So kennen ihn viele Bremer: Werders Stadionsprecher Christian Stoll. (nordphoto / Kokenge)

Bei der ersten Auflage im vergangenen Jahr hieß die Veranstaltung noch „Gegen den Wind“ – für eine Radsportveranstaltung ganz originell, aber vielleicht nicht einladend genug. In diesem Jahr heißt das Event von Christian Stoll, den Bremern bekannt als Sprecher im Weserstadion und früher bei den Sixdays, erstmals „Bike Navy“, weil die Zeitfahrrennen auf dem Marineflugplatz Nordholz im Kreis Cuxhaven stattfinden. Vollgas radeln, wo sonst gestartet und gelandet wird: So lautet das Motto von Christian Stoll für sein Jedermann-/Jedefrau-Rennen, das je nach Corona-Lage am 11. Juli oder am 5. September 2021 ausgefahren werden soll und getrennte Rennen für E-Bikes, Fun-Bikes, Rennräder und Gravel-Bikes vorsieht. Bis 2025 haben Veranstalter Stoll und die örtlichen Ausrichter ihren Vertrag verlängert. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldungen gibt es auf der Webseite www.bike-navy.de.