BBL gehen“, sagt Coach Mai. Ob er diesen Weg aber auch mit Bremerhaven gehen kann? „Im Moment wird es so kommuniziert, dass es nicht möglich ist“, sagt Theis. Unabhängig davon, dass das Coronavirus ohnehin alles lähmt. Theis weiß um die wirtschaftlichen (Spar-)Zwänge des Klubs, deshalb müsse man abwarten, was im Fall des Falles tatsächlich möglich ist.

Sportlich das Maximum zu erreichen, hat sich Sid-Marlon Theis auch persönlich zum Ziel gesetzt. Er will zum Führungsspieler reifen. „Ich bin noch nicht an meinem Zenit. Ich habe Qualität und will auf der Erstligabühne noch mal mein bestes Basketball zeigen.“ Die grundsätzliche Standortfrage stellt sich dabei für ihn nicht mehr, sein Urteil über die Stadt am Meer hat er längst revidiert. „Bremerhaven ist zwar keine Metropole wie Hamburg, hat aber auch seine schönen Ecken“, sagt Theis. Es scheint also nicht ausgeschlossen, dass er bei den Eisbären noch ein weiteres Jahr Pro A dranhängen wird.