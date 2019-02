Die Chancenverwertung bleibt allerdings ein Thema bei den Oberneulanderinnen. Beim 1:0 in Braunschweig trifft Kapitänin Julia Lindgens gleich in der ersten Halbzeit.

„Wir sind mit der Erwartung dorthin gefahren, dass es schwer werden würde“, sagte Trainer Max Johannsen. Die zweite Liga hatte noch nicht begonnen und Braunschweig konnte auf Spielerinnen aus der A-Mannschaft zurückgreifen. „Trotzdem hatten wir uns fest vorgenommen, einen Punkt mitzunehmen“, so Max Johannsen. Torchancen hatten die Bremerinnen auch einige, konnten sie aber nicht nutzen.

In der zweiten Halbzeit plätscherte die Partie vor sich hin. Der Bremer HC stand gut in der Defensive und Torfrau Johanna Homann hielt drei Großchancen der Niedersachsen. Trotzdem haderte der Trainer mit dieser Begegnung. „Wir haben es nicht geschafft, Braunschweig unser Spiel aufzuzwingen“, sagte er. Das sei aber auch ein Weckruf für die nächste Partie gewesen. Gegen den DTV Hannover einen Tag später trat der Bremer HC ganz anders auf.

Bremerinnen dominieren

Bereits nach zehn Minuten Spielzeit brachte Vanessa Roolfing den Club in Führung. Die Frauen passten sich die Kugel sicher zu und hatten den Gegner souverän unter Kontrolle. „Wir haben vorgegeben, was gespielt wird“, sagte Trainer Max Johannsen. Den Hannoveranerinnen konnte das nicht schmecken, hatten sie doch noch eine Rechnung mit dem Bremer HC offen. Zwei Jahre zuvor war das Team aus Oberneuland der DTV-Gegner im Aufstiegsspiel und sorgte mit einem Unentschieden maßgeblich dafür, dass Hannover damals noch nicht aufstieg. Das gelang ihnen erst in diesem Sommer. Entsprechend motiviert trat Hannover im Heinrich-Baden-Weg an.

Doch viel war für den Oberliga-Neuling nicht zu holen. Marit van Erk traf bei einer Strafecke genauso wie Melis Üzbe und erneut Vanessa Roolfing aus dem eigenen Spielaufbau heraus. „Wenn wir in das Passspiel kommen, erarbeiten wir uns auch gute Torchancen“, analysierte der Trainer. Gegen Hannover, das sei das Spiel gewesen, das sie sich immer vornehmen, zu spielen.

In der Schlussphase wurde es allerdings noch mal hektisch. Der Bremer HC fühlte sich zu sicher und ließ die Schilde etwas sinken. In der Zeit holte Hannover zum 4:3 auf, wollte auch unbedingt noch den Ausgleich und nahm seine Torfrau vom Platz. Doch auch in Unterzahl gewannen die Oberneulanderinnen wieder die Oberhand und spielten ihren Stiefel sauber zu Ende.

Eintracht Braunschweig – BHCII: Anthes, Grashoff, Echterhoff, Homann, Kausche, Kohlhoff, M. Kook, Lindgens, Permoser, Peterek, van Erk, Winter, Üzbe.

BHCII – DTV Hannover: Anthes, Grashoff, Echterhoff, Homann, Kausche, Kohlhoff, H. Kook, Olaobaju, Permoser, Peterek, Petersen, Roolfing, van Erk, Üzbe, Winter.