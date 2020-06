Er macht den Auftakt für Werder: Kirill Gerassimenko trifft ab 13 Uhr auf den Chinesen Shang Kun. (Frank Thomas Koch)

13.09 Uhr

Starker erster Satz des Bremers. Er siegt nach sieben Punkten in Folge mit 11:4!

13.08 Uhr

Gerassimenko startet furios und führt gegen den Favoriten mit 8:4

13.03 Uhr

Die Musik verstummt, die Saarbrücker und Werderaner haben die Plätze in ihren Boxen eingenommen, während Shang Kun und Kirill Gerassimenko am Tisch stehen. Die Entscheidung hat begonnen. Skurriles Bild: Mit Ausnahme der beiden Spieler sind alle Anwesenden maskiert. Ein Halbfinale der besonderen Art... Am Donnerstag um 13 Uhr wird zwischen Borussia Düsseldorf und TTF Ochsenhausen übrigens der zweite Finalist ermittelt. Das Endspiel steigt am Sonntag um 14 Uhr in Frankfurt. Wird Werder dabei sein?

12.40 Uhr

Die Aufstellungen sind bekannt gegeben, Saarbrücken spielt mit dem Chinesen Shang Kun an Position 1, Patrick Franziska an 2 und dem Slowenen Darko Jorgic an 3. Werder tritt an mit Vizeweltmeister Mattias Falck an 1, Kirill Gerassimenko an 2 und Marcelo Aguirre an 3. Trainer Cristian Tamas verzichtet auf Hunor Szöcs. Das erste Einzel bestreiten ab 13 Uhr Shang Kun und Kirill Gerassimenko, danach treffen Franziska und Falck aufeinander.

Komische Atmosphäre: In der Halle sind nur die Spieler und Vereinsoffizielle, Schiedsrichter und einige wenige Medienvertreter. Das Publikum ist wegen Corona ausgesperrt.