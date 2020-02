Charlotte Jagdt (Mitte) erzielte beim 4:3-Sieg des Bremer HC in Marienthal zwei Tore. (Axel Kaste)

Die letzten 90 Sekunden kamen Martin Schultze wie eine gefühlte Ewigkeit vor. Mit 4:3 lagen die Hockey-Damen des Bremer HC in Marienthal in Führung, doch in doppelter Unterzahl kämpfte die Mannschaft von Schultze verbissen um die drei Punkte. Am Ende langte es zum Sieg beim Tabellenletzten, der reicht, um im Kampf um die Bundesliga-Rückkehr noch immer ein Wörtchen mitreden zu können. „Die Aufstiegschance ist noch immer vorhanden“, erklärte Schultze.

Dass sich die Reise in den Nordwesten Hamburgs allerdings zu einer regelrechten Stress-Tour entwickelte, war so nicht geplant. Zweiter beim Letzten, die Rollen waren klar verteilt. Doch ein fanatisches Heimpublikum und ein Gastgeber, der um den Klassenerhalt fightet, waren für die Bremerinnen lange ein Problem. Marienthal führte zur Pause 2:1 (BHC-Treffer durch Jette Jörns) und baute den Vorsprung sogar auf 3:1 aus. Pech für die Gäste, dass Jörns einen Siebener und Charlotte Jagdt gleich fünf große Torchancen vergaben. Immerhin machte es Jagdt später besser, denn mit zwei Toren war sie maßgeblich am Sieg beteiligt. Erst gelang ihr das 2:3, Lea Albrecht traf zum 3:3. In der 52. Minute war es wieder Jagdt, die die erste BHC-Führung erzielte und die dann auch zum Erfolg reichen sollte.

Schultze war nach dem Abpfiff trotzdem maximal geschafft. „Das hatten wir uns einfacher vorgestellt“, meinte er. Der Abstand auf den Hamburger Polo Club und Platz eins beträgt noch immer drei Punkte. Und weiter haben die BHC-Damen Hoffnung, dass der Tabellenführer in einem der letzten vier Spiele stolpert. „Wir wollen Polo weiter treiben und jagen“, sagt Schultze. „Wir müssen den Druck maximal hochhalten und zeigen: Wenn Polo patzt, sind wir da.“

Bremer HC: Bausch, Weißgräber; Janke, Hartmann, Jörns, Albrecht, Steikowsky, Lippmann, Lüschen, Jagdt, van Erk.