Janek Hadamovsky sorgte in Hamburg für eine Riesenüberraschung: Nach gesundheitlichen Problemen vor einigen Wochen nutzte er seine erste Chance auf die WM-Qualifikation. (Redelf Janßen)

U 19-Ruderer Janek Hadamovsky hat bei der Hamburger Junioren-Regatta für einen Paukenschlag gesorgt. Nach einer bisher unglücklichen Saison sicherte sich der Bremer bei der ersten Gelegenheit die Direktqualifikation zur U 19-Weltmeisterschaft in Tschechien. Neben viel Licht gab es aber auch Schatten, sodass der Landesruderverband Bremen auf spannende Wochen bis zur Deutschen Jugendmeisterschaft schaut.

Bei der zweiten nationalen Rangliste, die immer Anfang Juni in Hamburg ausgefahren wird, erhalten die drei erstplatzierten Boote eine direkte Nominierung zur Junioren-Weltmeisterschaft. Hadamovsky (Bremer Ruder-Club Hansa) hatte aus gesundheitlichen Gründen bei der ersten Rangliste im April gefehlt. Nun wollte er eigentlich nur die Chancen für die Nationalmannschaft wahren, um sich in drei Wochen bei der Jugendmeisterschaft zu qualifizieren. Es lief aber viel runder – und mit Platz drei gehört der Bremer zu den ersten U 19-Ruderern, die sich frühzeitig das WM-Ticket sichern konnten. „Janek hat sich seit dem Vorjahr riesig gesteigert, sodass es ein absolut verdientes Ergebnis ist", freute sich Trainer Tammo Meyer. Als i-Tüpfelchen durfte er anschließend den Achter der Regionalauswahl Nord-Ost als Schlagmann anführen – und ruderte das Boot zum klaren Sieg.

Für Hadamovskys Vereinskamerad Til Hildebrandt war es dagegen ein Wochenende zum Vergessen. Im Zwischenlauf der Rangliste hatte er gesundheitliche Probleme. Es blieb vorerst nur die Abmeldung, mit der aber die notwendigen Ergebnisse fehlen, um sich für die Nationalmannschaft anzubieten. Dem letztjährigen Teilnehmer der U 19-EM und Ersatzmann der U 19-WM droht nun eine Saison ohne internationale Teilnahme. Trainer Meyer steht vor der großen Herausforderung, neue Wege für seinen Schützling zu finden.

Neue Wege hat Henrike Schukat erfolgreich eingeschlagen. Nachdem sie zu Saisonbeginn gar nicht in Fahrt gekommen war, platzte in Hamburg mit neuer Partnerin der Knoten. Rang zwölf in der Rangliste der U 19-Zweier-ohne ist noch kein Grund für Freudenschreie. Aber: „Wenn die Entwicklung in den verbleibenden Wochen weitergeht, schielen wir doch mal Richtung Meisterschaftsmedaille“, sagte Landestrainerin Christina Einert (geb. Mahler). Der Vegesacker Zweier-ohne mit Rieke Wens und Pia Lüsse musste sich mit Platz 14 in der Rangliste begnügen. Im Vierer, der nach den Ergebnissen der Zweier besetzt wird, landeten die Nordbremerinnen dann zusammen mit Schukat und Charlotte Hoffmann (Verden) auf Rang fünf. Für Freude sorgte bei den Bremerinnen aber der Achter. Wiederum zusammen, ruderten Schukat, Lüsse und Wens auf den zweiten Platz und konnten die Auswahlteams aus dem Westen und Süden schlagen.

Sieg im Doppelzweier

Bei den Leichtgewichten starteten Kristian Streit (Vegesacker RV) und Lasse Tietz (Bremer Ruderverein von 1882) stark in die Regatta, siegten im U 19-Doppelzweier und wurden zweite im Vierer. „Dann waren sie sichtlich platt“, kommentierte Einert die weiteren Rennen, in dem das Duo einmal Siebter im Doppelzweier und Vierter im Doppelvierer wurde. Enttäuscht kehrte Johann Maaß aus Hamburg zurück. Das U 19-Leichtgewicht des Bremer Sport-Clubs verpasste die erhofften Spitzenplätze und musste sich bei den Spitzenbooten hinten einreihen.

Bei den U 17-Sportlern überzeugten in erster Linie Jonah Lohse, Mika Brinkmeier und Luise Reusch mit vorderen Plätzen. Sowohl die Bremerhavenerin Reusch, Leichtgewicht Mika Brinkmeier (BRV von 1882) als auch Jonah Lohse (BRC Hansa) fuhren in Feldern mit mehr als 40 Booten im Einer unter die besten Zwölf. Für sie und die weiteren U 17-Sportler geht es nun darum, ob die Ergebnisse den Trainern ausreichen, um mit guten Chancen auf ein ordentliches Abschneiden noch ein Ticket zur Deutschen Jugendmeisterschaft zu erhalten.