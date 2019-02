Die Fußballer von Werders U 17 hatten nach dem Testspiel beim Nachwuchs des 1. FC Köln deutlich mehr Grund zum Feiern als ihr Gegner. Den Bremern gelang ein 1:0 (1:0)-Erfolg. Das Tor des Tages erzielte Jorik Wulff kurz vor der Pause. Dabei war die U 17 ohne Cheftrainer ins Rheinland gereist. Betreut wurde das Team deshalb von Jan Sievers und Cedric Makiadi, den beiden Assistenten. Die Vakanz war entstanden, weil Sven Hübscher, der eigentliche U 17-Coach, zu Wochenbeginn zur U 23 abkommandiert worden war und sein Nachfolger noch nicht zur Verfügung stand. Denn Heiko Flottmann, der neben seiner Funktion als Koordinator auch das Traineramt übernehmen wird, weilt derzeit noch in den USA. Er am Montag wird Flottmann in die Arbeit mit der U17 einsteigen.